CJP Protest: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची सूचना! दिल्लीत इंटरनेट सेवा आणि मेट्रोची 16 स्थानके बंद, 3 स्थानकांवर इंटरचेंजची सुविधा कायम

राजधानी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीत इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. दिल्ली मेट्रोने ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले आहे की, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाऊस, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, आयटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग आणि शिवाजी स्टेडियम येथील स्थानके पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद करण्यात आली आहेत.
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यापूर्वी बुधवारी, सुरक्षेच्या कारणास्तव दिल्ली मेट्रोची १६ स्थानके पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद करण्यात आली होती. तथापि, राजीव चौक, मंडी हाऊस आणि सेंट्रल सेक्रेटरीएट स्थानकांवर इंटरचेंजची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (डीएमआरसी) ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर घोषणा केली की, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाऊस, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, आयटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग आणि शिवाजी स्टेडियम ही मेट्रो स्थानके पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद राहतील.
रविवारी, सुरक्षेच्या कारणास्तव जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरीएट आणि सेवा तीर्थ ही मेट्रो स्थानकेही पुढील सूचना मिळेपर्यंत बंद ठेवण्यात आली होती. तथापि, काही वेळाने राजीव चौक आणि सेंट्रल सेक्रेटरीएट स्थानकांवरील इंटरचेंज सुविधा पूर्ववत करण्यात आल्या आणि त्यांची प्रवेशद्वारे पुन्हा उघडण्यात आली. दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या संसदेकडे जाणाऱ्या मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या घटनांच्या संदर्भात दिल्ली पोलिसांनी १० एफआयआर नोंदवले आहेत. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आंदोलनादरम्यान घडलेल्या विविध घटनांच्या संबंधात हे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, तपास सुरू आहे.
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