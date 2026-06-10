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Kolhapur Crime: सोशल मीडियावरून ओळख, लॉजवर नेऊन अत्याचार; व्हिडिओ व्हायरलची धमकी देत तरुणीला ब्लॅकमेल

Updated On: Jun 10, 2026 | 11:47 AM IST
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सारांश

कोल्हापुरात सोशल मीडियावरून ओळख झालेल्या 21 वर्षीय तरुणीला भेटीस बोलावून लॉजवर अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपीने फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत तरुणीला ब्लॅकमेल केले. याप्रकरणी पन्हाळ्यातील गणेश खोत याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • सोशल मीडियावरून ओळख झाल्यानंतर तरुणीला लॉजवर नेऊन अत्याचार.
  • फोटो-व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत ब्लॅकमेलिंग.
  • आरोपी गणेश खोतला पोलिसांनी अटक करून पोलीस कोठडी सुनावली.
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २१ वर्षीय तरुणीला सोशल मीडियावर मैत्री करणं महागात पडल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील पीडित तरुणीची सोशल मीडियावर एका तरुणासोबत मैत्री झाली. त्यांनतर त्याने या मुलीला भेटायला बोलावले. त्याने तिला लॉजवर नेले आणि तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर तिला फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील पीडित तरुणी ही 21 वर्षांची असून गडहिंग्लजची आहे. ती खासगी नौकरी करते. तर या प्रकरणातील आरोपीचे नाव गणेश खोत असे आहे. तो
पन्हाळा तालुक्यातील अभियांत्रिकी पदवीचं शिक्षण घेत आहे. सोशल मीडियावरून दोघांची ओळख झाली आणि गणेश याने तरुणीला कोल्हापुरात भेटायला बोलावले. त्यांनतर पन्हाळा येथील लॉजवर नेत तिच्यावर अत्याचार केला.

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“तू मला भेटायला न आल्यास, तुझे माझ्याकडचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करेन,” अशी धमकी गणेश तिला देत होता. त्यामुळे घाबरलेल्या तरुणीने थेट गडहिंग्लज पोलीस ठाणे गाठले. याप्रकरणी आरोपी गणेश खोत याच्यावर गुन्हा दाखल झाला करण्यात आला आहे. पोलिसांनी गणेशला अटक केली असून आरोपीला न्यायालयाने बुधवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या घटनेने कोल्हापुरात संताप व्यक्त केला जात आहे.

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कोल्हापूर येथून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका महाविद्यालयीन तरुणीवर चार जणांनी लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या चार नराधमांनी पीडित तरुणीचे अश्लील व्हिडीओ आणि फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यावर अनेक महिने वारंवार अत्याचार केले. ही घटना कोल्हापूरच्या राधानगरी परिसरात घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील आरोपींचे नाव आदित्य शेटके, पवनगिरी पालकर, विक्रम पाटील, रणजीत मुधोळकर अशी आहे. या चार आरोपींनी गेल्या 10 महिन्यांमध्ये मुलीला अश्लील फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन अनेकदा वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीने तरुणीशी ओळख कशी वाढवली?

    Ans: सोशल मीडियावरून दोघांची ओळख झाली होती.

  • Que: तरुणीने पोलिसांत तक्रार का दाखल केली?

    Ans: आरोपी फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत होता.

  • Que: या प्रकरणात पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपी गणेश खोत याला अटक करून न्यायालयाने पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

Web Title: Kolhapur crime met via social media taken to a lodge and sexually assaulted young woman blackmailed with threats of making the video viral

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Published On: Jun 10, 2026 | 11:47 AM

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