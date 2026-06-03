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Crime News: टोमॅटोच्या क्रेटवरून वाद विकोपाला; भाजी विक्रेत्याचा मृत्यू, चौघांना पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या

Updated On: Jun 03, 2026 | 04:22 PM IST
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सारांश

Maharashtra crime : टोमॅटोच्या क्रेटवरून झालेला किरकोळ वाद विकोपाला गेल्याने भाजी विक्रेत्याचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वादादरम्यान झालेल्या मारहाणीत विक्रेत्याचा मृत्यू झाला असून, पोलिसांनी या प्रकरणी चौघांना अटक केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत.

टोमॅटोच्या क्रेटवरून वाद विकोपाला; भाजी विक्रेत्याचा मृत्यू, चौघे अटकेत

टोमॅटोच्या क्रेटवरून वाद विकोपाला; भाजी विक्रेत्याचा मृत्यू, चौघे अटकेत

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विस्तार
  • टोमॅटोच्या क्रेटवरून वाद विकोपाला
  • भाजी विक्रेत्याचा मृत्यू
  • चौघांना पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
विजय काते, भाईंदर : मीरा-भाईंदर शहरातील नवघर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हनुमान मंदिराजवळ भरणाऱ्या भाजी मार्केटमध्ये टोमॅटोच्या क्रेटवरून झालेल्या वादाचे हिंसक रूपांतर होऊन एका भाजी विक्रेत्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 29 मे 2026 रोजी सकाळी सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास भाजी मार्केटमध्ये दोन विक्रेत्यांमध्ये टोमॅटोच्या क्रेटवरून वाद झाला होता. वाद वाढल्यानंतर धीरज गुप्ता याने लोखंडी रॉडने संतोष लल्लन सिंह यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप आहे. या हल्ल्यात संतोष सिंह गंभीर जखमी झाले.

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जखमी संतोष सिंह यांना प्रथम जैन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. प्रकृती खालावल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी मीरा रोड येथील वॉकहार्ट रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना 2 जून 2026 रोजी सकाळी सुमारे 8 वाजता त्यांचा मृत्यू झाला.

मृत संतोष सिंह यांचे भाऊ मनोज लल्लन सिंह यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे नवघर पोलिसांनी धीरज गुप्ता, रोशन गुप्ता, राजन गुप्ता आणि अंजित गुप्ता या चार आरोपींना अटक केली आहे. पोलिसांनी चारही आरोपींविरोधात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 105, 118(1), 115(2) आणि 352(2) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. या घटनेनंतर भाजी मार्केट परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडून आवश्यक खबरदारी घेण्यात येत आहे.

दरम्यान मीरा भाईंदर शहरात गेल्या काही वर्षांत गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, शहरीकरण, स्थलांतर आणि वाढती वस्ती यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचे आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे. चोरी, घरफोडी, वाहन चोरी, मारहाण, आर्थिक फसवणूक, अमली पदार्थांची तस्करी आणि खूनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांच्या घटनांनी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण केले आहे.

विशेषतः महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, छेडछाड, फसवणूक आणि ऑनलाईन गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. रात्रीच्या वेळी काही भागांत गुन्हेगारी वाढल्याने नागरिकांकडून पोलीस गस्त वाढवण्याची मागणी केली जात आहे.

मीरा-भाईंदरमधील महामार्ग परिसर, निर्जन भाग, वाढत्या झोपडवस्त्या आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या उपनगरांमध्ये गुन्हेगारी रोखणे हे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान बनले आहे. काही प्रकरणांमध्ये टोळीयुद्ध, स्थानिक वाद, व्यावसायिक स्पर्धा आणि मालमत्ता व्यवहारांमधूनही गुन्हे घडत असल्याचे दिसून येते.

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Web Title: Tomato crate dispute vegetable seller death four arrested

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Published On: Jun 03, 2026 | 03:39 PM

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