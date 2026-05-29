Recipe : विकेंड करा स्पेशल, घरी बनवा खमंग आणि मसालेदार ‘आलू कुलचा’; रेसिपी आहे फार सोपी

Updated On: May 29, 2026 | 03:51 PM IST
Aloo Kulcha Recipe : उत्तर भारतात लोकप्रिय असलेला खमंग चवीचा आलू कुलचा तुम्ही एकदा तरी घरी नक्की बनवायला हवा. काहीतरी नवीन आणि टेस्टी बनवण्याचा विचार असल्यास ही रेसिपी एकदा जरुर करुन पाहा.

  • आलू कुलचा पंजाबमध्ये खूप जास्त फेमस आहे.
  • यात मैदाच्या खमंग भाजलेला कुलचा आणि त्यात बटाट्याची स्टफिंग भरलेली असते.
  • हा पदार्थ सकाळच्या नाश्त्यासाठी एक योग्य पर्याय ठरतो.
विकेंटचा दिवस म्हटला की काहीतरी वेगळं आणि टेस्टी खाण्याची इच्छा होऊ लागते. तुम्हीही अशाच एका रेसिपीच्या शोधात असाल तर आलू कुलचा तुमच्यासाठी एक योग्य पर्याय ठरेल. बटाट्याच्या मसालेदार स्टाफींगने भरलेला खमंग आणि मऊ चवीचा आलू कुलचा चवीला फार लज्जतदार लागतो. ही उत्तर भारतातील एक अतिशय लोकप्रिय डिश आहे.

तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा संध्याकाळच्या हलक्या भूकेसाठी हा पदार्थ घरी बनवू शकता. आम्हाला खात्री आहे की. याची चव फक्त लहानांचेच नाही तर मोठ्यांचेही मन जिंकून घेईल. एकदा बनवल्यानंतर निश्चितच तुम्ही ही रेसिपी पुन्हा पुन्हा बनवू पाहाल. ही डिश बनवण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो पण यानंतरची चव तुम्हाला खुश करुन जाईल. चला तर मग आलू कुलचा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

साहित्य

  • मैदा – २ कप’ साखर – १ छोटा चमचा
  • बेकिंग सोडा – १/४ छोटा चमचा मीठ चवीनुसार घट्ट दही १/४ कप
  • तेल – २ छोटे चमचे
  • उकडलेले बटाटे – २’ बारीक
  • चिरलेली मिरची – १
  • काश्मिरी लाल मिरची १/२ छोटा चमचा
  • गरम मसाला – १/४ छोटा चमचा
  • किसलेले आले – १ छोटा चमचा
  • 1 आमचूर – १/४
  • छोटा चमचा सेलरी
  • १/४ छोटा चमचा
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • २ छोटे चमचे मीठ – चवीनुसार
  • काळे तीळ – २ छोटे चमचे
  • तूप- २ छोटे चमचे
कृती

  • आलू कुलचा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम मैदा, साखर, बेकिंग सोडा, मीठ आणि दही घालून एका भांड्यात मिसळा.
  • आता यात थोडं थोडं पाणी घालून मैद्याचे मऊ पीठ मळून घ्या.
  • मळलेल्या पीठावर सुती कपडा ठेवा आणि झाकण ठेवून पिठाला बाजूला ठेवा.
  • आता दुसऱ्या भांड्यात मॅश केलेले बटाटे आणि इतर सर्व साहित्य, मसाले एकत्र करुन स्टफिंग तयार करुन घ्या.
  • मैद्याच्या पीठाचे गोळे तयार करा, यात बटाट्याची स्टफिंग भरा आणि हलकं लाटून किंवा हाताने दाबून याचा कुलचा बनवा.
  • लक्षात घ्या कुलचा हा चपातीसारखा पातळ नाही तर जरा जाडसर असतो.
  • आता यावर चिरलेली कोथिंबीर आणि काळे तीळ लावून सजवा.
  • तवा गरम झाला की त्यावर हलकं पाणी टाका आणि कुलच्याला या तव्यावर चिपकवा.
  • कुलचा चिपकवलेली बाजू उलटी करुन गॅसच्या फ्लेमवर डायरेक्ट कुलच्याला काही मिनिटे शिजवा आणि मग तवा पुन्ही सरळ करा.
  • तव्यावरुन कुलच्याला काढा आणि यावर तूप लावा.
  • तुमचा आलू कुलचा आता तयार आहे. तुम्ही दही, पुदिन्याची चटणी किंवा छोलेच्या भाजीसोबत याला खाण्यासाठी सर्व्ह करु शकता.

Published On: May 29, 2026 | 03:45 PM

