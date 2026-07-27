Soya Chaap Viral Video: सोया चाप खाणाऱ्यांनी सावधान! हा व्हिडीओ एकदा पाहाच

उत्तर प्रदेशातील नोएडा परिसरातील असल्याची माहिती मिळत आहे. व्हिडिओमध्ये एका ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सोया चाप बनवले जात असल्याचे दिसत असून तो बनवण्याचा प्रकार मात्र फार गलिच्छ आणि अस्वच्छ असल्याचे व्हिडिओमध्ये आहेत.(Soya Chaap Viral Video)
त्या व्हिडिओमध्ये एक मुलगा अंगावर कपडे न घालता सोया चाप बनवणाऱ्या पीठावर झोपून खेळताना दिसत आहे. तसेच त्याच्या अंगावर कपडा नाही, दरम्यान त्याच्या अंगावर त्याचे सहकारी पाणी ओततं ते पीठ मळायला सांगत आहे. परिसरात स्वच्छतेचा अभाव असल्याचे दिसून येत असून, अन्न बनवताना आवश्यक काळजी घेतली जात नसल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे.
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हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर अनेकांनी अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. रोज बाहेरचे पदार्थ खाणाऱ्या नागरिकांनी अशा ठिकाणी अन्न तयार होत असेल, तर ग्राहकांच्या आरोग्याचे काय, असा सवाल उपस्थित केला आहे. काहींनी तर अशा प्रकारच्या कारखान्यांची आणि पुरवठा करणाऱ्या ठिकाणांची नियमित तपासणी होण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.
⚠️ जनता सावधान ⚠️ सोया चाप खाने से पहले एक बार जरूर देखिए! सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चाप बनाने के दौरान मैदे में लेटकर नहाता और गोता लगाता दिखाई दे रहा है।#Noida #FoodSafety #PublicAlert #StaySafe pic.twitter.com/3NKRYGcmwW — निशान्त शर्मा (भारद्वाज) (@Nishantjournali) July 27, 2026
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी संबंधित ठिकाणी तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली, तर काहींनी ग्राहकांनीही जागरूक राहण्याचा सल्ला दिला. केवळ चव किंवा कमी किंमत पाहून पदार्थ खरेदी करण्याऐवजी तो कुठे आणि कसा तयार होतो, याकडेही लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे अनेकांनी म्हटले.
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सोशल मीडियावर दिसणारा प्रत्येक व्हिडिओ पूर्णपणे सत्य असेलच, असे नाही. त्यामुळे कोणत्याही घटनेचा अंतिम निष्कर्ष अधिकृत तपासणीनंतरच समोर येऊ शकतो. तरीही अशा व्हिडिओमुळे अन्न सुरक्षिततेचा महत्त्वाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.