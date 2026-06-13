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Solapur Crime: मुख्याध्यापकाने पत्नी-मुलांना विष पाजून केली आत्महत्या; 22 पानांची सुसाईड नोट सापडली

Updated On: Jun 13, 2026 | 12:14 PM IST
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सारांश

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यात मुख्याध्यापक योगेश पाटील यांनी पत्नी आणि दोन मुलांना विष पाजून स्वतःही आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शेअर मार्केटमधील कोट्यवधींचे नुकसान आणि 1.80 कोटींच्या कर्जामुळे ते मानसिक तणावात असल्याची माहिती तपासात उघड झाली.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • शेअर मार्केटमधील मोठ्या नुकसानामुळे मुख्याध्यापक मानसिक तणावात होते.
  • योगेश पाटील यांनी पत्नी आणि दोन मुलांसह टोकाचं पाऊल उचललं.
  • घटनास्थळी पोलिसांना 22 पानांची सुसाईड नोट आढळून आली.
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आलो आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील मुख्याध्यापकाने आपल्या दोन मुलांना आणि पत्नीला विष पाजून स्वतः आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. आत्महत्येपूर्वी मुख्याध्यापकाने २२ पानांची सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. ती पोलिसांना सापडली आहे. शेअर मार्केटच्या नादाला लागून कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानामुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. ही घटना बार्शी तालुक्यातील हत्तीज गावात गुरुवारी घडली.

नेमकं काय घडलं?

या प्रकरणातील मृत मुख्याध्यापकाचे नाव योगेश पाटील वय (40 – 45) असे आहे. तर पत्नी माधुरी (वय 37), मुलगा शिवांश पाटील (वय 9), मुलगा अथर्व पाटील (वय 11) अशी मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत. योगेश पाटील हे नंदुरवार येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत होते. काही काळापासून ते शेअर बाजारात मोठी गुंतवणूक करत होते. मात्र शेअर मार्केटमुळे सातत्याने घसरण होत असल्याने त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. याच नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी तब्बल १ कोटी 80 लाख रुपयांचे त्यांनी कर्ज घेतले होते. या कर्जाचा बोजा वाढू लागला. यामुळे ते गेल्या काही दिवसांपासुन मानसिक तणावात होते. याच तणावातून योगेश पाटील यांनी हे टोकाचा निर्णय घेतला.

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तपास सुरु

या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. बार्शी पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांना चारही मृतदेह ताब्यात घेतले असून चारही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले. या घट्नेची माहिती मिळताच मुख्याध्यापकांनी लिहिलेली २२ पानांची सुसाईड नोट आढळून आली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहे.

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सोलापूर येथून एक धक्कादाक घटना समोर आली आहे. मातीच्या ढिगाऱ्याखाली एका मजुराचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह आदळून आल्याचे समोर आले आहे. कुत्र्यांनी ढिगाऱ्यातून मृतदेह बाहेर ओढल्यामुळे आणि परिसरात दुर्गंधी सुटल्यामुळे ही थरारक घटना उघडकीस आली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना सोमवारी उघडकीस आली. आता हा घातपात आहे की अपघात? याचा तपास पोलीस करत आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्ती कोण होते?

    Ans: मृत व्यक्ती मुख्याध्यापक योगेश पाटील, त्यांची पत्नी आणि दोन मुले होते.

  • Que: आत्महत्येमागील प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: शेअर मार्केटमधील नुकसान आणि 1.80 कोटींच्या कर्जामुळे मानसिक तणाव वाढला होता.

  • Que: पोलिसांना घटनास्थळी काय सापडलं?

    Ans: पोलिसांना घटनास्थळी 22 पानांची सुसाईड नोट सापडली.

Web Title: Solapur crime headmaster commits suicide after poisoning wife and children 22 page suicide note found

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Published On: Jun 13, 2026 | 12:14 PM

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