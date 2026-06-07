बॉलिवूडला रामराम? ग्लॅमर सोडून आध्यात्माच्या मार्गावर निघाली परिणीती चोप्रा? सोशल मीडियावर शेअर केली खास पोस्ट

परिणीती चोप्राने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. ती लवकरच पहिले भक्तिगीत सादर करणार असून तिच्या आध्यात्मिक प्रवासाची चर्चा सुरू झाली आहे.
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)
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बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री आणि गायिका परिणीती चोप्रा सध्या तिच्या आयुष्यातील एका नव्या आणि अत्यंत रोमांचक टप्प्याचा आनंद घेत आहे. अभिनयासोबतच आपल्या सुमधुर गायनाने प्रेक्षकांची मने जिंकणारी परिणीती आता एका पूर्णपणे वेगळ्या आणि भावनिक प्रोजेक्टसह प्रेक्षकांसमोर येत आहे. तिचा हा नवा उपक्रम तिच्या कलात्मक प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
अलीकडेच परिणीतीने सोशल मीडियावर एक मोठा खुलासा केला आहे. तिने जाहीर केले की ती लवकरच तिचे पहिले भक्तिगीत प्रदर्शित करणार आहे. या घोषणेनंतर तिच्या चाहत्यांमध्ये मोठा उत्साह आणि कुतूहल निर्माण झाले आहे. चाहत्यांनी तिच्या या नवीन प्रयत्नाचे स्वागत करत सोशल मीडियावर कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे.
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परिणीतीने तिच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर या आगामी गाण्याचा छोटासा टीझर शेअर केला आहे. या टीझरवरून हे स्पष्ट होते की हे गाणे पूर्णपणे आध्यात्मिक आणि भक्तीभावनेने भरलेले आहे. टीझरसोबत तिने लिहिले, “एक प्रार्थना, एक अर्पण. लवकरच येत आहे!” या ओळींमुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये अधिकच उत्सुकता वाढली आहे.
तिच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अनेकांनी तिच्या नवीन संगीत प्रवासाचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी असा अंदाज लावला आहे की परिणीती आता ग्लॅमरपासून दूर जाऊन आध्यात्मिक मार्ग स्वीकारत आहे का. मात्र तिच्या या नव्या प्रोजेक्टला फक्त एक कलात्मक आणि संगीतात्मक प्रयोग म्हणूनही पाहिले जात आहे, जो तिच्या बहुआयामी प्रतिभेचे दर्शन घडवतो.
परिणीतीने यापूर्वीही चित्रपटांतील गाण्यांमध्ये आणि लाईव्ह परफॉर्मन्समध्ये आपल्या गायनाची छाप सोडली आहे. मात्र पूर्णपणे भक्तिगीताच्या स्वरूपात गाणे सादर करणे तिच्यासाठी एक नवीन अनुभव ठरणार आहे. हा बदल तिच्या संगीत कारकिर्दीत एक महत्त्वाचे वळण मानले जात आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये आणखी एक भावनिक पैलू जोडला जात आहे. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये परिणीती चोप्रा आणि तिचा पती, राजकारणी राघव चड्ढा, यांच्या घरी त्यांच्या पहिल्या मुलाचे आगमन झाले असून त्यांनी त्याचे नाव ‘नीर’ ठेवले आहे. मातृत्वाच्या या नव्या प्रवासाचा आनंद घेत असताना परिणीती आता हळूहळू पुन्हा आपल्या व्यावसायिक जीवनाकडे वळताना दिसत आहे.
Web Title: Goodbye bollywood has parineeti chopra left glamour behind and stepped onto the path of spirituality she shares a special post on social media