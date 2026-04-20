Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • No Protest From Nanded Bjp Office Bearers After The Repeal Of The Women Reservation Bill

Nanded News : महिला आरक्षण गेलं खड्डयात..; भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना ना खंत ना खेद

लोकसभेमध्ये मोदी सरकारचे पहिल्यांदा विधेयक नामंजूर झाले आहे. महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर नांदेडमधील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी कोणतीही भूमिका घेतली नाही.

Updated On: Apr 20, 2026 | 04:12 PM
no protest from Nanded BJP office bearers after the repeal of the Women Reservation Bill

महिला आरक्षण विधेयक रद्द झाल्यानंतर नांदेड भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कोणताही निषेध करण्यात आला नाही (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Nanded News : नांदेड : नारी शक्ती वंदन महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी विरोध केल्यामुळे हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. या पार्श्वभूमीवर देशभरात राजकीय प्रतिक्रिया उमटत असताना नांदेडमध्ये मात्र भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत शांत राहिल्याचे दिसून आले आहे. विशेष म्हणजे, भाजपच्या महिला आघाडीनेही या विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांविरोधात कोणताही निषेध नोंदविला नाही. महिलांना राजकीय प्रतिनिधित्वात आरक्षण मिळावे, या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या संकल्पनेतून हे विधेयक मांडण्यात आले होते. मात्र काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी त्यास विरोध दर्शविल्याने ते पारित होऊ शकले नाही.

 

या निर्णयाविरोधात भाजपचे खासदार अजित गोपछडे आणि खासदार अशोक चव्हाण यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे निषेध व्यक्त केला. मात्र या दोघांव्यतिरिक्त भाजपच्या इतर कोणत्याही लोकप्रतिनिधी किंवा पदाधिकाऱ्यांनी यावर ठोस भूमिका घेतलेली दिसून आली नाही. तसेच विरोधकांविरोधात कोणतेही आंदोलन किंवा सार्वजनिक प्रतिक्रिया नोंदविण्यात आलेली नाही.

हे देखील वाचा : PM मोंदींना झालंय तरी काय? तमिळनाडूच्या सभेत दिसला डार्क स्कीनटोन; Viral Video, सोशल मीडियावर वेगळीच चर्चा

संवेदनशील मुद्द्यावर प्रतिक्रिया नाही

विशेष म्हणजे, नेहमी सक्रियतेचा आव आणणाऱ्या भाजप महिला आघाडीनेही या मुद्द्यावर मौन बाळगल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महिलांच्या हक्कांशी संबंधित इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकाबाबत स्थानिक पातळीवर उदासीनता का दिसून आली, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. एकूणच, महिला आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर नांदेडमधील भाजप पदाधिकाऱ्यांची शांत भूमिका राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

हे देखील वाचा : “सरड्यासारखा रंग बदलत विरोधकांनी विधेयकाला नामंजूर केलं”, देवेंद्र फडणवीस यांची विरोधकांवर टीका

विधेयक नामंजूर होणे दुर्दैवी बाब

अॅड. दिलीप ठाकूर म्हणाले की, “नारी शक्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर न होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. महिलांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि अधिकारांसाठी आवश्यक असलेले असे महत्वाचे विधेयक राजकीय मतभेदामुळे रखडणे लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. महिलांचे सशक्तीकरण हा कोणत्याही एका पक्षाचा विषय नसून संपूर्ण समाजाची जबाबदारी आहे, सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून महिलांच्या हक्कांसाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे. महिलांचा सन्मान आणि अधिकार हेच सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी भूमिका दिलीप ठाकूर यांनी मांडली.

Web Title: No protest from nanded bjp office bearers after the repeal of the women reservation bill

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 04:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा
1

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन
2

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
3

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच
4

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM