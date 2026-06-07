Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘तू ही रे माझा मितवा’ मध्ये ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्रीची एन्ट्री, अर्णवसमोर उभे राहणार मोठे आव्हान; कथानकाला मिळणार वेगळं वळण

Updated On: Jun 07, 2026 | 04:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

‘तू ही रे माझा मितवा’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. मंजुषा गोडसे यांच्या एन्ट्रीमुळे अर्णवसमोर नवे आव्हान उभे राहणार असून कथानक अधिक रंजक होणार आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

स्टार प्रवाह वाहिनीवरील लोकप्रिय मालिका ‘तू ही रे माझा मितवा’ मध्ये लवकरच एक मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. मालिकेच्या कथानकात अचानक होणाऱ्या या बदलामुळे प्रेक्षकांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये सतत नवीन ट्विस्ट, धक्कादायक घटना आणि नव्या पात्रांची एन्ट्री होत असते. त्यामुळे कथा अधिक रंजक बनते आणि प्रेक्षकांना पुढे काय होणार याची उत्सुकता कायम राहते. याच परंपरेत आता ‘तू ही रे माझा मितवा’ मालिकेतही एक महत्त्वाचा बदल घडणार आहे.

‘तू ही रे माझा मितवा’ ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरलेली आहे. मालिकेत नुकताच मोठा खुलासा झाला असून ईश्वरी आणि अर्णव यांनी राजेशचा खरा चेहरा सर्वांसमोर आणला आहे. स्मृतीभ्रंश झाल्याचा खोटा आव आणत राजेशने राजेशिर्के कुटुंबासह सर्वांच्या भावनांशी खेळ केला होता. मात्र अर्णव आणि ईश्वरी यांच्या हुशारीमुळे त्याचा खोटेपणा उघड झाला आणि अखेर त्याला अटक करण्यात आली.

या संपूर्ण घडामोडीदरम्यान राजेशने सात्विक फॅशन्सचे काही शेअर्स आपल्या नावावर करून ठेवले होते. मात्र, कथानकात आणखी एक मोठा ट्विस्ट समोर आला आहे. राजेशने कंपनीची ७ टक्के भागीदारी एका अनोळखी व्यक्तीला विकली असून ही व्यक्ती म्हणजे ‘मिसेस देशमुख’ असल्याचे समोर आले आहे.

मालिकेत ‘मिसेस देशमुख’ ही भूमिका अभिनेत्री मंजुषा गोडसे साकारताना दिसणार आहे. त्यांच्या एन्ट्रीमुळे कथानकात मोठा बदल होणार असून अर्णवसमोर नवे आणि अधिक कठीण आव्हान उभे राहणार आहे. ही एन्ट्री केवळ कथेला नवे वळण देणारी नसून संपूर्ण मालिकेतील शक्ती-समीकरण बदलणारी ठरणार आहे.

26/11 च्या काळरात्रीत 20 गर्भवती महिलांचे प्राण वाचवणाऱ्या अंजली कुलथे कोण? स्वतः सांगितली धाडसाची कहाणी

या नव्या ट्विस्टमुळे अर्णव आणि ईश्वरी यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण होणार असून पुढील भागांमध्ये प्रेक्षकांना अधिक नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळणार आहेत. सध्या या बदलाबाबत प्रेक्षकांमध्ये मोठी उत्सुकता असून सोशल मीडियावरही विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. मालिकेत येणारा हा नवा अध्याय प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेणार हे निश्चित आहे.

बॉलिवूडला रामराम? ग्लॅमर सोडून आध्यात्माच्या मार्गावर निघाली परिणीती चोप्रा? सोशल मीडियावर शेअर केली खास पोस्ट

दरम्यान, मंजुषा गोडसे यांनी आजवर अनेक कलाकृतींमधून प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन केले आहे. ‘लक्ष्मीच्या पावलांनी’ या मालिकेत त्यांनी साकारलेली सरोज चांदेकर ही भूमिका विशेष गाजली होती.या मालिकेत त्यांनी खलनायिकेची भूमिका साकारली असली तरीही त्यांच्या दमदार अभिनयामुळे प्रेक्षकांनी त्या व्यक्तिरेखेलाही मोठ्या प्रमाणात पसंती दिली होती. नकारात्मक भूमिकेत असूनही त्यांनी आपल्या अभिनय कौशल्याने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळी छाप पाडली.आता ‘तू ही रे माझा मितवा’ मालिकेत त्यांची एन्ट्री होत असल्याने प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. त्यांच्या या नव्या भूमिकेमुळे मालिकेत आणखी नवे वळण आणि नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळणार आहेत.

