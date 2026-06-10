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Pune Mayor office bomb threat: पुण्यात हायअलर्ट! महापौर कार्यालयाला IED बॉम्बने उडवण्याचा धमकीचा मेल; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

Updated On: Jun 10, 2026 | 11:54 AM IST
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सारांश

हा ई-मेल कुठून पाठवण्यात आला. तो खरा आहे की कोणी खोडसाळपणा करण्यासाठी हा मेल केलाय, याची तपासणी यंत्रणांकडून केली जात आहे. सध्या कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आलेली नसून, सुरक्षा यंत्रणांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे.

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पुण्यात हायअलर्ट! महापौर कार्यालयाला IED बॉम्बने उडवण्याचा धमकीचा मेल; सुरक्षा यंत्रणा सतर्क

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विस्तार

Pune Mayor office bomb threat :  पुणे महापौर कार्यालयाला बॉम्बस्फोटाची धमकी आली आहे. महापौर कार्यालयाच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर बॉम्बस्फोटाची धमकी देणारा ई-मेल आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, महापौर कार्यालयाच्या ई-मेलमध्ये पुणे महापौर कार्यालय, नागपूरमधील काही ठिकाणे तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयाला लक्ष्य करण्याची धमकी देण्यात आली आहे.

लक्षणीय बाब म्हणजे, या मेलमध्ये IED बॉम्बस्फोटाने उडवण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यासोबतच काही विशिष्ट वेळा आणि तारखांचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. हा मेल मिळण्यानंतर अवघ्या काही मिनिटातचं पोलीस, बॉम्ब शोधक व नाशक पथक तसेच सायबर विभाग अलर्ट मोडवर आले आहे. पोलिसंनी ई-मेलची सत्यता आणि हा मेल कोणी पाठवला, त्या व्यक्तीचा शोध सुरू केला आहे.

दरम्यान, हा ई-मेल कुठून पाठवण्यात आला. तो खरा आहे की कोणी खोडसाळपणा करण्यासाठी हा मेल केलाय, याची तपासणी यंत्रणांकडून केली जात आहे. सध्या कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळून आलेली नसून, सुरक्षा यंत्रणांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून संबंधित परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे.

 

बातमी अपडेट होत आहे…

 

Web Title: Bomb threat imposed on pune mayors office rss headquarters in nagpur

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Published On: Jun 10, 2026 | 11:54 AM

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