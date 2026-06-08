RSS BJP Leaders Fight: आरएसएस स्वयंसेवकाला भाजप नेत्याकडून बेदम मारहाण; मध्यप्रदेशात हायव्होल्टेज राडा

RSS BJP Leaders Fight: मध्य प्रदेशातील इंदूरच्या अन्नपूर्णा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत भाजप नेते आणि आरएसएस समर्थकांमध्ये वाद निर्माण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी (६ जून) रात्री उशिरा एका कुत्र्याला खाऊ घालण्यावरून झालेल्या वादाचे रूपांतर एका गंभीर हाणामारीत झाले. ही हाणामारी भाजप नेते वीरेंद्र शेडगे आणि आरएसएस स्वयंसेवक चेतन पवार यांच्या झाल्याची माहिती आहे. भाजप नेते वीरेंद्र शेडगे यांच्या समर्थकांनी चेतनला मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरएसएस नेते चेतन पवार हे भाजप नेते वीरेंद्र शेडगे यांच्या घराबाहेर भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालत होते. आपल्या घरासमोर कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास वीरेंद्र शेडगे यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर दोघांमध्ये वाद झाला, ज्याचे रूपांतर हाणामारीत झाले. या घटनेदरम्यान वीरेंद्र शेडगे यांनी चेतन पवार यांना बेदम मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
या घटनेनंतर चेतन पवार यांनी तक्रार दाखल करण्यासाठी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली, परंतु भाजप नेत्याच्या प्रभावामुळे त्यांच्या तक्रारीवर तात्काळ कारवाई झाली नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यानंतर त्यांनी आरएसएसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संपूर्ण घटनेची माहिती दिली. हे प्रकरण संघटनेपर्यंत पोहोचताच, मोठ्या संख्येने आरएसएस कार्यकर्ते सक्रिय झाले आणि त्यांनी आंदोलन सुरू केले. RSSच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी वीरेंद्र शेडगे यांच्या कार्यालयाची आणि घराची तोडफोड केल्यामुळे हे प्रकरण अधिकच चिघळले आहे.
यानंतर, RSS कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्याला घेराव घातला आणि निष्पक्ष कारवाईच्या मागणी करत पोलीस प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. वाढत्या दबावामुळे, चेतन पवार यांच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. दरम्यान, वीरेंद्र शेडगे यापूर्वीही वादात सापडले. अलीकडेच, पोलीस अधिकाऱ्यांसोबतचा त्यांचा वादही चर्चेत होता.
या प्रकरणानंतर सततच्या वादग्रस्त वर्तनामुळे आणि संघटनेच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवणाऱ्या कारवायांमुळे भाजप शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा यांनी वीरेंद्र शेडगे यांच्यावर कारवाई करत त्यांना सहा वर्षांसाठी पक्षातून काढून टाकले आहे. पोलीस सध्या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हल्ला, तोडफोड आणि इतर आरोपांची चौकशी केल्यानंतर तथ्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.