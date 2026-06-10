Kolhapur Crime: सोशल मीडियावरून ओळख, लॉजवर नेऊन अत्याचार; व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देत तरुणीला ब्लॅकमेल

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील पीडित तरुणी ही 21 वर्षांची असून गडहिंग्लजची आहे. ती खासगी नौकरी करते. तर या प्रकरणातील आरोपीचे नाव गणेश खोत असे आहे. तो
पन्हाळा तालुक्यातील अभियांत्रिकी पदवीचं शिक्षण घेत आहे. सोशल मीडियावरून दोघांची ओळख झाली आणि गणेश याने तरुणीला कोल्हापुरात भेटायला बोलावले. त्यांनतर पन्हाळा येथील लॉजवर नेत तिच्यावर अत्याचार केला.
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“तू मला भेटायला न आल्यास, तुझे माझ्याकडचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करेन,” अशी धमकी गणेश तिला देत होता. त्यामुळे घाबरलेल्या तरुणीने थेट गडहिंग्लज पोलीस ठाणे गाठले. याप्रकरणी आरोपी गणेश खोत याच्यावर गुन्हा दाखल झाला करण्यात आला आहे. पोलिसांनी गणेशला अटक केली असून आरोपीला न्यायालयाने बुधवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेने कोल्हापुरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
कोल्हापुरात कॉलेज तरुणीवर चौघांकडून अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ व्हायरलची धमकी देत वारंवार शोषण
कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका महाविद्यालयीन तरुणीवर चार जणांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या चार नराधमांनी पीडित तरुणीचे अश्लील व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यावर अनेक महिने वारंवार अत्याचार केले. ही घटना कोल्हापूरच्या राधानगरी परिसरात घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील आरोपींचे नाव आदित्य शेटके, पवनगिरी पालकर, विक्रम पाटील, रणजीत मुधोळकर अशी आहे. या चार आरोपींनी गेल्या 10 महिन्यांमध्ये मुलीला अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अनेकदा वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले.
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Ans: सोशल मीडियावरून दोघांची ओळख झाली होती.
Ans: आरोपी फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत होता.
Ans: आरोपी गणेश खोत याला अटक करून न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली आहे.