Kamali Serial : कमळीने परीक्षेत मारली बाजी; मुंबई विद्यापीठात प्रथम, मिळाले तब्बल ‘इतके’ टक्के

Updated On: Jun 02, 2026 | 09:28 AM IST
'कमळी' मालिकेत आनंदाचा क्षण! कमळीने मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षेत प्रथम क्रमांक पटकावत घवघवीत यश मिळवले. तिला किती टक्के गुण मिळाले? जाणून घ्या.

झी मराठीच्या कमळी मालिकेतील अलीकडील “महानिकाल” भागात कमळीने तिच्या परीक्षेत मोठे यश मिळवले आहे. ती केवळ उत्तीर्णच झाली नाही, तर तिने Mumbai University मध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कमळीच्या निकालाची सर्वत्र जोरदार चर्चा सुरू होती. कमळीला किती टक्के मिळणार? कमळी पास होणार का? अनिका परिक्षेत बाजी मारणार का? अनिकाचे कटकारस्थान यशस्वी होईल का? असे अनेक प्रश्न प्रेक्षकांच्या मनात निर्माण झाले होते. आता अखेर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आहेत.कमळीने परिक्षेत यश मिळवले आहे.

कमळी ही मोठं स्वप्न उराशी बाळगून गावातून मुंबईला आलेली असते. त्यामुळे किती ही अडथळे आले तरी, आपण पास व्हायचं असा निश्चय कमळीने केलेला आहे.कमळीचा हा प्रवास सोपा नव्हता. कारण कमळी परीक्षा देत असताना अनिका अनेक अडथळे निर्माण करते. यामध्ये तिला कामिनीची साथ लाभते. येवढंच नव्हे तर कॉलेजमधून कमळीला कोण मदत करणार नाही याचाही बंदोबस्त अनिकाने करून ठेवला होतो. पण, ऐनवेळी अन्नपूर्णा आजीमुळे कमळीला परिक्षेचा पेपर लिहायला मिळतो.

झी मराठीने एक प्रोमो शेअऱ केला आहे. कमळी मेहनत, संघर्ष करून मोठ्या जिद्दीने मुंबई विद्यापीठातून पहिली आली आहे.प्रथम क्रमांक पटकावत तिने महानिकालात बाजी मारली आहे. प्रोमो मध्ये दिसत आहे की, शिक्षणमंत्री तिचा सत्कार करताना दिसत आहे. यावेळी तिथे कमळीची भावी सासुबाई नयनतारा देखील उपस्थित असते. कमळीचा कौतुकसोहळा पाहून तिचा चेहरा काहीसा पडलेला दिसत आहे. कारण, आता पुन्हा एखदा ह्रषी कमळीकडे खेचला जाणार अशी भीती तिच्या मनात निर्माण होते.

कमळीला या परिक्षेत 94.40% टक्के गुण मिळाले आहेत. तिची मेहनत सफल झाली असून कोल्हापूरची मुलगी शहरातल्या कॉलेजमध्ये पहिली आल्यामुळे सर्वत्र आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.

‘कमळी’ मालिकेत सध्या अनेक सकारात्मक घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. अन्नपूर्णा आजी अधिकमासाचे व्रत पूर्ण करत असताना अचानक त्यांना चक्कर येते. अशा वेळी कमळी धावून येते, आजीला सावरते आणि त्यांचे व्रत पूर्ण होण्यास मदत करते. या प्रसंगामुळे दीर्घकाळ गैरसमजांच्या सावटाखाली असलेल्या आजी-नातीच्या नात्यात अखेर गोडवा निर्माण होतो. त्यांच्या नात्याची झालेली ही दिलजमाई प्रेक्षकांसाठी भावनिक आणि आनंददायी ठरणार आहे.

