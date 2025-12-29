‘या’ गावातील महिला 5 दिवस कपडेच घालत नाही, पुरुषांना ही करावी…, अजब प्रथा; जाणून घ्या गावातील परंपरेबद्दल

सावन महिन्याच्या शेवटच्या दिवसांत पिनी गावात एक विशेष पाच दिवसांचा उत्सव साजरा केला जातो. या काळात, गावातील महिला पारंपारिकपणे कपडे घालत नाहीत आणि पूर्णपणे एकांतवासात राहतात. पाच दिवस, कोणतीही महिला घराबाहेर पडत नाही किंवा तिच्या पतीला किंवा कुटुंबातील इतर पुरुषांना भेटत नाही. हा काळ महिलांसाठी अत्यंत कठीण मानला जातो, परंतु त्या तो पूर्ण भक्ती आणि श्रद्धेने पाळतात.
या सणाच्या वेळी पुरुषांना कडक नियम लागू होतात. त्यांना त्यांच्या घरात प्रवेश करण्याची परवानगी नाही आणि त्यांनी मद्यपान, मांस किंवा कोणत्याही अपवित्र वर्तनापासून दूर राहावे लागते. गावकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, हे नियम मोडल्याने देवांना नाराजी होऊ शकते आणि गावात आपत्ती येऊ शकते.
कथेनुसार एका राक्षसाने खूप पूर्वी गावावर वारंवार हल्ला केला. त्यानंतर गावाचे पालक देवता, लहू घोंडा यांनी राक्षसाचा वध केला आणि गावाचे रक्षण केले. पाच दिवसांचा हा विधी या घटनेचे स्मरण करतो, जो आजही देवतेचा सन्मान करण्याचे आणि गावाचे रक्षण करण्याचे प्रतीक म्हणून केला जातो.
आधुनिक समाजाला ही परंपरा असामान्य वाटत असली तरी, पिनीच्या लोकांसाठी ती त्यांच्या ओळखीचा, श्रद्धांचा आणि सांस्कृतिक मूल्यांचा अविभाज्य भाग आहे. गावकऱ्यांचा असा विश्वास आहे की देवतेचे आशीर्वाद आणि गावाची समृद्धी टिकवून ठेवण्यासाठी ही प्रथा पाळणे आवश्यक आहे.