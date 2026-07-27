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Mira Road News: मीरा रोडच्या पूनम सागर सोसायटीत घोणस सापाची एंट्री; रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण

Updated On: Jul 27, 2026 | 04:26 PM IST
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सारांश

मीरा रोड परिसरातील पूनम सागर सोसायटीच्या C-10, C-11 आणि C-12 इमारतींच्या आवारात शनिवारी रात्री अत्यंत विषारी घोणस (Russell's Viper) साप आढळल्याने रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. नागरिकांनी तातडीने अग्निशमन विभाग आणि सर्पमित्रांना माहिती दिल्यानंतर प्रशिक्षित पथकाने सापाचे सुरक्षितपणे रेस्क्यू करून परिसरातील धोका टाळला

मीरा रोडच्या पुनम सागर सोसायटीत मध्यरात्री घोणस सापाचा शिरकाव

मीरा रोडच्या पुनम सागर सोसायटीत मध्यरात्री घोणस सापाचा शिरकाव

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विस्तार
  • मीरा रोडच्या पुनम सागर सोसायटीत मध्यरात्री घोणस सापाचा शिरकाव
  • अग्निशमन विभाग व सर्पमित्रांच्या तत्परतेने मोठा अनर्थ टळला
  • सर्पमित्रांनी केले सुरक्षित रेस्क्यू
विजय काते, मीरा रोड : मीरा रोड परिसरातील पुनम सागर सोसायटीच्या C-10, C-11 आणि C-12 इमारतींच्या आवारात शनिवारी रात्री सुमारे 11.35 वाजण्याच्या सुमारास जगातील अत्यंत विषारी सापांपैकी एक असलेला घोणस (Russell’s Viper) आढळून आल्याने संपूर्ण परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. रात्रीच्या वेळी अनेक रहिवासी सोसायटीच्या परिसरात वावरत असताना हा साप दिसून आल्याने नागरिकांची एकच धावपळ उडाली.

प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोसायटीच्या आवारात अचानक साप दिसताच नागरिकांनी प्रसंगावधान राखत त्याच्यापासून सुरक्षित अंतर ठेवले आणि तातडीने अग्निशमन विभाग तसेच सर्पमित्रांना माहिती दिली. माहिती मिळताच अग्निशमन विभागाचे कर्मचारी आणि सर्पमित्र काही मिनिटांत घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर परिसर सुरक्षित करण्यात आला. त्यानंतर प्रशिक्षित पथकाने अत्यंत सावधगिरीने आणि कौशल्याने घोणस सापाचे रेस्क्यू करून त्याला सुरक्षितपणे पकडले. ही संपूर्ण कारवाई शांततेत आणि कोणालाही इजा न होता पार पडली. साप पकडल्यानंतर सोसायटीतील रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला.

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घोणस (Russell’s Viper) हा भारतातील ‘बिग फोर’ अर्थात सर्वाधिक विषारी सापांच्या गटातील एक साप मानला जातो. त्याच्या दंशामुळे गंभीर आरोग्यविषयक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे अशा सापांचा सामना करताना कोणत्याही प्रकारचा धोका पत्करू नये, असा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. वन्यजीव तज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात सापांचे नैसर्गिक अधिवास पाण्याने भरल्यामुळे ते सुरक्षित जागेच्या शोधात मानवी वस्तीकडे वळतात. त्यामुळे सोसायट्या, बागा, पार्किंग परिसर, झुडपे तसेच पाण्याचा साठा असलेल्या ठिकाणी साप दिसण्याच्या घटना वाढतात.

या घटनेनंतर नागरिकांनीही अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त केली आहे. परिसर स्वच्छ ठेवणे, झुडपे वेळोवेळी कापणे, कचरा किंवा अवजड साहित्य साचू न देणे तसेच रात्रीच्या वेळी परिसरात वावरताना टॉर्चचा वापर करणे, अशा उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, अग्निशमन विभाग आणि सर्पमित्रांच्या तत्पर व धाडसी कारवाईमुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळला असून, सोसायटीतील रहिवाशांनी त्यांच्या कार्याचे कौतुक करत आभार व्यक्त केले. नागरिकांनी अशा घटना घडल्यास सापाला पकडण्याचा किंवा मारण्याचा प्रयत्न न करता तात्काळ अग्निशमन विभाग अथवा प्रशिक्षित सर्पमित्रांना माहिती द्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

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Web Title: Highly venomous russells viper rescued from mira road poonam sagar society

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Published On: Jul 27, 2026 | 04:26 PM

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