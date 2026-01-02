‘प्रायव्हेट पार्ट दाखवला, लैंगिक संबंध ठेवण्यास सांगितले’, मुख्याध्यापकांची महिलेकडे अश्लील मागणी, सरकारी शाळेत लज्जास्पद प्रकार

मुख्याध्यापकाचे नाव बिरबल यादव असून तो ४८ वर्षांचा असल्याचे वृत्त आहे. गावातील महिलांचा आरोप आहे की, मुख्याध्यापकाने त्यांच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केले आहेत. तसेच त्यांना लग्नासाठी देखील मागणी केली होती.अनेकांना तर प्रायव्हेट पार्ट दाखवून त्यांच्याकडे लैंगिक संबंधाची मागणी केली असल्याचा आरोप स्थानिक महिलांनी केला आहे.
या घटनेचा एक कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर, बलरामपूरचे जिल्हा शिक्षण अधिकारी (डीईओ) मणिराम यादव यांनी दखल घेतली आणि तात्काळ चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी कुसुमी तहसीलच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाईल आणि जर आरोप खरे आढळले तर कठोर कारवाई केली जाईल, असे डीईओने स्पष्ट केले.
मुख्याध्यापकाने शाळेतील स्वयंपाकीला त्याचे गुप्तांग उघड करून तिच्याकडून लैंगिक संबंधाची मागणी केली. मुख्याध्यापकांच्या कृत्याचे सत्य समोर आल्यानंतर, संपूर्ण गावात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. ग्रामस्थांनी आरोपी मुख्याध्यापकावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ही संपूर्ण घटना कुस्मी विकास गटात घडली. मुख्याध्यापकांनी या प्रकरणाबाबत स्पष्टीकरणही दिले आहे. सहाय्यक आत आला तेव्हा तो शौचालय वापरत होता असे त्यांनी सांगितले.
मुख्याध्यापकांवर यापूर्वी अनेक आरोप झाले आहेत. शिवाय, तो ज्या शाळेचे मुख्याध्यापक आहे त्या शाळेविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. गावकऱ्यांचा आरोप आहे की, मुख्याध्यापकांनी शिक्षक आणि मुलांवर वारंवार अत्याचार केले आहेत आणि त्यांच्यावर हल्ला केला आहे. शाळेत चाकू दाखवल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. मुख्याध्यापक दारू पिऊन शाळेत येत असत आणि मुलांवर अत्याचार करत असत. मुलांना अनावश्यक धमक्या देण्यात आल्या, ज्यामुळे शाळेत भीती आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
जिल्हा शिक्षण अधिकारी मणिराम यादव यांनी सांगितले की शिक्षकाविरुद्ध माहिती समोर आली आहे. त्यांनी असेही सांगितले की ब्लॉक अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे आणि अहवाल सादर झाल्यानंतर मुख्याध्यापकांवर कारवाई केली जाईल.