‘पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व अवैध दारू अड्डे उद्ध्वस्त करणार’; गिरीश महाजनांचं मोठं विधान

Updated On: May 31, 2026 | 02:50 PM IST
सारांश

पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व ठिकाणचे अवैध दारू अड्डे उद्ध्वस्त केले जातील. अशा बेकायदा धंद्यांना कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाणार नाही, असे ते म्हणाले

विस्तार

पिंपरी : फुगेवाडी विषारी दारू प्रकरणानंतर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली आहे. यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही मृतांच्या कुटुंबियांना १ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. तसेच पात्रतेनुसार महापालिकेत नोकरी देण्याच्या दृष्टीनेही सकारात्मक विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

गिरीश महाजन यांनी राज्यातील अवैध दारू व्यवसायावर कठोर कारवाईचा इशारा दिला. “पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व ठिकाणचे अवैध दारू अड्डे उद्ध्वस्त केले जातील. अशा बेकायदा धंद्यांना कोणतीही सहानुभूती दाखवली जाणार नाही,” असे ते म्हणाले. यावेळी महापौर रवी लांडगे, आमदार शंकर जगताप, आमदार अमित गोरखे, भाजपा शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांच्यासह अनेक नगरसेवक पदाधिकारी उपस्थित होते.

या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवरही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “पोलिसांचे अभय असल्याशिवाय असे प्रकार होऊ शकत नाहीत. याआधीही अशा घटना घडल्या असतील. मात्र, एकाच दिवशी मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू झाल्याने हा प्रकार समोर आला,” असे महाजन यांनी स्पष्ट केले. आता या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीआयडीमार्फत केला जाणार असून, प्रत्येकाची चौकशी केली जाईल. चौकशीत कोण वरिष्ठ आणि कोण कनिष्ठ याचा विचार केला जाणार नाही. दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल,असा इशाराही त्यांनी दिला.

केमिकलयुक्त दारूमुळे झाला मृत्यू

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. केमिकलयुक्त विषारी गावठी दारू प्यायल्याने तब्बल 15 पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून, यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. हडपसर येथील काळेपडळ येथे तयार झालेल्या या ‘विषारी घोट’ने अनेकांचे सुखी संसार उद्ध्वस्त केले आहेत. या भीषण दुर्घटनेनंतर परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

Published On: May 31, 2026 | 02:50 PM

