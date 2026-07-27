Abhijeet Dipke Marriage: अभिजीत दिपके लग्न कधी करणार? वधू कोण असेल? नात्यांच्या या वादळावर आईची स्पष्टच भूमिका

दरम्यान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर CJPचे नेतृत्व करणारे अभिजीत दिपके चांगलेच चर्चेत आले आहेत. सोशल मीडियावर त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत असून, त्यांच्या लग्नाबाबतही उत्सुकता वाढली आहे. लग्नासाठी अनेक स्थळे येत असल्याचा खुलासा स्वतः त्यांच्या आई अनीता दिपके यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला.
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अनीता दिपके यांनी सांगितले की, जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर अभिजीतला लोकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अभिजीत दीपके यांच्या लग्नासाठी अनेकांकडून स्थळं येत आहेत. तसेच फोनची संख्याही वाढली आहे. “पूर्वीही स्थळे येत होती, मात्र आंदोलनाच्या यशानंतर त्यात मोठी वाढ झाली आहे,” असे त्यांनी सांगितले. अभिजीतचे लग्न कधी होणार, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी हसत उत्तर टाळले. “लग्न जेव्हा व्हायचे असेल तेव्हा होईल. सध्या त्याला या सर्व घडामोडींमधून बाहेर येऊ द्या,” असे त्या म्हणाल्या.
भावी सून कशी हवी, या प्रश्नावर अनीता दिपके म्हणाल्या की, “पूर्वी मला साधी, सरळ मुलगी सून म्हणून हवी होती. मात्र आता माझा विचार बदलला आहे. अभिजीत आज ज्या टप्प्यावर पोहोचला आहे, त्याने आपल्या जीवनसाथीची निवड स्वतःच करावी.” त्या पुढे म्हणाल्या, “अभिजीत ज्या मुलीशी लग्न करण्याचा निर्णय घेईल, त्या निर्णयाला आमचा पूर्ण पाठिंबा असेल. काळ बदलला आहे. त्याने ज्याची निवड केली, तिलाच आम्ही आनंदाने स्वीकारू. आमच्याकडून कोणताही विरोध असणार नाही.” अभिजीत दिपके यांच्या लग्नाबाबत सध्या उत्सुकता असली, तरी त्यांच्या कुटुंबीयांनी योग्य वेळ आल्यावरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
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