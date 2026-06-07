LPG Price Hike : घरगुती सिलेंडरच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ; ‘इतक्या’ रुपयांनी महाग झाला गॅस

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ होताना दिसत आहे. त्यातच आता महागाईचा सर्वसामान्यांना आणखी एक फटका बसला आहे. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस (एलपीजी) सिलेंडरच्या दरात २९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. हे नवीन दर आज ७ जूनपासून लागू झाले आहेत. या दरवाढीनंतर, दिल्लीत १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरची किंमत ₹९१३ वरून ₹९४२ होणार आहे.
गेल्या तीन महिन्यांतील ही दुसरी दरवाढ आहे. यापूर्वी ७ मार्च रोजी प्रति सिलेंडर ६० रुपयांची दरवाढ झाली होती. त्यानंतर आता पुन्हा दरवाढ केली गेली आहे. पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. मार्चमध्ये ६० रुपयांची दरवाढ होऊनही, तेल विपणन कंपन्यांना घरगुती एलपीजी विक्रीतून तोटा होत होता. या दरवाढीपूर्वी, सरकारी तेल कंपन्यांना प्रत्येक घरगुती एलपीजी सिलेंडरमागे अंदाजे ७०३ रुपयांचा तोटा होत होता. त्यामुळे, वाढता खर्च लक्षात घेता, दरवाढ करणे आवश्यक होते. त्यानुसार, दरवाढ केल्याचे सांगण्यात आले.
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दरम्यान, मे महिन्यात, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात एकत्रितपणे प्रति लिटर ७.५० रुपयांची वाढ झाली, तर सीएनजी अंदाजे ६ रुपये प्रति किलोने महाग झाला. कंपन्यांना पेट्रोलवर प्रति लिटर अंदाजे ११ रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर ३३.६ रुपयांपर्यंत तोटा होत असल्याचा अंदाज आहे.
व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात आधीच वाढ
यापूर्वी, १ जून रोजी दिल्लीत १९-किलोग्रामच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात ४२ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती, तर कोलकातामध्ये दरात ५३.५० रुपयांची वाढ झाली होती. याव्यतिरिक्त, 5-किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरच्या दरात ₹ 11 ने वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीमध्ये हा सिलेंडर आता ₹ 821.50 ला उपलब्ध होईल.
SMS च्या माध्यमातून सूचना
जागतिक स्तरावर सुरु असलेली उलथापालथ पाहता त्याचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जगावर झालेला पाहायला मिळाला. इंधन आणि वायूचा तुटवडा पाहता LPG वापराचं प्रमाण करण्यासाठी तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. अलीकडील काळात, गॅसच्या अनेक ग्राहकांना त्यांच्या सेवा पुरवठादारांकडून SMS सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.