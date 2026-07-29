शत्रूला मैदानातच तुडवणार! Asian Games साठी भारतीय हॉकी संघाची घोषणा; हॉकी स्टीकचा पहिला दणका थेट…

जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा 19 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान होणार आहे. भारताचा स्टार ड्रॅग-फ्लिकर आणि अनुभवी डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह याच्याकडे सलग दुसऱ्यांदा एशियन गेम्ससाठी भारतीय संघाच्या कर्णधारपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. दिग्गज मिडफील्डर मनप्रीत सिंह आपल्या तुफान अनुभवाच्या जोरावर संघाची मिडल ऑर्डर भक्कम करताना दिसणार आहे. तसेच भारतीय संघात गोलरक्षण, बचावफळी आणि आक्रमण अशा तिन्ही ठिकाणी अनुभव असलेले आणि आक्रमक खेळी करणाऱ्या खेळाडूंना जागा देण्यात आली आहे.
Asian Games 2026: हरमनप्रीतच्या संघासमोर जपानचे आव्हान; श्रेयसच्या संघाला थेट उपांत्यपूर्व फेरी
कसा असणार भारतीय पुरुष हॉकी संघ:
हरमनप्रीत सिंह (कर्णधार), अमित रोहिदास, जरामनप्रीत सिंह, सुमित, संजय, पी. आर. श्रीजेश / कृष्ण बहादूर पाठक, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, शमशेर सिंह, राजकुमार पाल, मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित उपाध्याय, गुरजंत सिंह.
Presenting the Indian Men’s Hockey Team for 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026. 🇮🇳❤️ Together, let’s defend our gold medal and book a spot in the LA 2028 Olympics. 💙🏑 🗓️: Sept 19 to Oct 4#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AsianGames pic.twitter.com/hlwxVNgkNw — Hockey India (@TheHockeyIndia) July 29, 2026
भारतीय पुरुष हॉकी संघासमोर मागील एशियन गेम्समध्ये जिंकलेले गोल्ड मेडल राखण्याचे आव्हान असणार आहे. मागील स्पर्धेत भारताने गोल्ड मेडलवर आपले नाव कोरले होते. या स्पर्धेतून थेट ऑलिंपिकचे तिकीटही निश्चित होत असल्याने सर्वच आशियाई देशांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.
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जपानमध्ये होणाऱ्या २० व्या एशियन गेम्स भारतीय पुरुष हॉकी संघाची घोषणा झाली आहे. या स्पर्धेचे वेळापत्रक समोर आले आहे. भारत 20 सप्टेंबर रोजी इंडोनेशियाविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळणार आहे. या वेळेस एशियन गेम्समध्ये पुरुष हॉकी स्पर्धेसाठी एकूण १२ संघांची दोन वेगवेगळ्या पूल्समध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. हॉकी स्पर्धेतील सर्व सामने जपानमधील काकामिगहारा प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियमवर होणार आहेत. भारतीय संघासाठी साखळी फेरीत दक्षिण कोरिया आणि यजमान जपान विरुद्धचे सामने अत्यंत महत्त्वाचे आणि आव्हानात्मक ठरणार आहेत.