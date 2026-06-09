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कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; पिकअप अन् दुचाकीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

Updated On: Jun 09, 2026 | 02:48 PM IST
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सारांश

कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच असून, रविवारी (दि. ७ जून) सकाळी करंजाळे गावाजवळ भीषण अपघात घडला आहे. या अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू झाला आहे.

कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; पिकअप अन् दुचाकीच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

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विस्तार

ओतूर : कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच असून, रविवारी (दि. ७ जून) सकाळी करंजाळे गावाजवळ भीषण अपघात घडला आहे. हॉटेल छत्रपतीसमोरील धोकादायक वळणावर पिकअप वाहन आणि दुचाकी यांच्यात झालेल्या जोरदार धडकेत एका ४० वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. रामदास दशरथ घोगरे (वय ४०, रा. खानगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएच १४ केए ४३७७ क्रमांकाचे पिकअप वाहन महामार्गावरून जात असताना चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला. नियंत्रण सुटलेले हे भरधाव पिकअप वाहन समोरून येणाऱ्या एमएच १४ ईजे ७८६३ क्रमांकाच्या दुचाकीवर थेट जाऊन आदळले. हा अपघात इतका भीषण होता की, धडकेच्या तीव्रतेमुळे दुचाकीस्वार रामदास घोगरे हे दुचाकीसह सुमारे ५० फूट अंतरापर्यंत फरफटत गेले. या जोरदार धडकेनंतर पिकअप वाहनही रस्त्यावर पलटी झाले.

अपघाताचा मोठा आवाज होताच करंजाळे परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ घटनास्थळाकडे धाव घेतली आणि मदतकार्य सुरू केले. गंभीर जखमी अवस्थेतील घोगरे यांना तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे जुन्नर येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच त्यांची प्राणज्योत मालवली होती; वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले. घटनेची माहिती मिळताच ओतूर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला आहे. या प्रकरणी ओतूर पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

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गतिरोधक, इशारा फलक, रिफ्लेक्टर्स बसविण्याची मागणी

करंजाळे परिसरातील हॉटेल छत्रपतीसमोरील हे वळण अत्यंत धोकादायक बनले असून येथे वारंवार लहान-मोठे अपघात घडत आहेत. अनेक निष्पाप नागरिकांना येथे आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, “प्रशासनाने आतातरी जागे व्हावे आणि या धोकादायक वळणावर तातडीने गतिरोधक (स्पीड ब्रेकर्स), इशारा फलक, रिफ्लेक्टर्स आणि वेगनियंत्रण यंत्रणा बसवावी,” अशी तीव्र मागणी स्थानिक नागरिकांमधून केली जात आहे.

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Web Title: A shocking incident of a serious accident has taken place on the kalyan ahilyanagar highway

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Published On: Jun 09, 2026 | 02:48 PM

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