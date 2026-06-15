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Milind Soman Tree Plantation : पर्यावरणासाठी मिलिंद सोमन यांचा मोठा पुढाकार; लोणावळ्यातील घराजवळ लावली 30 हजार झाडे

Updated On: Jun 15, 2026 | 02:24 PM IST
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सारांश

अभिनेता आणि फिटनेस आयकॉन मिलिंद सोमन यांनी लोणावळ्यातील त्यांच्या मालमत्तेवर 30 हजारांहून अधिक झाडे लावल्याचे त्यांनी सांगितले आहे पर्यावरण संवर्धनासाठी केलेल्या या उपक्रमामागची प्रेरणादायी कहाणी त्यांनी शेअर केली.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

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विस्तार

सुपरमॉडेल, अभिनेता आणि फिटनेस आयकॉन म्हणून ओळखले जाणारे Milind Soman यांनी पर्यावरण संवर्धनासाठी केलेल्या अनोख्या उपक्रमाची माहिती दिली आहे. लोणावळ्यातील त्यांच्या मालमत्तेवर त्यांनी स्वतः 30 हजारांहून अधिक झाडे लावल्याचा खुलासा केला आहे. यासोबतच हिंदी चित्रपटांमध्ये कमी दिसण्यामागील कारणावरही त्यांनी भाष्य केले.

सोनू शर्माच्या यूट्यूब चॅनलवरील मुलाखतीत बोलताना मिलिंद म्हणाले, “लोणावळ्यात माझी एक जागा आहे, जिथे मी स्वतः 30 हजारांहून अधिक झाडे लावली आहेत. 1997 मध्ये ही जागा घेतल्यानंतर मी ठरवले होते की येथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करायची. पूर्वी लोक जमीन साफ करण्यासाठी सर्व काही जाळून टाकत असत. काही डेव्हलपर्सही झाडे तोडतात, हे खूप दुःखद आहे.”

निसर्गाविषयी असलेले प्रेम व्यक्त करताना त्यांनी ‘फॉरेस्ट बाथिंग’ या जपानी संकल्पनेबद्दलही सांगितले. जंगलातील वातावरणात वेळ घालवून निसर्गाशी जवळीक साधणे, मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते, असे त्यांनी नमूद केले.

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दरम्यान, हिंदी चित्रपटांमधून दूर असल्याच्या चर्चांवर उत्तर देताना मिलिंद म्हणाले की, त्यांना फारशा चित्रपटांच्या ऑफर्स मिळत नाहीत. “लोक मला विचारतात की मी हिंदी चित्रपट का करत नाही. पण सत्य हे आहे की ऑफर्सच खूप कमी येतात. माझा शेवटचा चित्रपट ‘इमर्जन्सी’ होता, ज्यामध्ये मी सॅम माणेकशॉ यांची भूमिका साकारली होती,” असे त्यांनी सांगितले.

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ओटीटी माध्यमातून त्यांचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ‘द रॉयल्स’, ‘फोर मोअर शॉट्स प्लीज!’चा चौथा सीझन आणि विजय सेतुपतीसोबतचा तमिळ ओटीटी प्रकल्प केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मिलिंद सोमन यांचा हा पर्यावरणपूरक उपक्रम सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून, त्यांच्या वृक्षलागवडीच्या प्रयत्नांचे अनेकांनी कौतुक केले आहे.

Web Title: Milind somans major environmental initiative planted 30000 trees near his lonavala home

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Published On: Jun 15, 2026 | 02:24 PM

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