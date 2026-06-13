पुण्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक, दोघांना अटक; 14 जणांवर गुन्हा दाखल

पुणे : ॲमनोरा व फुरसुंगी परिसरात सुरू असलेल्या एका कथित हायटेक सायबर फसवणूक रॅकेटचा पुणे पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. येथून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बनावट कागदपत्रे, बँक खात्यांची माहिती आणि एक पिस्तूलसह जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत.
संतोष दत्ता वेंजणेकर (वय ४७, रा. पार्क इन्फिनिया सोसायटी, भेकराईनगर, मुळ रा. वेजणे, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर) आणि विनायक ऊर्फ दीपक मनोहर इक्के (वय ४०, रा. सिल्व्हर वुड सोसायटी, फुरसुंगी) अशी अटक केलेल्यांची नाव आहेत. त्यांचा प्रमुख साथीदार अमित मजेटिया हा दुबई येथे असून, भागिरथ पांड्या हा त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार सांभाळत असल्याची माहिती तपासात निष्पन्न झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ॲमनोरा चेंबर्स, ॲमनोरा मॉल आणि फुरसुंगी येथील कार्यालयांमधून ॲपेक्स ॲचिव्हर आणि जे.के. इंडिया सोल्यूशन प्रा.लि. या नावाने कॉल सेंटर चालविले जात होते. येथे नागरिकांना विविध वेबसाईटद्वारे ऑनलाइन गेमिंगमध्ये गुंतवून पैसे जमा करण्यास भाग पाडले जात होते. विश्वास संपादन करून आर्थिक व्यवहार घडवून आणल्यानंतर फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी सांगितले की, १० जून रोजी दुपारपासून सुरू झालेल्या या कारवाईत पुणे शहर पोलिसांच्या विविध शाखांतील सुमारे २०० अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. सायबर तज्ज्ञ, फॉरेन्सिक टीम व तांत्रिक पथकांच्या मदतीने एकाच वेळी अनेक ठिकाणी छापे टाकले.
या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी हार्ड डिस्क, एसएसडी, सर्व्हर व ऑटो डायलर मशीन शेकडो सिम कार्ड, सीम बॉक्स सेटअप, लॅपटॉप, मोबाईल, डीव्हीआर, सीसीटीव्ही डेटा ग्राहकांना फसवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉल स्क्रिप्ट अनेक बँक खात्यांची कागदपत्रे, रोख रक्कम व सोन्या-चांदीचे दागिने ताब्यात घेतले. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी संतोष वेंजणेकर याच्यावर कॉल सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड घेऊन त्यात फेरफार करून सिम कार्ड मिळवणे आणि बनावट बँक खाती उघडण्याचा गंभीर आरोप आहे. या खात्यांचा वापर आर्थिक व्यवहार आणि पैशांची वळवळ करण्यासाठी करण्यात येत असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
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अल्पवयीन मुलांचे शोषण?
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कॉल सेंटरमध्ये ५ अल्पवयीन मुला-मुलींना कामावर ठेवले होते, असा आरोप तक्रारीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून बेकायदेशीर स्वरूपाचे काम करून घेतल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.