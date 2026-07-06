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Nashik News : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! दुगारवाडी धबधबा, हरिहर गड बंद; अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय

Updated On: Jul 06, 2026 | 03:47 PM IST
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सारांश

Nashik Rain Update News : अतिवृष्टीच्या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर देवस्थान, सप्तश्रृंगी देवस्थान तसेच दुगारवाडी धबधबा, हरिहर गडसह सर्व पर्यटनस्थळे पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी नागरिक व भाविकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे

पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! दुगारवाडी धबधबा, हरिहर गड पुढील आदेशापर्यंत बंद; अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय

पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी! दुगारवाडी धबधबा, हरिहर गड पुढील आदेशापर्यंत बंद; अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय

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विस्तार
  • त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंगळवारी पूर्णपणे बंद राहणार
  • नाशिक जिल्ह्यातील सर्व पर्यटन स्थळे बंद राहणार
  • नाशिक, सटाणा, बागलाण, दिंडोरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पावसाची शक्यता
  • नाशिक जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची पत्रकार परिषदेतून माहिती
Nashik Rain Update News Marathi : पर्यटकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत असून अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यानंतर नाशिकमधील महत्त्वाची पर्यटन स्थळे बंद करण्यात येणार आहे. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर देवस्थान, सप्तश्रृंगी देवस्थान तसेच दुगारवाडी धबधबा, हरिहर गडसह सर्व पर्यटनस्थळे पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मंगळवार, 7 जुलै रोजी नाशिक जिल्ह्यासाठी हाय अलर्ट जारी केला असून, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर परिसरात ढगफुटीसदृश अतिवृष्टी होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. संभाव्य आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने व्यापक खबरदारीचे उपाय हाती घेतले आहेत.

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जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरदरम्यान काही भागांत सुमारे 300 मिमीपर्यंत पाऊस होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अत्यंत सतर्क राहावे आणि अनावश्यक प्रवास टाळावा.

पर्यटनस्थळे आणि देवस्थाने बंद

सुरक्षेच्या दृष्टीने नाशिक जिल्ह्यातील सर्व पर्यटनस्थळे मंगळवारी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार दुगारवाडी धबधबा, हरिहर गड तसेच इतर लोकप्रिय पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांना प्रवेश दिला जाणार नाही. ही बंदी पुढील आदेशापर्यंत कायम राहू शकते. तसेच, त्र्यंबकेश्वर मंदिर मंगळवारी भाविकांसाठी पूर्णपणे बंद राहणार आहे. भाविकांनी मंदिरात येणे टाळावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. सप्तशृंगी देवस्थान देखील अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे बंद ठेवण्यात येणार असून, यात्रेकरूंनी प्रवास पुढे ढकलण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

प्रशासन सज्ज, नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

संभाव्य पूरस्थिती, दरडी कोसळण्याचा धोका आणि नदी-नाल्यांच्या पाणीपातळीत होणारी वाढ लक्षात घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा, महसूल विभाग, पोलीस, आरोग्य विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था हाय अलर्टवर ठेवण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातील संवेदनशील गावांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत असून, आवश्यकतेनुसार स्थलांतराची तयारीही करण्यात आली आहे. प्रशासनाने नागरिकांना नदी, धबधबे, घाटरस्ते आणि डोंगराळ भागात जाणे टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या सूचना

  • अनावश्यक प्रवास टाळा.
  • पर्यटनस्थळे आणि घाट परिसरात जाणे टाळा.
  • प्रशासन आणि हवामान विभागाच्या अधिकृत सूचनांचे पालन करा.
  • अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीलाच प्राधान्य द्या.
  • आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधा.
जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, हवामानातील बदलांवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय जाहीर केले जातील. नागरिकांनी सतर्कता बाळगून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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Web Title: Nashik tourist places trimbakeshwar saptashrungi temples closed heavy rain alert news marathi

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Published On: Jul 06, 2026 | 03:47 PM

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