Salman Khan Post: ‘I love you baba!’; संजय दत्तला मिठी मारत सलमान खान झाला भावूक, नेमकं काय घडलं?

सलमान आणि संजय यांचं नातं केवळ चित्रपटांपुरतं मर्यादित नाही. अनेक वर्षांच्या ओळखीमुळे दोघांनी सुख-दुःखाचे अनेक क्षण एकत्र अनुभवले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नात्यात फक्त सहकलाकाराचा संबंध नाही, तर मोठ्या भावासारखा स्नेह आणि विश्वास आहे. उद्योगातही त्यांच्या मैत्रीचं अनेकदा कौतुक केलं जातं.
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या पोस्टमधील आणखी एक गोष्ट चाहत्यांच्या नजरेत भरली, ती म्हणजे दोघांचा साधा आणि आकर्षक लूक. सलमानने टी-शर्ट आणि जीन्स असा नेहमीचा कॅज्युअल पोशाख परिधान केला होता. डोक्यावर कॅप असल्यामुळे त्याची हेअरस्टाईल पूर्णपणे दिसत नव्हती. दुसरीकडे संजय दत्तही साध्या शर्ट आणि जीन्समध्ये दिसत होता. कोणताही दिखावा न करता दोघांनी अगदी सहजपणे हा फोटो काढल्याचं जाणवत होतं.
Babaaaa for ever baba aur baba ,baba hota hai. Sanju baba hai hum sab ka baba n Sanju baba now apne bacchon ka baba , mera bada bhai Sanjay Dutt, Allah,Bhagwan Jesus sab iss Aadhmi ko khush rakhain, I love you Baba. pic.twitter.com/chd2ZBdnFJ — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 31, 2026
फोटोमध्ये चेहऱ्यांपेक्षा त्यांच्या मिठीनेच सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. अनेक चाहत्यांनी या फोटोला “खरी मैत्री”, “भाऊगर्दी”, “बॉलिवूडमधील सर्वात मजबूत नातं” अशा प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी तर या दोघांना पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर एकत्र पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली.
आजच्या सोशल मीडियाच्या काळात अनेक पोस्ट केवळ औपचारिक वाटतात. मात्र सलमानने शेअर केलेला हा फोटो आणि त्यासोबतचा संदेश मनापासून लिहिल्यासारखा वाटला. त्यामुळे चाहत्यांनाही तो अधिक भावला. प्रसिद्धीच्या झोतात असतानाही जुनी नाती जपणं किती महत्त्वाचं असतं, याचं हे सुंदर उदाहरण मानलं जात आहे.
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सलमान खान आणि संजय दत्त यांची मैत्री अनेक वर्षांपासून चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरली आहे. वेळ बदलला, कामं बदलली, पण दोघांमधील विश्वास आणि आपुलकी मात्र कमी झालेली नाही. सोशल मीडियावरील या एका पोस्टने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की, खरी मैत्री शब्दांपेक्षा कृतीतून आणि भावनांमधून अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. म्हणूनच ही पोस्ट सध्या चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली आहे.