मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल (MIFF) 2026 मध्ये नॅशनल जिओग्राफिक दोन विशेष स्क्रीनिंगद्वारे माहितीपटप्रेमींसाठी खास पर्वणी घेऊन येत आहे. अकादमी पुरस्कारांसाठी नामांकन मिळालेल्या दिग्दर्शिका Sarah Dosa यांच्या Time and Water या प्रशंसित डॉक्युमेंटरीचा भारतातील पहिला शो आणि दिग्गज नैसर्गिक इतिहास कथाकार David Attenborough यांच्या शताब्दी वर्षानिमित्त विशेष प्रस्तुती अशा दोन महत्त्वाच्या कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आली आहे.
MIFF 2026 च्या उद्घाटन चित्रपटाचा मान Time and Water या माहितीपटाला मिळाला आहे. विज्ञान, इतिहास, पुराणकथा आणि वैयक्तिक अनुभव यांचा सुरेख संगम साधणारा हा चित्रपट हवामान बदल, पर्यावरणीय संकट आणि निसर्गाशी असलेल्या मानवी नात्याचा शोध घेतो. भारतीय प्रेक्षकांना हा चित्रपट प्रथमच मोठ्या पडद्यावर अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे.
तीन दशकांहून अधिक परंपरा असलेला MIFF हा आशियातील सर्वात प्रतिष्ठित डॉक्युमेंटरी चित्रपट महोत्सवांपैकी एक मानला जातो. उत्कृष्ट वास्तवाधारित कथाकथन आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या विषयांवरील संवादासाठी हा महोत्सव ओळखला जातो. अशा महोत्सवाच्या उद्घाटनासाठी Time and Water ची निवड होणे ही चित्रपटाच्या प्रभावी आशयाची आणि जागतिक दर्जाच्या मांडणीची दखल मानली जात आहे.
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याशिवाय, नॅशनल जिओग्राफिककडून David Attenborough यांच्या शताब्दी वर्षानिमित्त David Attenborough’s Secrets of Wild India: Desert Lions या माहितीपटाचे विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्यात येणार आहे. आशियाई सिंहांचे जीवन, त्यांचा अधिवास आणि संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे प्रभावी चित्रण या माहितीपटात पाहायला मिळणार आहे.
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सात दशकांहून अधिक काळ आपल्या आवाजातून आणि कथनशैलीतून जगभरातील प्रेक्षकांना निसर्गाच्या अधिक जवळ आणणाऱ्या अॅटनबरो यांच्या कार्याचा गौरव या विशेष प्रस्तुतीतून करण्यात येणार आहे. निसर्ग, संवर्धन आणि अन्वेषण याबाबत जागरूकता निर्माण करणाऱ्या त्यांच्या योगदानाला ही आदरांजली ठरणार आहे.
समकालीन विषयांवर भाष्य करणाऱ्या Time and Water पासून ते वन्यजीव संवर्धनाची प्रेरणादायी कहाणी सांगणाऱ्या Desert Lions पर्यंत, MIFF 2026 मध्ये नॅशनल जिओग्राफिक प्रेक्षकांसाठी ज्ञान, विचार आणि प्रेरणेचा अनोखा संगम घेऊन येणार आहे.