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शत्रूला मैदानातच तुडवणार! Asian Games साठी भारतीय हॉकी संघाची घोषणा; हॉकी स्टीकचा पहिला दणका थेट…

Updated On: Jul 29, 2026 | 05:08 PM IST
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सारांश

भारतीय पुरुष हॉकी संघासमोर मागील एशियन गेम्समध्ये जिंकलेले गोल्ड मेडल राखण्याचे आव्हान असणार आहे. मागील स्पर्धेत भारताने गोल्ड मेडलवर आपले नाव कोरले होते.  

शत्रूला मैदानातच तुडवणार! Asian Games साठी भारतीय हॉकी संघाची घोषणा; हॉकी स्टीकचा पहिला दणका थेट…

एशियन गेम्ससाठी भारतीय संघाची घोषणा (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • एशियन गेम्ससाठी भारतीय हॉकी टीमची घोषणा
  • हरमनप्रीत सिंग करणार भारताचे नेतृत्व 
  • हॉकी इंडियाने केली 20 सदस्यांची घोषणा 
स्पोर्ट्स न्यूज डेस्क: लवकरच आशियाई क्रीडा स्पर्धा म्हणजेच एशियन गेम्स 2026 स्पर्धा सुरू होणार आहे. आशियाई खेळांमध्ये भारत आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. तसेच भारताकडे असलेले गोल्ड मेडल राखण्यासाठी भारतीय पुरुष हॉकी संघ सज्ज झाला आहे. जपानमध्ये होणाऱ्या 20 व्या एशियन गेम्ससाठी 20 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. हरमनप्रीत सिंग भारतीय पुरुष हॉकी संघाचे नेतृत्व करणार आहे.

जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धा 19 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान होणार आहे. भारताचा स्टार ड्रॅग-फ्लिकर आणि अनुभवी डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह याच्याकडे सलग दुसऱ्यांदा एशियन गेम्ससाठी भारतीय संघाच्या कर्णधारपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. दिग्गज मिडफील्डर मनप्रीत सिंह आपल्या तुफान अनुभवाच्या जोरावर संघाची मिडल ऑर्डर भक्कम करताना दिसणार आहे. तसेच भारतीय संघात  गोलरक्षण, बचावफळी आणि आक्रमण अशा तिन्ही ठिकाणी अनुभव असलेले आणि आक्रमक खेळी करणाऱ्या खेळाडूंना जागा देण्यात आली आहे.

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कसा असणार भारतीय पुरुष हॉकी संघ:

हरमनप्रीत सिंह (कर्णधार), अमित रोहिदास, जरामनप्रीत सिंह, सुमित, संजय, पी. आर. श्रीजेश / कृष्ण बहादूर पाठक,  मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, शमशेर सिंह, राजकुमार पाल, मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित उपाध्याय, गुरजंत सिंह.

भारतीय पुरुष हॉकी संघासमोर मागील एशियन गेम्समध्ये जिंकलेले गोल्ड मेडल राखण्याचे आव्हान असणार आहे. मागील स्पर्धेत भारताने गोल्ड मेडलवर आपले नाव कोरले होते.  या स्पर्धेतून थेट ऑलिंपिकचे तिकीटही निश्चित होत असल्याने सर्वच आशियाई देशांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे.

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जपानमध्ये होणाऱ्या २० व्या एशियन गेम्स भारतीय पुरुष हॉकी संघाची घोषणा झाली आहे. या स्पर्धेचे वेळापत्रक समोर आले आहे. भारत 20 सप्टेंबर रोजी इंडोनेशियाविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळणार आहे. या वेळेस एशियन गेम्समध्ये पुरुष हॉकी स्पर्धेसाठी एकूण १२ संघांची दोन वेगवेगळ्या पूल्समध्ये विभागणी करण्यात आली आहे.  हॉकी स्पर्धेतील सर्व सामने जपानमधील काकामिगहारा प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियमवर होणार आहेत. भारतीय संघासाठी साखळी फेरीत दक्षिण कोरिया आणि यजमान जपान विरुद्धचे सामने अत्यंत महत्त्वाचे आणि आव्हानात्मक ठरणार आहेत.

Web Title: Hockey india announced india mens hockey team for asian games 2026 harmanpreet singh captain

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Published On: Jul 29, 2026 | 05:08 PM

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