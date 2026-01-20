गर्दीला संबोधित करताना राहुल गांधी म्हणाले, “मनरेगाच्या संकल्पनेची दोन मुख्य उद्दिष्टे होती. पहिले, सरकारी धोरणाचा भाग म्हणून ग्रामपंचायतींसारख्या स्थानिक सरकारांना काही जबाबदारी आणि आर्थिक जबाबदारी दिली पाहिजे. दुसरे, ध्येय म्हणजे गरिबांसाठी, विशेषतः तरुण पिढीसाठी किमान वेतन स्थापित करणे, जेणेकरून त्यांना फायदा होऊ शकेल. परंतु नरेंद्र मोदींना हे नको आहे.” त्यांना सत्ता केंद्रित करायची आहे आणि गरिबांना उपाशी राहताना पहायचे आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मनरेगा कायदा रद्द केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर तीव्र हल्ला चढवला आणि त्यांच्यावर गरिबांपेक्षा नोकरशहांना प्राधान्य देण्याचा आरोप केला. मनरेगा कायदा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर माध्यमांशी बोलताना राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर “सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा, नोकरशहांना देण्याचा आणि गरीब नागरिकांना उपाशी राहण्याचा” प्रयत्न करण्याचा आरोप केला.
Rahul Gandhi: “भाजप आणि आरएसएस सत्तेचे केंद्रीकरण करतात…”, राहुल गांधींचा सरकारवर निशाणा
त्यांनी आरोप केला की मनरेगा कायद्याचा उद्देश बेरोजगार ग्रामीण नागरिकांना आर्थिक जबाबदारी आणि किमान वेतन देणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हे नको आहे; ते सत्तेचे केंद्रीकरण करू इच्छितात, नोकरशहांना देऊ इच्छितात आणि गरीब नागरिकांना उपाशी राहू इच्छितात. कायद्यात सुधारणा करून, गरिबांसाठी संरक्षण कवच काढून टाकण्यात आले आहे. म्हणूनच, काँग्रेस देशभरात मनरेगा बचाओ मोहीम राबवत आहे… पंतप्रधानांना संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था अंबानी आणि अदानी यांच्याकडे सोपवायची आहे, तर आपण गरिबांना मदत करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यांनी आरोप केला आहे की मनरेगा कायजद्याच्या उद्देश बेरोजदार
या काळात, राहुल गांधींनी सुधारित VB-G RAM-G कायद्यातून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकल्याचाही निषेध केला. काँग्रेस खासदाराने आज राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियममध्ये युथ स्पोर्ट्स अकादमी रायबरेलीने आयोजित केलेल्या रायबरेली प्रीमियर लीगचे उद्घाटनही केले. काँग्रेस खासदार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करण्याच्या विरोधात जाहीर सभेला संबोधित करण्यासाठी आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना भेटण्यासाठी त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ रायबरेली येथे दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर आहेत.
