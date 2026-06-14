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Salman Khan New Look : ‘तेरे नाम 2.0’ची चर्चा! सलमान खानचा नवा लूक पाहून आमिर-करीनाही थक्क, सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

Updated On: Jun 14, 2026 | 10:36 AM IST
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सारांश

सलमानचा हा लूक पाहून चाहत्यांना त्याच्या 'तेरे नाम'मधील राधेच्या लूकची आठवण झाली आणि ते त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

आमिर खानच्या ‘लगान’ चित्रपटाला १२ जून रोजी २५ वर्षे पूर्ण झाली या निमित्ताने आमिर खानने एका भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, ज्यात सलमान व्यतिरिक्त करीना कपूर खान आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनीही हजेरी लावली होती. पण सर्वांच्या नजरा ६० वर्षीय सलमानवर खिळल्या होत्या. त्याचा नवीन लूक पाहून सर्वजण थक्क झाले. करीना आणि आमिरसुद्धा त्याच्याकडे एकटक पाहत राहिले. सलमानचा हा लूक पाहून चाहत्यांना त्याच्या ‘तेरे नाम’मधील राधेच्या लूकची आठवण झाली आणि ते त्यावर प्रतिक्रिया देत आहेत.

खरं तर, सलमान खानने आपले केस खूपच छोटे कापले आहेत, इतके छोटे की तो जवळजवळ टकलाच दिसतोय. यासोबतच, हलकी दाढी आणि एकदम जबरदस्त शरीरयष्टी… ही स्टाईल पाहून, सलमान कोणत्या चित्रपटाच्या शोधात आहे यावर सर्वजण चर्चा करत आहेत. काहींनी तर हा ‘तेरे नाम २’ साठी असल्याचा अंदाजही बांधायला सुरुवात केली आहे. दरम्यान, सलमानचा हा लूक पाहून काहींना ‘तेरे नाम’मधील राधेची आठवण झाली, जो नंतर मनोरुग्णालयात जातो.

इन्स्टाग्रामवर अनेक व्हिडिओ समोर आले आहेत, ज्यामध्ये प्रत्येकजण सलमानच्या नवीन लूकबद्दल आपापले अंदाज लावत आहे. एकाने लिहिले, “भावा, तू तुझा लूक बदलला आहेस, काहीतरी मोठं येणार आहे.” दुसऱ्याने कमेंट केली, “काहीतरी शिजत आहे. सलमान खूप फिट आणि देखणा दिसत आहे.” आणखी एकाने म्हटले, “माझा विश्वास बसत नाही, भाईजान, तो अप्रतिम दिसतोय.”

 

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दरम्यान, सलमानला करीना कपूरसोबत पुन्हा एकदा पाहून चाहते वेडे झाले. हे दोघे २०११ च्या ‘बॉडीगार्ड’ आणि त्यानंतर २०१५ च्या ‘बजरंगी भाईजान’ या चित्रपटांमध्ये एकत्र दिसले होते. करीनाने ‘३ इडियट्स’ आणि ‘लाल सिंह चड्ढा’ या चित्रपटांमध्येही आमिरसोबत काम केले आहे. सलमानचा नवा लूक पाहून आमिर आणि करीना यांनाही आश्चर्य वाटले.

 

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सलमानचा नवा लूक पाहून चाहते अंदाज लावत आहेत की हा ‘तेरे नाम’ किंवा ‘बजरंगी भाईजान’च्या सिक्वेलसाठी आहे की त्याचा आणखी एखादा अॅक्शन चित्रपट येत आहे? काहींच्या मते, सलमानची ‘अल्फा’ चित्रपटात एक छोटी भूमिका (कॅमिओ) आहे आणि ‘भाईजान’मधील हा लूक त्यासाठीच आहे. तसे पाहता, सलमान लवकरच दिल राजू दिग्दर्शित एका अॅक्शन चित्रपटात दिसणार आहे, ज्याचे नाव अद्याप ठरलेले नाही, परंतु चित्रीकरण आधीच सुरू झाले आहे. या चित्रपटात नयनतारा देखील त्याच्यासोबत दिसणार आहे.

Web Title: Aamir khan and kareena kapoor shocked by salman khans new look video goes viral

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Published On: Jun 14, 2026 | 10:36 AM

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