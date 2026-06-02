Maharashtra Breaking News Updates Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! लाल रंगात होणार बाजाराची सुरुवात

Updated On: Jun 02, 2026 | 09:35 AM
Maharashtra Breaking News: सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,४०० च्या पातळीखाली बंद झाला. सेन्सेक्स ५०८.४० अंकांनी, म्हणजेच ०.६८ टक्क्यांनी घसरून ७४,२६७.३४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १६५.१५ अंकांनी, म्हणजेच ०.७० टक्क्यांनी घसरून २३,३८२.६० वर स्थिरावला.

  • 02 Jun 2026 09:59 AM (IST)

    करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे वादळी वाऱ्याचा फटका

  • 02 Jun 2026 09:50 AM (IST)

    गेममध्ये सुरु झाला Sleepy Ring ईव्हेंट!

    फ्री फायर मॅक्समध्ये स्लिपी रिंग ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. हा ईव्हेंट पुढील काही दिवसांसाठी लाईव्ह असणार आहे. या ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना विविध रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. हे रिवॉर्ड्स मिळवण्यासाठी प्लेअर्सना स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत.

  • 02 Jun 2026 09:40 AM (IST)

    लाल रंगात होणार बाजाराची सुरुवात

    २ जून रोजी आज भारतीय शेअर बाजार लाल रंगात उघडणार असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तज्ज्ञांनी वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंगळवारी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी गॅप-डाउन सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास २०० पॉइंट्सच्या डिस्काउंटवर, २३,२६२ च्या पातळीवर ट्रेड करत होता.

  • 02 Jun 2026 09:35 AM (IST)

    West Bengal Politics: पश्चिम बंगालमध्ये महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती; तृणमूल काँग्रेस फुटीच्या उंबरठ्यावर

    West Bengal Politics:  पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यापासून राज्यातील राजकीय वातावरण सातत्याने बदलताना दिसत आहे. त्यातच पक्षांतर्गत लागलेल्या राजीनाम्यांच्या सत्रामुळे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला (TMC) एकापाठोपाठ एक मोठे धक्के बसले आहेत. अशातच आता बंगालच्या राजकारणातून एक अत्यंत मोठी बातमी समोर येत असून, थेट ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांना वगळून एक 'नवीन तृणमूल काँग्रेस' पक्ष स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

    व्हिसलब्लोअर आमदारांवर कारवाई अन् बंडाची ठिणगी पक्षामधील कथित सही प्रकरणावरून (Signature Case) पक्षाविरुद्ध उघडपणे आवाज उठवल्यामुळे, म्हणजेच 'व्हिसलब्लोअर' (Whistleblower) भूमिका घेतल्यामुळे टीएमसीने आपल्या दोन आमदारांवर कडक कारवाई केली आहे. पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आलेल्या आमदारांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत: १. ऋतब्रता बंदोपाध्याय २. संदीपान साहा

  • 02 Jun 2026 09:30 AM (IST)

    इराणसोबत युद्धविरामाच्या सातत्याने चर्चा सुरु; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा

    वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या वाटाघाटी वेगाने पुढे जात असल्याचे सांगितले. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणसोबतच्या वाटाघाटी वेगाने पुढे जात आहेत, असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे. तेहरानकडून नवीन हल्ल्यांच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे हे विधान आले आहे, ज्यामुळे अमेरिका आणि इराणमधील शस्त्रसंधीवर दबाव वाढत आहे.

  • 02 Jun 2026 09:25 AM (IST)

    Manoj Jarange Patil:  मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांचे अभिजीत दिपकेंविषयी मोठे वक्तव्य

    Manoj Jarange Patil:    'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दिपके हे परदेशातून भारतात दाखल होत असून, त्यांच्या आगामी आंदोलनामुळे देशाच्या राजधानीत राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. येत्या ६ जून रोजी ते दिल्लीत एक मोठे आणि व्यापक आंदोलन करणार आहेत. अभिजीत दिपके यांनी देशातील तरुणांना या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. दिल्लीत या निमित्ताने मोठ्या घडामोडी घडत असतानाच, महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी या आंदोलनावर आणि अभिजीत दिपके यांच्यावर मोठे वक्तव्य केले आहे.

  • 02 Jun 2026 09:20 AM (IST)

    जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात सोन्या – चांदीचे दर घसरले!

    भारतात 2 जून रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,319 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,716 रुपये आहे. भारतात 2 जून रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. भारतात 2 जून रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये आहे.

  • 02 Jun 2026 09:14 AM (IST)

    Fuel Price Update: सलगच्या दरवाढीनंतर आज पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर 

    Fuel Price Update:  मागील तीन आठवड्यांपासून देशात इंधन दराचा भडका उडालेला पाहायला मिळत आहे. या काळात अनेकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्यात आल्यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले होते. मात्र, आज मंगळवार, २ जून २०२६ रोजी इंधन दराबाबत एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आज देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही, ज्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.

     एकीकडे देशांतर्गत बाजारात इंधन दर स्थिर असताना, दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात (International Market) आज सकाळी कच्च्या तेलाच्या किमतीत (Crude Oil Prices) घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. कच्च्या तेलाच्या दरामध्ये आज सकाळी ०.९१% इतकी घसरण नोंदवली गेली आहे. या घसरणीमुळे 'ब्रेंट ऑइल फ्युचर्स' (Brent Oil Futures) आता प्रति बॅरल ९४.६१ डॉलरवर पोहोचले आहे.

  • 02 Jun 2026 09:06 AM (IST)

    Karmala News: करमाळा तालुक्यात अंगावर भिंत कोसळून वयोवृद्ध दाम्पत्याचा मृत्यू

    Karmala News: करमाळा तालुक्यातील पश्चिम भागातील केतुर नंबर एक येथे रविवारी (दि.31) रात्रीच्या सुमारास अचानक वादळी वारा आला. या वादळी वाऱ्याचा तडाखा एका वृद्ध दाम्पत्याला बसला. या वादळात घराची भिंत अंगावर कोसळून वृद्ध पती-पत्नीचा मृत्यू झाला.

    याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, करमाळा तालुक्यातील पश्चिम भागातील केत्तूर,1 तसेच करमाळा तालुक्याच्या उजनी लाभक्षेत्रातील पोमलवाडी येथील वृद्ध दाम्पत्य उजनी जलाशया जवळील आपल्या वस्तीवर राहत होते. रविवार (ता.31) रोजी रात्री नऊ ते साडेनऊच्या दरम्यान अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्याने सिमेंट विटा एकावर एक रचून तयार केलेल्या भिंत अंगावर कोसळून जागीच दोघा नवले दाम्पत्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 09:05 AM

फळबाजारात भेसळीचा पर्दाफाश; आंबे पिकवण्यासाठी इथेनॉल स्प्रेचा वापर, ठाणे, वाशीत एफडीएची छापेमारी

Jun 02, 2026 | 10:45 AM
Jun 02, 2026 | 10:44 AM
Jun 02, 2026 | 10:33 AM
Jun 02, 2026 | 10:29 AM
Jun 02, 2026 | 10:19 AM
Jun 02, 2026 | 10:16 AM
Jun 02, 2026 | 10:14 AM

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Jun 01, 2026 | 03:37 PM
Jun 01, 2026 | 03:33 PM
May 31, 2026 | 03:08 PM
May 31, 2026 | 03:03 PM
May 30, 2026 | 03:29 PM