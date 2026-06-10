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Solapur Crime: खेळता-खेळता काळाचा घाला! पडद्याच्या दोरीचा गळफास लागून 11 वर्षीय चिमुरड्याचा दुर्दैवी मृत्यू

Updated On: Jun 10, 2026 | 12:28 PM IST
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सारांश

सोलापुरातील न्यू पाच्छा पेठ परिसरात घरात खेळत असताना पडद्याच्या दोरीचा गळफास लागून 11 वर्षीय मिहिर इगवे या चिमुरड्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. उपचारासाठी रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • घरात खेळताना पडद्याच्या दोरीचा गळफास लागून चिमुरड्याचा मृत्यू.
  • मिहिर इगवे हा सहावीचा विद्यार्थी असून कुटुंबातील सर्वांचा लाडका होता.
  • घटनेप्रकरणी जेलरोड पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू.
सोलापूर: सोलापूर येथून एक मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आली आहे. पडद्याच्या दोरीचा गळफास लागून एक ११ वर्षीय चिमुरड्याचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. ही घटना न्यू पाच्छा पेठ परिसरातील क्रांती झोपडपट्टीत घडली. मिहीर शुभम इगवे असे या दुर्दैवी बालकाचे नाव आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

काय घडलं नेमकं?

मिहीर हा सहावीच्या वर्गात शिकणारा हुशार विध्यार्थी होता. सोमवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास तो नेहमीप्रमाणे घरात खेळात होता. खेळत असतांना अचानक दरवाजाच्या पडद्याची दोरी त्याच्या गळ्याला वेटोळे घालून अडकली. यामुळे त्याचा गळफास बसला. काही वेळात ही घटना कुटुंबियांच्या लक्षात आली. त्यांनी तातडीने मिहीरला उपचारासाठी एका खासगी रुग्णालयात धाव घेतली. मात्र, डॉक्टरननी तपासणी अंती त्याला मृत घोषित केले.

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​आई वडिलांचा टाहो

मिहीरला घरातील मंडळी प्रेमाने ‘लड्डू’ म्हणत होते. मिहीर हा कुटुंबातील मोठा मुलगा आणि सर्वांचा लाडका होता. या घटनेने आई-वडिलांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. ‘माझा लड्डू मला परत आणून द्या… माझा मुलगा मला परत हवा…,’ असं म्हणत रुग्णालयात आईने केलेला आक्रोश आणि वडिलांचा हंबरडा पाहून उपस्थित नागरिक सुन्न झाले होते.

पोलीस तपास सुरु

जेलरोड पोलिस चौकीत प्राथमिक नोंद करण्यात आली आहे. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस करत असून या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली आहे.

​‘खेळताना पडला’ म्हणणाऱ्या काकाचाच निघाला खुनी चेहरा; 5 वर्षीय चिमुकल्याची गळा दाबून हत्या

दक्षिण सोलापुरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका नराधम काकानेच आपल्या अवघ्या ५ वर्षांच्या सख्ख्या पुतण्याला संपवल्याचे समोर आले आहे. आधी आरोपी काकाने खेळतांना पडून मृत्यू झाल्याचे बनाव रचले होते. मात्र शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतर काकाच बिंग फुटलं. पोलिसांनी आरोपी काकाला अटक केली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बरूर गावात घडली. समर्थ यल्लाप्पा कास्ता असे मृत्यू झालेल्या चिमुकल्याचे नाव आहे. तर आरोपी काकाचे नाव अंकुश परसप्पा कास्तार असे आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: सोलापुरात नेमकी काय घटना घडली?

    Ans: घरात खेळत असताना पडद्याच्या दोरीचा गळफास लागून 11 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाला.

  • Que: मृत मुलाचे नाव काय होते?

    Ans: मृत मुलाचे नाव मिहिर शुभम इगवे असे होते.

  • Que: या प्रकरणाचा तपास कोण करत आहेत?

    Ans: जेलरोड पोलिस चौकीचे पोलिस हवालदार करण कांबळे पुढील तपास करत आहेत.

Web Title: Solapur crime tragedy strikes while playing 11 year old boy dies after accidentally getting strangled by a curtain cord

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Published On: Jun 10, 2026 | 12:28 PM

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