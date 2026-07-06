सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Pm Narendra Modi Cabinet Expansion Maharashtra Leaders Shrikant Shinde Nitin Gadkari Promotion

Modi Cabinet Expansion: मोदी मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राची लॉटरी? ३ खाती राज्याच्या वाट्याला

Updated On: Jul 06, 2026 | 05:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

Modi Cabinet Expansion: नरेंद्र मोदी यांचा ताण कमी करण्यासाठी अमित शाहा यांना उपपंतप्रधान पद मिळू शकते, अशी चर्चा आहे. केंद्रीय मंत्रिपद मिळवण्याकरिता मोठी लॉबिंगही सुरू आहे. त्यामध्येच केंद्रीय मंत्री अचानक भाजप कार्यालयात दाखल झाल्याने विविध चर्चा या रंगताना दिसत आहेत.

Modi Cabinet Expansion 2026, Shrikant Shinde Union Minister, Amit Shah Deputy PM Rumours, Nitin Gadkar

Modi Cabinet Expansion: मोदी मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राची लॉटरी? ३ खाती महाराष्ट्राच्या पदरात पडणार

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नरेंद्र मोदी आपल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार
  • ३ खाती राज्याच्या वाट्याला येणार
  • अमित शाहा यांना उपपंतप्रधान पद मिळू
Modi Cabinet Expansion:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार आहेत. पावसाळी अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वीच याबाबत घोषणा होणार आहे. काही मंत्र्यांना थेट कॅबिनेटमधून नारळ मिळेल, नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळेल, असे सांगितले जात आहे.

विशेष म्हणजे या मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राच्या पदरात खूप काही पडणार आहे. एक दोन नाही तर तब्बल ३ खाती राज्याच्या वाट्याला येणार आहेत. ठाकरेच्या शिवसेनेतून बंडखोरी ६ खासदारांनी केली. त्यानंतर यापैकी २ जणांना थेट मंत्रिपद मिळणार असल्याचे सुत्रांकडून सांगितले जातंय. खासदार श्रीकांत शिंदे यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळण्याची चर्चा आहे. हेच नाही तर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांची पदोन्नती होणार असून नरेंद्र मोदी त्यांच्यावर मोठी नवीन जबाबदारी देऊ शकतात.

राम मंदिर ट्रस्टमध्ये मोठा निर्णय; महासचिव चंपत राय यांचा राजीनामा मंजूर, तर गोपाल रावांना बैठकीबाहेरच रोखले

नरेंद्र मोदी यांचा ताण कमी करण्यासाठी अमित शाहा यांना उपपंतप्रधान पद मिळू शकते, अशी चर्चा आहे. केंद्रीय मंत्रिपद मिळवण्याकरिता मोठी लॉबिंगही सुरू आहे. त्यामध्येच केंद्रीय मंत्री अचानक भाजप कार्यालयात दाखल झाल्याने विविध चर्चा या रंगताना दिसत आहेत.

दिल्लीत मंत्रिमंडळ विस्तारावाचत अनेक घडामोडी पडताना दिसत उत्तर प्रदेश, पंजाबच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन विस्तार दोन केंद्रीय मंत्री दिल्लीतील बीजेपी कार्यालयात पोहोचले होते. विशेष म्हणजे ते काही वेळातच कार्यालयातून बाहेर पडले. ज्यावेळी जोरदार चर्चा सुरू आहे की, आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात या दोन्ही मंत्र्याची सुट्टी होणार आहे. कारण ते कार्यालयात गेले आणि काही वेळातच बाहेर पडले.

जनधन योजनेबाबत धक्कादायक वास्तव! देशातील १५.७७ कोटी बँक खाती ‘निष्क्रीय

मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात ज्या कॅबिनेट मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवायचा आहे, त्याची यादी तयार आहे. मात्र, या चर्चावर भाजपाकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली. भाजपामधील सूत्रांनी सांगितले की, झारखंड आणि कर्नाटकमधील आलेले केंद्रीय मंत्री पार्टी कार्यालयात कोणत्याही महत्वाच्या गोष्टीसाठी आले नव्हते तर ते नियमित येतात तसे आले होते आणि गेले. उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे.

