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‘पेड्डी’साठी राम चरणच्या मेहनतीचे श्याम कौशल यांनी केले कौतुक; आमिर खानशी तुलना करत काय म्हणाले?

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:54 PM IST
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सारांश

‘पेड्डी’च्या शूटिंगदरम्यान जखमी झाल्यानंतरही राम चरणने पापणीवर टाके असतानाच क्लायमॅक्स फाईटचे शूटिंग पूर्ण केले. ॲक्शन दिग्दर्शक श्याम कौशल यांनी सांगितलेला हा किस्सा सध्या चर्चेत आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

भारतीय सिनेमातील बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी चित्रपटांपैकी एक असलेल्या ‘पेड्डी’ने प्रदर्शित होताच बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला आहे. राम चरण, जान्हवी कपूर आणि दमदार कलाकारांच्या फौजेने सजलेल्या या चित्रपटाला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून तोंडी प्रसिद्धीचाही मोठा फायदा होताना दिसत आहे. अवघ्या सात दिवसांत चित्रपटाने जगभरात ₹345 कोटींहून अधिक कमाई केल्याचे सांगितले जात आहे.

चित्रपटाच्या या यशानंतर ॲक्शन दिग्दर्शक श्याम कौशल यांनी राम चरणच्या मेहनतीबद्दल आणि कामाप्रती असलेल्या समर्पणाबद्दल भरभरून कौतुक केले आहे. बॉलिवूडमधील मोठ्या शारीरिक परिवर्तनांचा उल्लेख करताना त्यांनी राम चरणची तुलना थेट आमिर खान यांच्याशी केली.

एका मुलाखतीदरम्यान श्याम कौशल म्हणाले, “माझ्या मते अभिनेता राम चरण आणि आमिर खान यांची कामाप्रती असलेली बांधिलकी खरोखरच विलक्षण आहे. ‘दंगल’ चित्रपटासाठी आम्ही आधी वडिलांच्या भूमिकेचे शूटिंग केले होते आणि केवळ पाच महिन्यांत आमिर खान यांनी स्वतःमध्ये संपूर्ण शारीरिक बदल घडवून आणला होता. राम चरणचे समर्पणही अगदी तसेच आहे.”

श्याम कौशल यांनी चित्रपटातील सर्वात आव्हानात्मक दृश्यांपैकी एका क्लायमॅक्स फाईट सिक्वेन्सचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “अखाड्यातील क्लायमॅक्स फाईटच्या पहिल्याच दिवशी दुर्दैवाने राम चरण जखमी झाले होते. त्यांच्या पापणीवर टाके घालावे लागले. मात्र, त्या टाक्यांसह त्यांनी संपूर्ण फाईट सिक्वेन्सचे शूटिंग पूर्ण केले, कारण आम्हाला शूट पुढे ढकलणे शक्य नव्हते. तो स्टेडियम पुन्हा उपलब्ध होणार नव्हता.”

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राम चरणच्या व्यावसायिकतेचे कौतुक करत श्याम कौशल पुढे म्हणाले, “ते जखमी होते, पण त्यांना पाहून कधीच वाटले नाही की त्यांना दुखापत झाली आहे. त्यांनी कुणालाही हे जाणवू दिले नाही की ते वेदनेत आहेत किंवा शूटिंग कसे पूर्ण करणार आहेत. यालाच खरे समर्पण आणि खेळाडूपणा म्हणतात.”

राम चरणसोबतच्या वैयक्तिक नात्याबद्दल बोलताना श्याम कौशल म्हणाले, “तो खूप गोड आणि नम्र माणूस आहे. तो मला नेहमी माझ्या मुलांप्रमाणे मिठी मारायचा. आमचे नाते खूपच छान होते. या चित्रपटासाठी त्याने खूप मेहनत घेतली आहे.”

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बुच्ची बाबू सना लिखित आणि दिग्दर्शित ‘पेड्डी’मध्ये राम चरण मुख्य भूमिकेत असून त्यांच्यासोबत शिव राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदू शर्मा आणि जगपती बाबू महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकत आहेत. वेंकट सतीश किलारू यांनी वृद्धी सिनेमाज बॅनरअंतर्गत, मायथ्री मूव्ही मेकर्स आणि IVY Entertainment यांच्या सहकार्याने चित्रपटाची निर्मिती केली आहे.3 जून 2026 रोजी जागतिक प्रीमियर झालेल्या ‘पेड्डी’ने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कामगिरी करत प्रेक्षकांची पसंती मिळवली आहे.

Web Title: Shyam kaushal praises ram charans dedication for peddi what did he say while comparing him to aamir khan

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:54 PM

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