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Rekha Kissing Scene: बिस्वजीत-रेखा किसिंग सीन वाद पुन्हा चर्चेत; मुलगी पल्लवीच्या वक्तव्याने वेधलं लक्ष, म्हणाली, ‘जे घडलं ते..’

Updated On: Jun 15, 2026 | 11:04 AM IST
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सारांश

बिस्वजीत-रेखा यांच्या वादग्रस्त किसिंग सीनची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मुलगी पल्लवी म्हणाली, ‘जे घडलं ते खूप चुकीचं होतं’ तसेच रेखाची परवानगी घ्यायला हवी होती.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

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विस्तार

‘अंजाना सफर’ चित्रपटातील बिस्वजीत आणि रेखा यांच्यातील वादग्रस्त किसिंगसीन आजही इंडस्ट्रीत चर्चेचा विषय आहे. आता अभिनेत्याची मुलगी पल्लवी चॅटर्जीने या प्रकरणावर उघडपणे बोलले आहे. त्यावेळी जे काही घडले ते पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. पल्लवीचे मत आहे की 15 वर्षांच्या मुलीसोबत असे काही करणे अत्यंत त्रासदायक आहे आणि असे दृश्य संमतीशिवाय घडू नये. लेखक यासिर उस्मान यांच्या ‘रेखा: द अनटोल्ड स्टोरी’ या पुस्तकात या संपूर्ण प्रकरणाचे तपशीलवार वर्णन करण्यात आले आहे.

पत्रकार विकी लालवानी यांच्याशी झालेल्या संवादात पल्लवीने या संपूर्ण प्रकरणाच्या खोलात जाऊन त्या काळातील चित्रपट निर्मात्यांची कार्यशैली कशी होती हे सांगितले. ती म्हणाले की, अनेकदा दिग्दर्शक स्टार्सची खरी प्रतिक्रिया कॅमेऱ्यात टिपण्यासाठी त्यांच्यापासून गोष्टी लपवत असत. पल्लवी म्हणाली, ‘त्यावेळी, काही दिग्दर्शक होते जे एका अभिनेत्याला सीनबद्दल सर्व काही सांगायचे, परंतु कॅमेऱ्यावर विशिष्ट प्रतिक्रिया हवी असल्यामुळे दुसऱ्याला पूर्ण माहिती देत ​​नाहीत. मला असे वाटते की जर अशी घटना घडली असेल, जिथे कोणीतरी संपूर्ण युनिटसमोर कित्येक मिनिटे कोणाचे चुंबन घेत असेल, तर ते दिग्दर्शकाच्या संमतीशिवाय किंवा मंजूरीशिवाय घडू शकत नाही. मला हा शॉट हवा आहे असे दिग्दर्शकानेच सांगितले असण्याची शक्यता आहे. असं असलं तरी त्या काळात चित्रपटांमध्ये किसिंग सीन प्रचलित नव्हत्या किंवा समाजातही ते सहज स्वीकारले जात नव्हते.

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त्यांनी यावर जोर दिला की, रेखा त्यावेळी खूप लहान होती, ज्यामुळे हा कटू अनुभव तिच्यासाठी अधिकच वेदनादायी ठरला असेल. ती म्हणाली, “ती त्यावेळी एखाद्या लहान मुलासारखी होती. तुम्हाला काहीही न सांगता तुमच्यासोबत असे काही घडले, तर तुम्ही काय करू शकता? जेव्हा तुम्ही तरुण असता आणि तुमच्यासोबत काही वाईट घडते, तेव्हा तुम्हाला अनेकदा आवाज उठवण्यास संकोच वाटतो. तो काळही आजच्या काळापेक्षा खूप वेगळा होता. तुमच्यापेक्षा खूप मोठी स्टार जर असे काही करत असती, तर तुमच्यात निषेध करण्याचे धाडस कसे आले असते?”

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पल्लवीने आणखी एक धक्कादायक गोष्ट उघड केली: दोन्ही कुटुंबांचे संबंध खूप जवळचे होते. तिच्या मते, याच गोष्टीमुळे रेखाला अधिक मोठा धक्का बसला असावा. हे आठवून पल्लवी म्हणाली, “रेखा आमच्या घरी यायची आणि आम्ही लहानपणी एकत्र खेळायचो. आमची कुटुंबे खूप जवळची होती. कदाचित याच कौटुंबिक नात्यामुळे तिला जास्त वेदना झाल्या असतील. जेव्हा तुम्ही एखाद्याला तुमच्या कुटुंबाचाच एक भाग मानता आणि मग ती व्यक्ती असे काही करते, तेव्हा ते खरंच हृदयद्रावक असते.”

Web Title: Biswajitrekha kissing scene controversy back in the spotlight daughter pallavis remarks grab attention says

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Published On: Jun 15, 2026 | 11:04 AM

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