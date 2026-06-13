Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • An Incident Has Occurred Where Citizens Were Financially Defrauded Under The Guise Of Online Gaming

पुण्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक, दोघांना अटक; 14 जणांवर गुन्हा दाखल

Updated On: Jun 13, 2026 | 02:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

ॲमनोरा व फुरसुंगी परिसरात सुरू असलेल्या एका कथित हायटेक सायबर फसवणूक रॅकेटचा पुणे पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे.

पुण्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक, दोघांना अटक; 14 जणांवर गुन्हा दाखल

संग्रहरित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : ॲमनोरा व फुरसुंगी परिसरात सुरू असलेल्या एका कथित हायटेक सायबर फसवणूक रॅकेटचा पुणे पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचे समोर आले आहे. येथून मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बनावट कागदपत्रे, बँक खात्यांची माहिती आणि एक पिस्तूलसह जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत.

 

संतोष दत्ता वेंजणेकर (वय ४७, रा. पार्क इन्फिनिया सोसायटी, भेकराईनगर, मुळ रा. वेजणे, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर) आणि विनायक ऊर्फ दीपक मनोहर इक्के (वय ४०, रा. सिल्व्हर वुड सोसायटी, फुरसुंगी) अशी अटक केलेल्यांची नाव आहेत. त्यांचा प्रमुख साथीदार अमित मजेटिया हा दुबई येथे असून, भागिरथ पांड्या हा त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार सांभाळत असल्याची माहिती तपासात निष्पन्न झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ॲमनोरा चेंबर्स, ॲमनोरा मॉल आणि फुरसुंगी येथील कार्यालयांमधून ॲपेक्स ॲचिव्हर आणि जे.के. इंडिया सोल्यूशन प्रा.लि. या नावाने कॉल सेंटर चालविले जात होते. येथे नागरिकांना विविध वेबसाईटद्वारे ऑनलाइन गेमिंगमध्ये गुंतवून पैसे जमा करण्यास भाग पाडले जात होते. विश्वास संपादन करून आर्थिक व्यवहार घडवून आणल्यानंतर फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी सांगितले की, १० जून रोजी दुपारपासून सुरू झालेल्या या कारवाईत पुणे शहर पोलिसांच्या विविध शाखांतील सुमारे २०० अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले होते. सायबर तज्ज्ञ, फॉरेन्सिक टीम व तांत्रिक पथकांच्या मदतीने एकाच वेळी अनेक ठिकाणी छापे टाकले.

या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी हार्ड डिस्क, एसएसडी, सर्व्हर व ऑटो डायलर मशीन शेकडो सिम कार्ड, सीम बॉक्स सेटअप, लॅपटॉप, मोबाईल, डीव्हीआर, सीसीटीव्ही डेटा ग्राहकांना फसवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉल स्क्रिप्ट अनेक बँक खात्यांची कागदपत्रे, रोख रक्कम व सोन्या-चांदीचे दागिने ताब्यात घेतले. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी संतोष वेंजणेकर याच्यावर कॉल सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांचे आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड घेऊन त्यात फेरफार करून सिम कार्ड मिळवणे आणि बनावट बँक खाती उघडण्याचा गंभीर आरोप आहे. या खात्यांचा वापर आर्थिक व्यवहार आणि पैशांची वळवळ करण्यासाठी करण्यात येत असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

हे सुद्धा वाचा : भरधाव ट्रक थेट लॉजमध्ये घुसला, एकाचा मृत्यू तर एक जखमी; धुळे-सोलापूर हायवेवर भीषण अपघात

अल्पवयीन मुलांचे शोषण?

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे कॉल सेंटरमध्ये ५ अल्पवयीन मुला-मुलींना कामावर ठेवले होते, असा आरोप तक्रारीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून बेकायदेशीर स्वरूपाचे काम करून घेतल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: An incident has occurred where citizens were financially defrauded under the guise of online gaming

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 02:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pune Crime : माझे पैसे वेळेत दे, नाहीतर मी…; व्याजाने दिलेल्या पैशाच्या वसुलीसाठी सावकाराकडून धमकी
1

Pune Crime : माझे पैसे वेळेत दे, नाहीतर मी…; व्याजाने दिलेल्या पैशाच्या वसुलीसाठी सावकाराकडून धमकी

भरधाव ट्रक थेट लॉजमध्ये घुसला, एकाचा मृत्यू तर एक जखमी; धुळे-सोलापूर हायवेवर भीषण अपघात
2

भरधाव ट्रक थेट लॉजमध्ये घुसला, एकाचा मृत्यू तर एक जखमी; धुळे-सोलापूर हायवेवर भीषण अपघात

Pune Crime: ‘कामाचा ताण, अपमान आणि बदनामी…’ पुण्यात आयटी इंजिनिअरची आत्महत्या; TCS मधील तिघांवर गुन्हा
3

Pune Crime: ‘कामाचा ताण, अपमान आणि बदनामी…’ पुण्यात आयटी इंजिनिअरची आत्महत्या; TCS मधील तिघांवर गुन्हा

Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न
4

Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पुण्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक, दोघांना अटक; 14 जणांवर गुन्हा दाखल

पुण्यात ऑनलाइन गेमिंगच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक, दोघांना अटक; 14 जणांवर गुन्हा दाखल

Jun 13, 2026 | 02:08 PM
Raigad News: 15 दिवसांनी अवघा अर्धा तास पाणी! न्हावे गावात भीषण पाणीटंचाई; आंदोलनाचा इशारा

Raigad News: 15 दिवसांनी अवघा अर्धा तास पाणी! न्हावे गावात भीषण पाणीटंचाई; आंदोलनाचा इशारा

Jun 13, 2026 | 01:57 PM
Ras Laffan : इराण-कतार गुप्त डील अपयशी! जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ हादरवण्याचा मोठा कट उघड; कतारचा ‘तो’ दावा अन् इराणचा थेट हल्ला

Ras Laffan : इराण-कतार गुप्त डील अपयशी! जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ हादरवण्याचा मोठा कट उघड; कतारचा ‘तो’ दावा अन् इराणचा थेट हल्ला

Jun 13, 2026 | 01:54 PM
परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर आजच ‘या’ शैक्षणिक स्थळांचा यादीमध्ये करा समावेश, करिअरला मिळेल नवीन दिशा

परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल तर आजच ‘या’ शैक्षणिक स्थळांचा यादीमध्ये करा समावेश, करिअरला मिळेल नवीन दिशा

Jun 13, 2026 | 01:54 PM
Jalna Crime : १४ वर्षीय मुलीवर शिक्षकाकडून लैंगिक अत्याचार; फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी

Jalna Crime : १४ वर्षीय मुलीवर शिक्षकाकडून लैंगिक अत्याचार; फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी

Jun 13, 2026 | 01:50 PM
तारळी प्रकल्पाच्या देयकासाठी ठेकेदार आक्रमक; 17 जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा

तारळी प्रकल्पाच्या देयकासाठी ठेकेदार आक्रमक; 17 जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा

Jun 13, 2026 | 01:43 PM
New Google Doodle: 2026 FIFA वर्ल्ड कपची रंगत वाढली! गुगलने सादर केलं खास डूडल, तुम्ही पाहिलं का?

New Google Doodle: 2026 FIFA वर्ल्ड कपची रंगत वाढली! गुगलने सादर केलं खास डूडल, तुम्ही पाहिलं का?

Jun 13, 2026 | 01:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा