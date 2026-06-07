Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Vadgaon Maval Police Have Taken Major Action Against Those Involved In Inhumane Animal Transport

वडगाव मावळमध्ये जनावरांची अमानुष वाहतूक उघड, दोन ट्रकांसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Updated On: Jun 07, 2026 | 02:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

मावळ तालुक्यातील जांभुळ फाटा परिसरात गाई, बैल व वासरांची अमानुष पद्धतीने वाहतूक होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी वडगाव मावळ पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे.

वडगाव मावळमध्ये जनावरांची अमानुष वाहतूक उघड, दोन ट्रकांसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यातील जांभुळ फाटा परिसरात गाई, बैल व वासरांची अमानुष पद्धतीने वाहतूक होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी वडगाव मावळ पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोन ट्रकांसह तब्बल २७ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

 

याबाबत योगेश संजय ढोरे (रा. वडगाव मावळ) यांनी फिर्याद दिली आहे. ४ जून २०२६ रोजी दुपारी ते व त्यांच्या सहकाऱ्यांसह जांभुळ फाटा परिसरात असताना दोन ट्रकमधून मोठ्या प्रमाणात जनावरांची वाहतूक होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत हा प्रकार उघड झाला. पोलिसांनी तपासणी केली असता एमएच-५०-१५९६ क्रमांकाचा ट्रक, ज्यावर “ज्योतिर्लिंग प्रसन्न” असे लिहिले होते, तसेच एमएच-१०-सीआर-४३३७ क्रमांकाचा “सिद्धनाथ प्रसन्न” नावाचा दुसरा ट्रक आढळून आला. या दोन्ही वाहनांमध्ये एकूण १४ गाई आणि १६ वासरे व बैल जातीची जनावरे कोंबून भरल्याचे आढळले.

फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, जनावरांना कोणत्याही प्रकारचे चारा-पाणी न देता अत्यंत दाटीवाटीने ट्रकमध्ये भरून त्यांची वाहतूक करण्यात येत होती. जनावरांना वेदना, त्रास आणि हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतील अशा परिस्थितीत त्यांना वैयक्तिक स्वार्थासाठी कत्तलीच्या उद्देशाने नेले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी १२ लाख रुपये किमतीचे दोन ट्रक आणि ३ लाख १२ हजार रुपये किमतीची ३० जनावरे असा एकूण २७ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी अधिक गोरखनाथ कोळेकर (रा. तुर्भे, नवी मुंबई), रोहन नानासो बेंद्रे (रा. शिराळा, जि. सांगली) आणि कुंडलिक सर्जेराव बेंद्रे (रा. शिवरवाडी, ता. शिराळा, जि. सांगली) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल

आरोपींविरुद्ध प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध अधिनियम १९६०, महाराष्ट्र पशुसंरक्षण अधिनियम १९७६, केंद्रीय मोटार वाहन कायदा १९८९ तसेच प्राण्यांचे परिवहन नियम १९७८ मधील विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सदर गुन्हा क्रमांक १७२/२०२६ म्हणून दाखल करण्यात आला असून त्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक आशिष काळे करीत आहेत. जनावरांच्या अवैध आणि अमानुष वाहतुकीविरोधात करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा बसण्यास मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया परिसरातून व्यक्त होत आहे.

हे सुद्धा वाचा : फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत 12 वर्षीय मुलीवर अत्याचार; तळेगाव दाभाडेतील संतापजनक प्रकार

कारवाईतील जप्त मुद्देमाल

  • १४ गाई, १६ वासरे व बैल जातीची जनावरे
  • ट्रक क्रमांक एमएच-५०-१५९६
  • ट्रक क्रमांक एमएच-१०-सीआर-४३३७
  • जनावरांची किंमत : ३.१२ लाख
  • ट्रकांची किंमत : २४ लाख
  • एकूण जप्त मुद्देमाल : २७.१२ लाख

Web Title: Vadgaon maval police have taken major action against those involved in inhumane animal transport

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 02:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

661 कोटींच्या हेराफेरीप्रकरणी मोठी धरपकड! चंदीगड ते दिल्ली- NCR पर्यंत CBI ची छापेमारी, प्रकरण काय?
1

661 कोटींच्या हेराफेरीप्रकरणी मोठी धरपकड! चंदीगड ते दिल्ली- NCR पर्यंत CBI ची छापेमारी, प्रकरण काय?