Web Title: In tu hi re maza mitwa the entry of this popular actress will bring a major challenge for arnav the storyline will take a new turn

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 04:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बॉलिवूडला रामराम? ग्लॅमर सोडून आध्यात्माच्या मार्गावर निघाली परिणीती चोप्रा? सोशल मीडियावर शेअर केली खास पोस्ट
1

बॉलिवूडला रामराम? ग्लॅमर सोडून आध्यात्माच्या मार्गावर निघाली परिणीती चोप्रा? सोशल मीडियावर शेअर केली खास पोस्ट

2 तास 15 मिनिटांत मेंदूचा खेळ खल्लास! ‘दृश्यम’पेक्षा अधिक सस्पेन्स, ‘महाराजा’पेक्षा दुप्पट थ्रिल; हा चित्रपट पाहून उडेल तुमची झोप
2

2 तास 15 मिनिटांत मेंदूचा खेळ खल्लास! ‘दृश्यम’पेक्षा अधिक सस्पेन्स, ‘महाराजा’पेक्षा दुप्पट थ्रिल; हा चित्रपट पाहून उडेल तुमची झोप

Shilpa Shinde: ‘माझ्यासोबत जे घडलं त्याचं काय?’ सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रकरणावर शिल्पा शिंदेची प्रतिक्रिया; हिना खानवरही साधला निशाणा
3

Shilpa Shinde: ‘माझ्यासोबत जे घडलं त्याचं काय?’ सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रकरणावर शिल्पा शिंदेची प्रतिक्रिया; हिना खानवरही साधला निशाणा

Vikram Gokhale Last Movie: दिवंगत विक्रम गोखले यांची अखेरची पडद्यावरील झलक; ‘बेवारस – सत्य एका वळणावरचं’चा टीजर लाँच
4

Vikram Gokhale Last Movie: दिवंगत विक्रम गोखले यांची अखेरची पडद्यावरील झलक; ‘बेवारस – सत्य एका वळणावरचं’चा टीजर लाँच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘तू ही रे माझा मितवा’ मध्ये ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्रीची एन्ट्री, अर्णवसमोर उभे राहणार मोठे आव्हान; कथानकाला मिळणार वेगळं वळण

‘तू ही रे माझा मितवा’ मध्ये ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्रीची एन्ट्री, अर्णवसमोर उभे राहणार मोठे आव्हान; कथानकाला मिळणार वेगळं वळण

Jun 07, 2026 | 04:00 PM
Devendra Fadnavis Qualification: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमके किती शिकलेले आहेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Devendra Fadnavis Qualification: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमके किती शिकलेले आहेत? जाणून घेण्यासाठी एकदा वाचाच..

Jun 07, 2026 | 03:48 PM
जगभरातील युद्धाचा भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर काय परिणाम झाला आहे? जाणून घ्या

जगभरातील युद्धाचा भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर काय परिणाम झाला आहे? जाणून घ्या

Jun 07, 2026 | 03:46 PM
Parma Ekadashi: परमा एकादशीची पूजा कशी करावी? काय आहे कथा जाणून घ्या

Parma Ekadashi: परमा एकादशीची पूजा कशी करावी? काय आहे कथा जाणून घ्या

Jun 07, 2026 | 03:40 PM
Myanmar Civil War : भारताच्या शेजारील देशात संघर्ष भडकला; राजधानीवर बंडखोरांचा दबाव

Myanmar Civil War : भारताच्या शेजारील देशात संघर्ष भडकला; राजधानीवर बंडखोरांचा दबाव

Jun 07, 2026 | 03:36 PM
LPG Gas घेऊन येणारी जहाजं अडकली होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत? आता भारतात गॅस पुरवठा खंडित होणार? काय आहे सत्य परिस्थिती?

LPG Gas घेऊन येणारी जहाजं अडकली होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत? आता भारतात गॅस पुरवठा खंडित होणार? काय आहे सत्य परिस्थिती?

Jun 07, 2026 | 03:35 PM
एक विवाह ऐसा भी! प्रेयसीला भेटायला जाणं शिक्षकाला चांगलच महागात पडलं, गावकऱ्यांनी कोचिंग सेंटरबाहेरच उरकलं लग्न; Video Viral

एक विवाह ऐसा भी! प्रेयसीला भेटायला जाणं शिक्षकाला चांगलच महागात पडलं, गावकऱ्यांनी कोचिंग सेंटरबाहेरच उरकलं लग्न; Video Viral

Jun 07, 2026 | 03:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें