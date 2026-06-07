वडगाव मावळमध्ये जनावरांची अमानुष वाहतूक उघड, दोन ट्रकांसह लाखोंचा मुद्देमाल जप्त; तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

वडगाव मावळ : मावळ तालुक्यातील जांभुळ फाटा परिसरात गाई, बैल व वासरांची अमानुष पद्धतीने वाहतूक होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी वडगाव मावळ पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून दोन ट्रकांसह तब्बल २७ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
याबाबत योगेश संजय ढोरे (रा. वडगाव मावळ) यांनी फिर्याद दिली आहे. ४ जून २०२६ रोजी दुपारी ते व त्यांच्या सहकाऱ्यांसह जांभुळ फाटा परिसरात असताना दोन ट्रकमधून मोठ्या प्रमाणात जनावरांची वाहतूक होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर करण्यात आलेल्या तपासणीत हा प्रकार उघड झाला. पोलिसांनी तपासणी केली असता एमएच-५०-१५९६ क्रमांकाचा ट्रक, ज्यावर “ज्योतिर्लिंग प्रसन्न” असे लिहिले होते, तसेच एमएच-१०-सीआर-४३३७ क्रमांकाचा “सिद्धनाथ प्रसन्न” नावाचा दुसरा ट्रक आढळून आला. या दोन्ही वाहनांमध्ये एकूण १४ गाई आणि १६ वासरे व बैल जातीची जनावरे कोंबून भरल्याचे आढळले.
फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, जनावरांना कोणत्याही प्रकारचे चारा-पाणी न देता अत्यंत दाटीवाटीने ट्रकमध्ये भरून त्यांची वाहतूक करण्यात येत होती. जनावरांना वेदना, त्रास आणि हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतील अशा परिस्थितीत त्यांना वैयक्तिक स्वार्थासाठी कत्तलीच्या उद्देशाने नेले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी १२ लाख रुपये किमतीचे दोन ट्रक आणि ३ लाख १२ हजार रुपये किमतीची ३० जनावरे असा एकूण २७ लाख १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी अधिक गोरखनाथ कोळेकर (रा. तुर्भे, नवी मुंबई), रोहन नानासो बेंद्रे (रा. शिराळा, जि. सांगली) आणि कुंडलिक सर्जेराव बेंद्रे (रा. शिवरवाडी, ता. शिराळा, जि. सांगली) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल
आरोपींविरुद्ध प्राण्यांचा छळ प्रतिबंध अधिनियम १९६०, महाराष्ट्र पशुसंरक्षण अधिनियम १९७६, केंद्रीय मोटार वाहन कायदा १९८९ तसेच प्राण्यांचे परिवहन नियम १९७८ मधील विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सदर गुन्हा क्रमांक १७२/२०२६ म्हणून दाखल करण्यात आला असून त्याचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक आशिष काळे करीत आहेत. जनावरांच्या अवैध आणि अमानुष वाहतुकीविरोधात करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा बसण्यास मदत होणार असल्याची प्रतिक्रिया परिसरातून व्यक्त होत आहे.
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कारवाईतील जप्त मुद्देमाल