६ हजारांची नोकरी अन् घरात दडवलं होतं कोट्यवधींचं ‘काळं साम्राज्य’; ओडिशातील इंजिनिअरच्या मालमत्तेने उडवली सर्वांची झोप
2

६ हजारांची नोकरी अन् घरात दडवलं होतं कोट्यवधींचं ‘काळं साम्राज्य’; ओडिशातील इंजिनिअरच्या मालमत्तेने उडवली सर्वांची झोप

पाटस पोलिस ॲक्शन मोडवर; गोळीबार प्रकरणातील आरोपींची काढली धिंड
3

पाटस पोलिस ॲक्शन मोडवर; गोळीबार प्रकरणातील आरोपींची काढली धिंड

फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत 12 वर्षीय मुलीवर अत्याचार; तळेगाव दाभाडेतील संतापजनक प्रकार
4

फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देत 12 वर्षीय मुलीवर अत्याचार; तळेगाव दाभाडेतील संतापजनक प्रकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वडगाव मावळमध्ये जनावरांची अमानुष वाहतूक उघड, दोन ट्रकांसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

वडगाव मावळमध्ये जनावरांची अमानुष वाहतूक उघड, दोन ट्रकांसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Jun 07, 2026 | 02:54 PM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘माहेरहून 80 लाख आण’, पैशांसाठी पत्नीवर जीवघेणा हल्ला; छत्रपती संभाजीनगरात व्यावसायिकाला अटक

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘माहेरहून 80 लाख आण’, पैशांसाठी पत्नीवर जीवघेणा हल्ला; छत्रपती संभाजीनगरात व्यावसायिकाला अटक

Jun 07, 2026 | 02:49 PM
Varanasi History: राजा देवोदासामुळे शिवांनी काशी का सोडली? काय आहे स्कंदपुराणातील आख्यायिका

Varanasi History: राजा देवोदासामुळे शिवांनी काशी का सोडली? काय आहे स्कंदपुराणातील आख्यायिका

Jun 07, 2026 | 02:40 PM
महागडे स्किन केअर वापरून त्वचा खराब झाली आहे? मग ‘या’ पद्धतीने घरीच करा टोमॅटो फेशिअल, डेड स्किन होईल गायब

महागडे स्किन केअर वापरून त्वचा खराब झाली आहे? मग ‘या’ पद्धतीने घरीच करा टोमॅटो फेशिअल, डेड स्किन होईल गायब

Jun 07, 2026 | 02:30 PM
कॅनडात भारतीय तरुणासोबत वादग्रस्त प्रकार; वृद्ध महिलेकडून अपमानास्पद टिप्पणी, VIDEO VIRAL

कॅनडात भारतीय तरुणासोबत वादग्रस्त प्रकार; वृद्ध महिलेकडून अपमानास्पद टिप्पणी, VIDEO VIRAL

Jun 07, 2026 | 02:22 PM
CBSE OSM Scam: “मंत्रालयाची काळी गुपिते आता …”शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काँग्रेसने सादर केले पुरावे!

CBSE OSM Scam: “मंत्रालयाची काळी गुपिते आता …”शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काँग्रेसने सादर केले पुरावे!

Jun 07, 2026 | 02:09 PM
Beed Crime: संतापजनक! पळून येऊन लग्न कर, नाहीतर फोटो व्हायरल करीन; धमकी देत अल्पवयीन मुलीचा छळ

Beed Crime: संतापजनक! पळून येऊन लग्न कर, नाहीतर फोटो व्हायरल करीन; धमकी देत अल्पवयीन मुलीचा छळ

Jun 07, 2026 | 01:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
ऐप में पढ़ें