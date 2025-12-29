Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • India »
  • India Women Tradition Why Do Women Of This Village Not Wear Clothes For 5 Days

‘या’ गावातील महिला 5 दिवस कपडेच घालत नाही, पुरुषांना ही करावी…, अजब प्रथा; जाणून घ्या गावातील परंपरेबद्दल

भारत जगभरात संस्कृती, परंपरा आणि अनोख्या श्रद्धा पाहायला मिळते. यापैकी एक म्हणजे हिमाचल प्रदेशातील कल्लू जिल्ह्यातील पिनी गावाची शतकानुशतके असलेली जुनी परंपरा, जी आजही पाळताना दिसत आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 05:09 PM
'या' गावातील महिला 5 दिवस कपडेच घालत नाही

'या' गावातील महिला 5 दिवस कपडेच घालत नाही,

Follow Us:
Follow Us:
  • महिला 5 दिवस कपडेच घालत नाही
  • पुरुषांना कडक नियम लागू
  • काय आहे या गावची परंपरा?
भारत जगभरात अनोख्या संस्कृती, परंपरा आणि श्रद्धांसाठी ओळखला जातो. यापैकी एक म्हणजे हिमाचल प्रदेशातील कल्लू जिल्ह्यातील पिनी गावाची शतकानुशतके जुनी परंपरा…, अशी परंपरा ज्यामध्ये गावातील महिला वर्षातून पाच दिवस कपडेच घालत नाही. हा अनोखा विधी केवळ धार्मिक श्रद्धेचे प्रतीक नाही तर सांस्कृतिक वारशाचे एक खोल प्रतीक देखील मानला जातो. काय आहे नेमकी परंपरा जाणून घेऊया…

धार्मिक श्रद्धेशी जोडलेला हा अनोखा विधी

सावन महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत पिनी गावात एक विशेष पाच दिवसांचा उत्सव साजरा केला जातो. या काळात, गावातील महिला पारंपारिकपणे कपडे घालत नाहीत आणि पूर्णपणे एकांतवासात राहतात. पाच दिवस, कोणतीही महिला घराबाहेर पडत नाही किंवा तिच्या पतीला किंवा कुटुंबातील इतर पुरुषांना भेटत नाही. हा काळ महिलांसाठी अत्यंत कठीण मानला जातो, परंतु त्या तो पूर्ण भक्ती आणि श्रद्धेने पाळतात.

१६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद? मद्रास हायकोर्टाची केंद्राला सूचना; जाणून घ्या सविस्तर 

पुरुषांना कडक नियम लागू

या सणाच्या वेळी पुरुषांना कडक नियम लागू होतात. त्यांना त्यांच्या घरात प्रवेश करण्याची परवानगी नाही आणि त्यांनी मद्यपान, मांस किंवा कोणत्याही अपवित्र वर्तनापासून दूर राहावे लागते. गावकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, हे नियम मोडल्याने देवांना नाराजी होऊ शकते आणि गावात आपत्ती येऊ शकते.

या परंपरेमागील आख्यायिका

कथेनुसार एका राक्षसाने खूप पूर्वी गावावर वारंवार हल्ला केला. त्यानंतर गावाचे पालक देवता, लहू घोंडा यांनी राक्षसाचा वध केला आणि गावाचे रक्षण केले. पाच दिवसांचा हा विधी या घटनेचे स्मरण करतो, जो आजही देवतेचा सन्मान करण्याचे आणि गावाचे रक्षण करण्याचे प्रतीक म्हणून केला जातो.

श्रद्धा की गूढ? गावातील लोकांसाठी ही ओळख

आधुनिक समाजाला ही परंपरा असामान्य वाटत असली तरी, पिनीच्या लोकांसाठी ती त्यांच्या ओळखीचा, श्रद्धांचा आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा अविभाज्य भाग आहे. गावकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की देवतेचे आशीर्वाद आणि गावाची समृद्धी टिकवून ठेवण्यासाठी ही प्रथा पाळणे आवश्यक आहे.

रात्री 1.30 ची वेळ अन् अचानक ट्रेनमध्ये आग…!  Tatanagar Ernakulam Express चे दोन डबे जळून खाक, एकाचा होरपळून मृत्यू

Web Title: India women tradition why do women of this village not wear clothes for 5 days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 29, 2025 | 05:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप
1

भारताची Diplomatic Strike! 22 शक्तिशाली अरब देश एकाच वेळी दिल्लीत, चीन-पाकिस्तानची उडाली झोप

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती
2

Radio Club Jetty Project : रेडिओ क्लब येथे नवीन धक्का कधी सुरु होणार? नितेश राणेंनी दिली माहिती

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट
3

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता
4

India EU trade deal: अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM