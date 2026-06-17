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Indapur Crime : इंदापूर तालुक्यात गावठी कट्ट्यासह तरुणाला ठोकल्या बेड्या; पोलिसांनी सापळा रचून पकडले

Updated On: Jun 17, 2026 | 12:30 AM IST
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सारांश

इंदापूर तालुक्यातील कालठण येथे अवैधरित्या गावठी कट्टा आणि जिवंत काडतुसे बाळगून फिरणाऱ्या एका तरुणाला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे.

इंदापूर तालुक्यात गावठी कट्ट्यासह तरुणाला ठोकल्या बेड्या; पोलिसांनी सापळा रचून पकडले

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

इंदापूर : इंदापूर तालुक्यातील कालठण येथे अवैधरित्या गावठी कट्टा आणि जिवंत काडतुसे बाळगून फिरणाऱ्या एका तरुणाला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने अटक केली आहे. आरोपीकडून गावठी पिस्तूल, मॅगझिन आणि ७ जिवंत काडतुसे असा २६ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, त्याच्याविरुद्ध इंदापूर पोलीस ठाण्यात भारतीय शस्त्र अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रोहन उर्फ सोन्या महेंद्र चव्हाण (वय २२, रा. कालठण नं. २, ता. इंदापूर, जि. पुणे) हा विनापरवाना गावठी कट्टा व जिवंत काडतुसे घेऊन फिरत असल्याची गोपनीय माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस अंमलदार गणेश डेरे यांना मिळाली होती. या माहितीची खातरजमा करून पोलिसांनी रविवारी (दि. १४) दुपारी सुमारे ४ वाजण्याच्या सुमारास सापळा रचून आरोपला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे एक देशी बनावटीचे गावठी पिस्तूल, एक मॅगझिन आणि ७ जिवंत काडतुसे आढळून आली. पोलिसांनी हा सर्व मुद्देमाल जप्त करून आरोपीला अटक केली आहे.

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ही कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिराजदार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड आणि स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे. या पथकात सहाय्यक पोलीस फौजदार शिवाजी निकम, पोलीस हवालदार किशोर तेलंग, शैलेश स्वामी, गुलाब पाटील तसेच पोलीस अंमलदार गणेश डेरे व तुषार चव्हाण यांचा सहभाग होता.

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Web Title: The police have arrested a youth in indapur taluka for possessing a country made pistol

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Published On: Jun 17, 2026 | 12:30 AM

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