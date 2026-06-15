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TV Actress Death : ‘Kumkum Bhagya’ फेम अभिनेत्रीचं टोकाचं पाऊल, 19 तासांपूर्वी केली होती शेवटची पोस्ट

Updated On: Jun 15, 2026 | 01:36 PM IST
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सारांश

‘कुमकुम भाग्य’ फेम संचिता उगलेच्या निधनाची बातमी समोर आल्यानंतर चाहत्यांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. तिचा 19 तासांपूर्वी शेअर केलेला व्हिडिओ सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

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विस्तार

टीव्ही इंडस्ट्रीतून एक धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, टीव्ही अभिनेत्री आणि ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ फेम संचिता उगले हिने आत्महत्या केली आहे. ती फक्त ३० वर्षांची होती. संचिता तिच्या टेलिव्हिजन आणि चित्रपटांमधील भूमिकांसाठी ओळखली जात होती. तिने ‘कुमकुम भाग्य’ या लोकप्रिय मालिकेत, ‘छावा’ या चित्रपटात, तसेच ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ या लोकप्रिय चित्रपटात काम केले होते.

संचिता उगले हिने काल रात्री आत्महत्या केल्याचे वृत्त आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तिने रविवारी रात्री ७:३० वाजता आपले जीवन संपवले. ती मुंबईतील वसई भागातील तिच्या घरी मृतावस्थेत आढळली. पोलिसांनी तिच्या मृत्यू प्रकरणी तपास सुरू केला असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. संचिता उगलेने काल रात्री इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला होता, ज्यामध्ये ती खूप आनंदी दिसत होती.

तिच्या दुःखद निधनाच्या बातमीने टीव्ही इंडस्ट्रीत धक्का बसला असून शोककळा पसरली आहे, मात्र मृत्यूचे कारण अद्याप कळलेले नाही. संचिता उगले अनेक लोकप्रिय टीव्ही मालिकांमध्ये अविस्मरणीय भूमिका साकारून प्रसिद्धीस आली. ‘कुमकुम भाग्य’ आणि ‘वागले की दुनिया” यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधील तिच्या भूमिकांना प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.

 

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संचिता फक्त ३० वर्षांची होती आणि टेलिव्हिजन व्यतिरिक्त, तिने चित्रपटांमध्येही महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारल्या होत्या, जसे की ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ मधील सुकून आणि विकी कौशलच्या ‘छावा’ मधील ताराबाई. तिने ‘वागळे की दुनिया’ या शोमध्येही काम केले होते. संचिताची शेवटची पोस्ट एक रील होती, ज्यामध्ये ती एका गाण्याच्या उत्साही तालावर नाचताना आनंदी आणि उत्साही दिसत होती.

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२०२५ च्या मध्यावर, ऑनलाइन इन्फ्लुएन्सर मिशा अग्रवालच्या आत्महत्येबद्दल जाहीरपणे दुःख व्यक्त केल्यावर संचिता चर्चेत आली. असे म्हटले जाते की, इंस्टाग्रामवरील फॉलोअर्स कमी झाल्यामुळे करिअर अयशस्वी होण्याच्या भीतीने मिशाने आत्महत्या केली. संचिताने या घटनेला हृदयद्रावक म्हटले आणि आभासी मान्यतेच्या वाढत्या वेडाबद्दल चिंता व्यक्त केली. ती म्हणाली, “तरुण लोक त्यांच्या आयुष्याबद्दल किती सहजपणे विचार करतात हे पाहून माझे हृदय तुटते.”

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Web Title: Kumkum bhagya fame sanchita ugale dies by suicide

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Published On: Jun 15, 2026 | 01:36 PM

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