 

Web Title: Pm narendra modi cabinet expansion maharashtra leaders shrikant shinde nitin gadkari promotion

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 05:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर? 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना, नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?
1

Petrol नंतर आता Diesel चा नंबर? 15% आयसोब्युटेनॉल मिसळण्याची मोठी योजना, नितीन गडकरींचा नेमका प्लॅन काय?

केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच मोठे फेरबदल; नितीन गडकरींना मोदी डावलणार कि मिळणार पदोन्नती?
2

केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच मोठे फेरबदल; नितीन गडकरींना मोदी डावलणार कि मिळणार पदोन्नती?

नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026; विकसित भारताच्या रोडमॅपवर गडकरी-सिंधिया मांडणार भूमिका
3

नवभारत विकसित भारत लीडरशिप कॉन्क्लेव्ह 2026; विकसित भारताच्या रोडमॅपवर गडकरी-सिंधिया मांडणार भूमिका

E-20 पेट्रोल भरलं तर जबाबदारी तुमची, सरकारकडून हाथ वरती? पेट्रोल पंपावर लागले होर्डिंग्ज, नेमकं प्रकरण काय?
4

E-20 पेट्रोल भरलं तर जबाबदारी तुमची, सरकारकडून हाथ वरती? पेट्रोल पंपावर लागले होर्डिंग्ज, नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Modi Cabinet Expansion: मोदी मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राची लॉटरी? ३ खाती राज्याच्या वाट्याला

Modi Cabinet Expansion: मोदी मंत्रिमंडळ विस्तारात महाराष्ट्राची लॉटरी? ३ खाती राज्याच्या वाट्याला

Jul 06, 2026 | 05:31 PM
Maharashtra Rain : चिपळूणमध्ये पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्षांकडून पाहणी; अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश

Maharashtra Rain : चिपळूणमध्ये पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्षांकडून पाहणी; अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश

Jul 06, 2026 | 05:30 PM
पाण्यात गाडी बंद पडल्यास काय करावे? समजून घ्या ‘हायड्रोलिक लॉक’ आणि घ्यावयाची काळजी

पाण्यात गाडी बंद पडल्यास काय करावे? समजून घ्या ‘हायड्रोलिक लॉक’ आणि घ्यावयाची काळजी

Jul 06, 2026 | 05:28 PM
PoK Protests: ‘सरफरोशी की तमन्ना’ गाण्याने पाकव्याप्त काश्मीर पेटले! थेट भारताकडे मागितली मदत; 9 जुलैपासून महा-आंदोलनाची घोषणा

PoK Protests: ‘सरफरोशी की तमन्ना’ गाण्याने पाकव्याप्त काश्मीर पेटले! थेट भारताकडे मागितली मदत; 9 जुलैपासून महा-आंदोलनाची घोषणा

Jul 06, 2026 | 05:25 PM
प्रशांत महासागरात चीनची घातक खेळी! अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी; इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिंता वाढली

प्रशांत महासागरात चीनची घातक खेळी! अण्वस्त्रवाहक क्षेपणास्त्राची चाचणी यशस्वी; इंडो-पॅसिफिकमध्ये चिंता वाढली

Jul 06, 2026 | 05:18 PM
पुरंदरला दमदार पावसाने बळीराजा सुखावला; माऊलींच्या आगमनापूर्वीच पाण्याचा प्रश्न मिटणार

पुरंदरला दमदार पावसाने बळीराजा सुखावला; माऊलींच्या आगमनापूर्वीच पाण्याचा प्रश्न मिटणार

Jul 06, 2026 | 05:15 PM
राम मंदिर ट्रस्टमध्ये मोठा निर्णय; महासचिव चंपत राय यांचा राजीनामा मंजूर, तर गोपाल रावांना बैठकीबाहेरच रोखले

राम मंदिर ट्रस्टमध्ये मोठा निर्णय; महासचिव चंपत राय यांचा राजीनामा मंजूर, तर गोपाल रावांना बैठकीबाहेरच रोखले

Jul 06, 2026 | 05:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा