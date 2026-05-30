१३ वर्षे पूर्ण: ‘ये जवानी है दीवानी’च्या आठवणींना उजाळा; दीपिका पदुकोणच्या स्टाइलिश लूकची पुन्हा चर्चा

२०१३ मध्ये प्रदर्शित झालेला Yeh Jawaani Hai Deewani हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या मनात तितकाच ताजा आहे. विशेषतः Deepika Padukone हिने साकारलेली नैना तलवार ही व्यक्तिरेखा तिच्या भावनिक प्रवासाबरोबरच आकर्षक फॅशनमुळेही कायम चर्चेत राहिली. चित्रपटाला १३ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने तिच्या १० संस्मरणीय स्टाइल मोमेंट्सवर एक नजर.
१. आयकॉनिक चष्मा आणि स्ट्राइप्ड टी-शर्ट लुक
स्ट्राइप्ड टी-शर्ट, साधी हेअरस्टाइल, हातात पुस्तके आणि तो खास चष्मा — हीच नैना तलवारची ओळख बनली होती. दीपिकाने या साध्या विद्यार्थिनीच्या लुकला इतके खास बनवले की “नर्डी नैना”चा हा अंदाज आजही पॉप कल्चरचा एक भाग मानला जातो.
२. फ्लोरल ड्रेस आणि ब्लू कार्डिगन लुक
हलका निळा कार्डिगन आणि फ्लोरल ड्रेसचा हा लुक चित्रपटाच्या सुरुवातीच्या भागात नैनाच्या लाजऱ्या आणि निरागस व्यक्तिमत्त्वाला अगदी योग्य ठरला. साधेपणा आणि नैसर्गिक सौंदर्यामुळे हा लुक प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेला.
३. पुस्तकांसोबतचा रेल्वे स्टेशन लुक
रेल्वे स्टेशनवरील दृश्यांमध्ये परिधान केलेला साधा पांढरा ड्रेस, डेनिम शर्ट, स्लिंग बॅग आणि चष्मा नैनाच्या शिस्तप्रिय आणि अंतर्मुख स्वभावाचे प्रतिबिंब होते. दीपिकाच्या भावपूर्ण अभिनयामुळे या साध्या लुकलाही वेगळीच उब आणि आकर्षण लाभले.
४. लाल रंगाचा वेडिंग लेहेंगा लुक
लग्नाच्या समारंभांदरम्यान परिधान केलेल्या या लाल रंगाच्या लेहेंग्यात दीपिका अतिशय सुंदर दिसत होती. पारंपरिक दागिन्यांसह साकारलेला हा लुक एलिगंट आणि तरुणाईने भरलेला होता.
५. ‘दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड’मधील लाल डान्स आउटफिट
‘दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड’ गाण्यातील दीपिकाचा ग्लॅमरस लाल रंगाचा डान्स लुक क्षणार्धात आयकॉनिक ठरला. चमकदार पोशाख, जबरदस्त ऊर्जा आणि आत्मविश्वासामुळे हा चित्रपटातील सर्वात चर्चित फॅशन मोमेंट्सपैकी एक बनला.
सोनाली बेंद्रे–अली फजल यांची क्राईम थ्रिलर ‘राख’ अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीसाठी सज्ज; जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येईल
६. व्हाइट ड्रेसमधील ड्रीमी लुक
मोकळे केस आणि पांढरा स्लीव्हलेस ड्रेस परिधान केलेला हा लुक नैनाच्या सर्वात सुंदर लुक्सपैकी एक मानला जातो. मिनिमल मेकअप आणि दीपिकाच्या नैसर्गिक स्क्रीन प्रेझेन्समुळे हा लुक आजही तितकाच आकर्षक वाटतो.
७. पिंक ब्लाउज आणि यलो लेहेंगा लुक
गुलाबी आणि पिवळ्या रंगाचे हे आकर्षक संयोजन चित्रपटाच्या रंगतदार आणि बेफिकीर वातावरणाशी पूर्णपणे जुळून येत होते. दीपिकाने हा लुक अत्यंत सहजतेने साकारत त्याला खास बनवले.
चिंगी प्रेग्नेंट! स्वानंदी अंशुमनचं बिंग फोडणार, राजवाडेंना बसणार धक्का; ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट
८. होळीतील लाल रंगाचा उत्साही लुक
होळीच्या दृश्यांमध्ये नैनाचा सर्वात आनंदी आणि बेफिकीर अवतार पाहायला मिळाला. लाल रंगाचे कपडे, विस्कटलेले केस आणि चेहऱ्यावरचे स्मित यामुळे हा लुक आजही तितकाच ताजा वाटतो.
९. विंटर ट्रॅव्हल फॅशन लुक
लाल पफर जॅकेट, बूट्स आणि थरांमध्ये परिधान केलेले हिवाळी कपडे यामुळे बर्फाच्छादित प्रदेशातील नैनाचा हा लुक विंटर ट्रॅव्हल फॅशनसाठी प्रेरणादायी ठरला. आरामदायी कपड्यांनाही दीपिकाने स्टायलिश बनवले.
१०. रॉयल ब्लू साडीतील ग्लॅमरस लुक
रॉयल ब्लू साडीतील दीपिकाचा हा लुक आजही चित्रपटातील सर्वात ग्लॅमरस लुक्सपैकी एक मानला जातो. सॉफ्ट ग्लॅम मेकअप, व्हॉल्युमिनस हेअरस्टाइल आणि तिच्या एलिगन्समुळे प्रत्येक फ्रेममध्ये ती एका परिपूर्ण बॉलिवूड नायिकेसारखी दिसली.
१३ वर्षांनंतरही नैना तलवार हे पात्र तितकेच ताजे आणि एव्हरग्रीन वाटते, कारण दीपिका पदुकोणने तिच्या प्रत्येक भावना, संवाद आणि लुकला संस्मरणीय बनवले. तिने साधेपणाला स्टाइलमध्ये रूपांतरित केले आणि नैनाला बॉलिवूडमधील सर्वात आयकॉनिक महिला पात्रांच्या यादीत स्थान मिळवून दिले.