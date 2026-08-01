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Salman Khan Post: ‘I love you baba!’; संजय दत्तला मिठी मारत सलमान खान झाला भावूक, नेमकं काय घडलं?

Updated On: Aug 01, 2026 | 12:55 PM IST
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सारांश

Salman Khan Post: बॉलिवूडमधील सलमान खान आणि संजय दत्त यांची अनेक वर्षांची मैत्री आजही तितकीच घट्ट आहे. नुकताच सलमान खानने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर संजय दत्तसोबतचा एक भावनिक फोटो शेअर केला. या छायाचित्रात दोघेही एकमेकांना मिठी मारताना दिसत असून त्यांच्यातील जिव्हाळा स्पष्टपणे जाणवतो.

Salman Khan Post: 'I love you baba!’; संजय दत्तला मिठी मारत सलमान खान (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Salman Khan Post: 'I love you baba!’; संजय दत्तला मिठी मारत सलमान खान (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • सलमान खानने इन्स्टाग्रामवर संजय दत्तसोबतचा भावनिक मिठी मारतानाचा फोटो शेअर 
  • दोघांची अनेक वर्षांची घट्ट मैत्री पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय 
  • पोस्ट व्हायरल होताच चाहत्यांनी लाईक्स, कमेंट्स आणि शुभेच्छांचा वर्षाव 
Salman Khan Shares Photos With Sanjay Dutt Write Emotional Post: बॉलिवूडमध्ये अनेक कलाकार एकत्र काम करतात, पण काही मैत्री काळाच्या कसोटीवरही तितकीच मजबूत राहते. सलमान खान आणि संजय दत्त यांची मैत्री ही अशाच नात्यांपैकी एक मानली जाते. अनेक वर्षांपासून दोघांमध्ये असलेला जिव्हाळा आजही तसाच कायम आहे. नुकताच सलमानने सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टमुळे त्यांची मैत्री पुन्हा चाहत्यांसमोर आली. सलमान खानने आपल्या अधिकृत इन्स्टाग्राम अकाउंटवर संजय दत्तसोबतचा एक खास फोटो शेअर केला. या छायाचित्रात दोघेही एकमेकांना मिठी मारताना दिसत आहेत. फोटोमध्ये दोघांचे चेहरे स्पष्ट दिसत नसले तरी त्यांच्यातील आपुलकी आणि घट्ट नातं सहज जाणवतं. ही पोस्ट समोर येताच चाहत्यांनी त्यावर लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव केला.

संजयला प्रेमाने “बाबा” म्हणत

फोटोसोबत सलमानने संजय दत्तसाठी मनापासून भावना व्यक्त करणारा संदेशही लिहिला. त्याने संजयला प्रेमाने “बाबा” म्हणत त्याच्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. देवाने त्याला कायम आनंदी, निरोगी आणि सुखी ठेवावं, अशी प्रार्थनाही त्याने केली. शेवटी “आय लव्ह यू बाबा” असे शब्द लिहून त्याने आपल्या भावनांना मोकळी वाट करून दिली. या काही ओळींमधून दोघांमधील मैत्री किती घट्ट आहे, याची प्रचिती चाहत्यांना आली. (Salman Khan Post:)

दोघांनी सुख-दुःखाचे अनेक क्षण एकत्र अनुभवले

सलमान आणि संजय यांचं नातं केवळ चित्रपटांपुरतं मर्यादित नाही. अनेक वर्षांच्या ओळखीमुळे दोघांनी सुख-दुःखाचे अनेक क्षण एकत्र अनुभवले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नात्यात फक्त सहकलाकाराचा संबंध नाही, तर मोठ्या भावासारखा स्नेह आणि विश्वास आहे. उद्योगातही त्यांच्या मैत्रीचं अनेकदा कौतुक केलं जातं.

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दोघांचेही साधे कपडे

या पोस्टमधील आणखी एक गोष्ट चाहत्यांच्या नजरेत भरली, ती म्हणजे दोघांचा साधा आणि आकर्षक लूक. सलमानने टी-शर्ट आणि जीन्स असा नेहमीचा कॅज्युअल पोशाख परिधान केला होता. डोक्यावर कॅप असल्यामुळे त्याची हेअरस्टाईल पूर्णपणे दिसत नव्हती. दुसरीकडे संजय दत्तही साध्या शर्ट आणि जीन्समध्ये दिसत होता. कोणताही दिखावा न करता दोघांनी अगदी सहजपणे हा फोटो काढल्याचं जाणवत होतं.

मिठीनेच सर्वांचं लक्ष वेधलं

फोटोमध्ये चेहऱ्यांपेक्षा त्यांच्या मिठीनेच सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. अनेक चाहत्यांनी या फोटोला “खरी मैत्री”, “भाऊगर्दी”, “बॉलिवूडमधील सर्वात मजबूत नातं” अशा प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी तर या दोघांना पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली.

आजच्या सोशल मीडियाच्या काळात अनेक पोस्ट केवळ औपचारिक वाटतात. मात्र सलमानने शेअर केलेला हा फोटो आणि त्यासोबतचा संदेश मनापासून लिहिल्यासारखा वाटला. त्यामुळे चाहत्यांनाही तो अधिक भावला. प्रसिद्धीच्या झोतात असतानाही जुनी नाती जपणं किती महत्त्वाचं असतं, याचं हे सुंदर उदाहरण मानलं जात आहे.

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सलमान खान आणि संजय दत्त यांची मैत्री अनेक वर्षांपासून चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. वेळ बदलला, कामं बदलली, पण दोघांमधील विश्वास आणि आपुलकी मात्र कमी झालेली नाही. सोशल मीडियावरील या एका पोस्टने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की, खरी मैत्री शब्दांपेक्षा कृतीतून आणि भावनांमधून अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. म्हणूनच ही पोस्ट सध्या चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे.

Web Title: Salman khan shares photos with sanjay dutt write emotional post on social media

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Published On: Aug 01, 2026 | 12:55 PM

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