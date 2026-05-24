Ulhasnagar Crime: 10 हजारांच्या खंडणीसाठी दोन सख्या भावांचा बळी; कुटुंबाचा पोलिसांवर गंभीर आरोप

Updated On: May 24, 2026 | 03:16 PM IST
सारांश

उल्हासनगरात 10 हजारांच्या खंडणीच्या वादातून झालेल्या गोळीबारात दोन सख्या भावांचा मृत्यू झाला. कुटुंबाने आधीच पोलिसांकडे तक्रार दिली होती, मात्र दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांनी चार आरोपींना अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • खंडणीच्या वादातून गोळीबाराची घटना घडली.
  • गोळीबारात दोन सख्या भावांचा मृत्यू झाला.
  • कुटुंबाने पोलिसांवर दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला.
उल्हासनगर: उल्हासनगरात गोळीबारात दोन सख्या भावाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या गोळीबारातील आरोपीनी त्यांना आधी धमकी दिली होती. मात्र आता या प्रकरणात धक्कादायक खुलासा बाहेर येत आहे. मृत घरातील सदस्यांनी आता आरोप केला आहे, तो म्हणजे पोलिसांनी तक्रार दिल्यावर दुर्लक्ष केल होत. आधी खंडणी मागण्यात आली नंतर धमकी देण्यात आली. तरी पण आमच्या तक्रारी कडे दुर्लक्ष करण्यात आल. त्यामुळे या घटनेत उल्हासनगर पोलिसांवर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल आहे.

आज आमची दोन मुल वाचली असती

या प्रकरणात चार आरोपींना ताब्यात घेण्यात आल आहे. मात्र कुटुंबाने एक गंभीर आरोप केला आहे. तो म्हणजे टेम्पो चालवण्यासाठी १० हजाराची खंडणी आधी मागण्यात आली होती. सुरुवातीला खंडणी मागण्यात आली आणि मग नंतर कुटुंबाने वाद होवू नये म्हणून तक्रार केली होती. मात्र या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप आहे. कुटुंबातील सदस्य म्हणतात आम्ही 30 एप्रिललाच पोलिसांना लेखी अर्ज दिला होता. आरोपी हे सगळे आम्हाला १० हजारांची खंडणी मागत आहे. त्यांनी आम्हाला सगळ्यांना मारहाण पण केली आहे. पण पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही. जर कदाचित कारवाई केली असती तर त्यांनी आज आम्हाला हा दिवस दाखवला नसता. आम्ही तक्रार केल्यावर पोलीस फक्त तपास करतोय एवढेच कारण सांगत होते. त्यांनी आम्हाला चक्क हाकलुन लावल. पोलिसांनी तेव्हाच कारवाई केली असती तर आरोपी जेलमध्ये असते. आज माझी मुलं जिवंत असती. आम्हाला पोलिसांवर विश्वास नाही, केसचा तपास सीआयडी अथवा सीबीआयला वर्ग करा. आमच्या मुलांना न्याय द्या.. अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

आरोपी अटकेत

मुख्य आरोपी शेखर बिराजदार, बलवीर बिराजदार, सागर पाटील यांना अटक करण्यात आली आहे. यांच्यावर खंडणीचा आणि हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हा पोलीस करत आहेत. या प्रकरणात नवीन माहिती समोर येण्याची शक्यत आहे. या घटनेने उल्हासनगरात खळबळ उडाली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबारामागचे कारण काय होते?

    Ans: 10 हजार रुपयांच्या खंडणीच्या वादातून गोळीबार झाला.

  • Que: कुटुंबाने पोलिसांवर काय आरोप केले?

    Ans: आधी तक्रार देऊनही पोलिसांनी कारवाई केली नाही, असा आरोप केला.

  • Que: पोलिसांनी किती आरोपींना अटक केली?

    Ans: पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली आहे.

May 24, 2026 | 03:16 PM

