विषारी दारू प्रकरणानंतर उत्पादन शुल्क विभागाची धडक मोहीम; आठवडाभरात तब्बल 116 आरोपी अटकेत

पुणे : विषारी दारूमुळे घडलेल्या मृत्यूकांडानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध दारू निर्मिती आणि विक्रीविरोधात मोठी मोहीम उघडली असून, गेल्या सात दिवसांत १४२ गुन्हे नोंद करून ११६ आरोपींना अटक केली आहे. तर तब्बल दीड कोटींचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पोलिस अधीक्षक अतुल कानडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई २९ मे ते ४ जून या कालावधीत पुणे विभागात केली आहे.
गेल्या आठवड्यात विषारी दारू पिल्याने फुगेवाडी, काळेपडळ तसेच हडपसर भागात जवळपास २२ जणांचा मृत्यू झाला. यानंतर या अवैध दारूचा प्रश्न ऐरणीवर आला. यापार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षक अतुल कानडे यांनी विशेष मोहिम उघडून कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानूसार, गेल्या सात दिवसांत राबविलेल्या या मोहिमेत ८ हजार ४७२ लिटर तयार गावठी दारू जप्त करण्यात आली. तर गावठी दारू निर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे ६९ हजार २७१ लिटर रसायन जागीच नष्ट केले. शिवाय ११ हजार ७३३ लिटर परराज्यातील व बनावट मद्य जप्त करण्यात आले. अवैध वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली ११ वाहनेही जप्त करण्यात आली आहेत.
जनजागृती करण्याच्या सूचना
महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यानुसार सराईत गुन्हेगारांकडून चांगल्या वर्तणुकीचे बंधपत्र घेण्यासाठी १२५ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, मेथेनॉलमिश्रित दारू प्राशनामुळे झालेल्या मृत्यूंचा तपास सीआयडी करत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने नोंदविलेल्या तीन गुन्ह्यांचाही तपास सीआयडीच्या समन्वयाने सुरू आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांना विषारी दारूच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अवैध दारू व्यवसायाशी संबंधित बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
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मेथेनॉल पुरवठादारांची माहिती संकलित
मेथेनॉलच्या अवैध वापराला आळा घालण्यासाठी औषध प्रशासन विभागाच्या मदतीने जिल्ह्यातील सर्व मेथेनॉल पुरवठादारांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. संबंधितांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या असून, संशयास्पद व्यवहारांवर कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच अवैध दारू व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वीजजोडण्या तोडण्याबाबत महावितरणलाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.