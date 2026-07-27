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Abhijeet Dipke Marriage: अभिजीत दिपके लग्न कधी करणार? वधू कोण असेल? नात्यांच्या या वादळावर आईची स्पष्टच भूमिका

Updated On: Jul 27, 2026 | 05:46 PM IST
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सारांश

सामाजिक कार्यकर्ते अभिजीत दिपके यांच्या लग्नाची चर्चा सध्या जोरात रंगली आहे. विवाहासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची आई यांनी याबाबत पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया देत लग्न आणि वधूबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

अभिजीत दिपके लग्न कधी करणार? वधू कोण असेल? नात्यांच्या या वादळावर आईची स्पष्टच भूमिका

अभिजीत दिपके लग्न कधी करणार? वधू कोण असेल? नात्यांच्या या वादळावर आईची स्पष्टच भूमिका

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विस्तार
  • अभिजीत दीपकेचं लग्न कधी होणार
  • वधू कोण असेल?
  • अभिजीत दिपकेच्या विवाहाबाबत आईने दिले स्पष्ट उत्तर
कॉकरोच जनता पार्टी आणि अभिजीत दीपके ही दोन्ही नावं आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहचली आहे. अभिजीत दिपके हे एक सामाजिक कार्यकर्ते असून ‘कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)‘ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या आंदोलनाचे नेतृत्व केल्यामुळे ते चर्चेत आले. जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनानंतर त्यांची सोशल मीडियावर लोकप्रियता वाढली आणि त्यांच्या वक्तव्यांमुळे तसेच आंदोलनामुळे त्यांची व्यापक चर्चा झाली.

दरम्यान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)च्या आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर CJPचे नेतृत्व करणारे अभिजीत दिपके चांगलेच चर्चेत आले आहेत. सोशल मीडियावर त्यांची लोकप्रियता झपाट्याने वाढत असून, त्यांच्या लग्नाबाबतही उत्सुकता वाढली आहे. लग्नासाठी अनेक स्थळे येत असल्याचा खुलासा स्वतः त्यांच्या आई अनीता दिपके यांनी एका मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केला.

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अभिजीत दिपकेचे लग्न कधी होणार?

अनीता दिपके यांनी सांगितले की, जंतर-मंतरवरील आंदोलनानंतर अभिजीतला लोकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. अभिजीत दीपके यांच्या लग्नासाठी अनेकांकडून स्थळं येत आहेत. तसेच फोनची संख्याही वाढली आहे. “पूर्वीही स्थळे येत होती, मात्र आंदोलनाच्या यशानंतर त्यात मोठी वाढ झाली आहे,” असे त्यांनी सांगितले. अभिजीतचे लग्न कधी होणार, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी हसत उत्तर टाळले. “लग्न जेव्हा व्हायचे असेल तेव्हा होईल. सध्या त्याला या सर्व घडामोडींमधून बाहेर येऊ द्या,” असे त्या म्हणाल्या.

“जीवनसाथीची निवड अभिजीतच करेल”

भावी सून कशी हवी, या प्रश्नावर अनीता दिपके म्हणाल्या की, “पूर्वी मला साधी, सरळ मुलगी सून म्हणून हवी होती. मात्र आता माझा विचार बदलला आहे. अभिजीत आज ज्या टप्प्यावर पोहोचला आहे, त्याने आपल्या जीवनसाथीची निवड स्वतःच करावी.” त्या पुढे म्हणाल्या, “अभिजीत ज्या मुलीशी लग्न करण्याचा निर्णय घेईल, त्या निर्णयाला आमचा पूर्ण पाठिंबा असेल. काळ बदलला आहे. त्याने ज्याची निवड केली, तिलाच आम्ही आनंदाने स्वीकारू. आमच्याकडून कोणताही विरोध असणार नाही.” अभिजीत दिपके यांच्या लग्नाबाबत सध्या उत्सुकता असली, तरी त्यांच्या कुटुंबीयांनी योग्य वेळ आल्यावरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.

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Web Title: When will abhijeet dipke get married mother reacts to marriage proposals

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Published On: Jul 27, 2026 | 05:46 PM

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