‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

‘देवमाणूस – मधला अध्याय सर्वात मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. नवीन भागात लालीचा भयंकर कट उघड होणार

Updated On: Jan 19, 2026 | 06:35 PM
झी मराठीवरील ‘देवमाणूस-मधला अध्याय’ ही मालिका आता एका अत्यंत थरारक वळणावर पोहोचली असून, आजवर कधीही न घडलेली एक मोठी घटना प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. आजवर अजित (देवमाणूस) आपल्या स्वार्थासाठी लोकांचे बळी घेत आला आहे, पण यावेळी लालीने आपल्या पतीसाठी सर्व मर्यादा ओलांडून एक भयंकर कट रचला आहे. रात्रीच्या अंधारात गावात उत्सवाचा माहौल असताना आणि मंदिराभोवती दिव्यांचा प्रकाश पसरलेला असताना, अजित आर्याला लग्नाचे वचन देऊन तिचे मन जिंकतो. आर्याही विश्वासाने तिच्याकडे असलेल्या २० लाख रुपयांची माहिती त्याला देते. मात्र, याच नरकी उत्सवात ‘मुखवट्यांचा खेळ’ सुरू आहे. आणि हीच संधी साधून लाली आर्याला नदीत बुडवून मारण्याचा प्रयत्न करते.

मालिकेत आणखी एक मोठी कलाटणी तेव्हा येणार आहे जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये साकेत जिवंत असल्याचे उघड होणार आहे. तो सध्या कोमामध्ये असला तरी ही बातमी अजितसाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे. आता जामकर साकेतला पुन्हा गावात घेऊन आल्यामुळे अजितचे सर्व खोटे उघड होणार का आणि लालीने रचलेला हा संपूर्ण कट नेमका कसा होता, याचा थरार येणाऱ्या पुढच्या भागांमध्ये पाहता येणार आहे.

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’ ही झी मराठीवरील एक रहस्यमय क्राईम-थ्रिलर मालिका आहे ज्यात ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी, सत्तेचे खेळ, फसवणूक आणि रहस्य यांचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो. सततचे ट्विस्ट, ताणतणाव, रहस्यमय पात्रांची खोली आणि गुन्ह्याचे अनपेक्षित पैलू यामुळे ‘देवमाणूस – मधला अध्याय’ प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारा अनुभव देत आहे.

