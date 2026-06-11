‘मर्दिनी’मधून अहमद खान यांचं मराठीत पदार्पण; आदर्श शिंदेंच्या दमदार आवाजात उमटणार स्त्रीशक्तीचा जयघोष

आगामी मराठी चित्रपट मर्दिनी सध्या विविध कारणांमुळे चर्चेत आहे. आता चित्रपटातील एका खास गीतामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. या गीताच्या निमित्ताने बॉलिवूडचे प्रसिद्ध कोरिओग्राफर अहमद खान यांनी पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटसृष्टीत पाऊल ठेवले आहे. विशेष म्हणजे या गीताला गायक आदर्श शिंदे यांच्या दमदार आवाजाची साथ लाभली आहे.
अहमद खान यांनी या अनुभवाबद्दल बोलताना सांगितले की, ‘मर्दिनी’ हे केवळ एक गाणं किंवा चित्रपट नसून भावनांचा, श्रद्धेचा आणि स्त्रीशक्तीच्या सामर्थ्याचा प्रवास आहे. चित्रपटाच्या कथेशी आणि त्यातील भावविश्वाशी ते सहज जोडले गेले. मराठी चित्रपटासाठी प्रथमच काम करण्याचा अनुभव अत्यंत आनंददायी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नारीसामर्थ्य, मातृत्व आणि संघर्षाची कहाणी मांडणारा ‘मर्दिनी’ हा चित्रपट समाजाने घालून दिलेल्या चौकटी मोडून स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या स्त्रीचा प्रेरणादायी प्रवास उलगडणार आहे. चित्रपटातील शीर्षक गीत या भावनांना अधिक प्रभावीपणे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणार असल्याचे बोलले जात आहे.
चित्रपटात प्रार्थना बेहेरे, अभिजीत खांडकेकर, जितेंद्र जोशी, राजेश भोसले आणि बालकलाकार मायरा वैकुळ यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. त्यांच्या दमदार अभिनयामुळे कथेला अधिक प्रभावी परिमाण लाभले आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन अजय मयेकर यांनी केले असून, निर्मिती दिप्ती तळपदे यांची आहे. सहनिर्माती टिना राकेश कोठारी आहेत. छायांकन शब्बीर नाईक, संकलन अभिषेक शेठ, संगीत हितेश मोडक तसेच पटकथा आणि संवाद महाबळेश्वर नार्वेकर यांनी चित्रपटाच्या तांत्रिक बाजूला सक्षम आधार दिला आहे.
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पोस्टर लॉन्चपासूनच चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘मर्दिनी’ने प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. नारीशक्तीचा जयघोष, मातृत्वाच्या सामर्थ्याला सलाम आणि संकटांशी दोन हात करणाऱ्या स्त्रीच्या अदम्य जिद्दीची कहाणी घेऊन येणारा हा चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित न राहता प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडणारा अनुभव ठरणार आहे. भावनिक कथानक, प्रभावी कलाकार, हृदयस्पर्शी संगीत आणि आशयपूर्ण मांडणी यांच्या जोरावर ‘मर्दिनी’ हा यंदाच्या वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या मराठी चित्रपटांपैकी एक ठरण्याची चिन्हे आहेत. येत्या ३ जुलै २०२६ रोजी ही प्रेरणादायी कथा रुपेरी पडद्यावर अवतरणार असून, प्रेक्षकांच्या मनावर आपली अमिट छाप उमटवण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
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