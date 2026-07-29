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५ मिनिटांमध्ये सकाळच्या नाश्त्यात बनवा कॅफे-स्टाईल Banana Milk Toast, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

Updated On: Jul 29, 2026 | 10:21 AM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये बनाना मिल्क टोस्ट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले टोस्ट घरातील सगळेच अतिशय आवडीने खातील. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

५ मिनिटांमध्ये सकाळच्या नाश्त्यात बनवा कॅफे-स्टाईल Banana Milk Toast, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

५ मिनिटांमध्ये सकाळच्या नाश्त्यात बनवा कॅफे-स्टाईल Banana Milk Toast, लहान मुलांसह मोठेसुद्धा खातील आवडीने

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांना कायमच टेस्टी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा साऊथ इंडियन पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले बनाना मिल्क टोस्ट बनवू शकता. केळी, ब्रेड आणि दुधाचा वापर करून बनवलेला चविष्ट पदार्थ लहान मुलांसह मोठेसुद्धा अतिशय आवडीने खातील. हा पदार्थ सकाळच्या किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी उत्तम आहे. बऱ्याचदा लहान मुलांना डब्यात चपाती भाजी खाऊन खूप जास्त कंटाळा येतो. मुलांना डब्यात कायमच नवनवीन पदार्थ खाण्यास हवे असतात. त्यामुळे बनाना मिल्क टोस्ट तुम्ही डब्यात देऊ शकता. घरात विकत आणलेली केळी बऱ्याचदा मऊ होऊन जातात. मऊ झालेली केळी खाण्याची कोणालाही इच्छा होत नाही. नैसर्गिक गोडवा असलेली केळी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. मधुमेहाच्या रुग्णांना गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यानंतर झटपट तुम्ही बनाना मिल्क टोस्ट बनवू शकता. घाईच्या वेळी झटपट सकाळचा नाश्ता बनवायचा असल्यास बनाना मिल्क टोस्ट बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • केळी
  • मध
  • ब्रेड
  • कन्डेन्स्ड मिल्क
  • बटर
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कृती:

  • बनाना मिल्क टोस्ट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, केळीची साल काढून गोलाकार पातळ तुकडे करून घ्या.
  • ब्रेडवर कापून घेतलेले केळीची तुकडे सगळीकडे एकसमान ठेवा. त्यानंतर त्यावर पुन्हा एकदा ब्रेड ठेवून केळीचे तुकडे एकसमान ठेवून तिसरी ब्रेड स्लाइस ठेवा.
  • पॅन गरम करून त्यावर बटर टाका आणि वर तयार केलेले ब्रेड ठेवून वाटीभर दूध ओता. ब्रेडमध्ये दूध पूर्णपणे शोषून घेईपर्यंत ब्रेड मंद आचेवर भाजण्यासाठी ठेवा.
  • दोन्ही बाजूने ब्रेड व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर प्लेटमध्ये काढून त्यावर कन्डेन्स्ड मिल्क पसरवून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले बनाना मिल्क टोस्ट. हा पदार्थ सगळीच लहान मुलं आवडीने खातील.

Web Title: How to make banana milk toast at home simple food recipe sweet food recipe

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Published On: Jul 29, 2026 | 10:21 AM

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