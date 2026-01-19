Press note by Dr K Lakshman , Central Election Officer , Sanghthan Parv announcing that only one name Sri NITIN NABIN has been proposed by all 37 set of proposers drawn from across the country . #SanghathanParv @NitinNabin pic.twitter.com/dCqQagToZp — B L Santhosh (@blsanthosh) January 19, 2026
नामांकन प्रक्रिया दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत चालली. सोमवारी दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत चाललेल्या नामांकन प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या बाजूने ३७ नामांकन पत्रे सादर करण्यात आली आणि छाननीत सर्व वैध आढळले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आणि नितीन गडकरी या प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित होते, ज्यांनी पक्षाची एकता दर्शविली. ३६ राज्यांमधील ३० राज्याध्यक्षांची निवड पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली, जी किमान ५० टक्के आवश्यकतेपेक्षा खूपच जास्त होती.
भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया
१६ जानेवारी रोजी निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर आणि मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, नामांकन अर्जांचा अंतिम टप्पा आज, सोमवारी संपला. अर्ज मागे घेण्याच्या कालावधीनंतर, नितीन नबीन हे एकमेव उमेदवार राहिले, ज्यामुळे त्यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. पक्षाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की नबीन उद्या, २० जानेवारी रोजी शपथ घेतील. भाजपच्या अंतर्गत लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देण्याच्या दिशेने हा बदल एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिला जात आहे आणि नितीन नबीन यांना अनेक वरिष्ठ नेत्यांचा पाठिंबा देखील आहे.
नितीन नबीन यांचा जन्म २३ मे १९८० रोजी झारखंडमधील रांची येथे झाला. त्यांचे वडील नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हे देखील आमदार होते आणि जेपी चळवळीशी संबंधित होते. ते भाजपच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते. वडिलांच्या निधनानंतर नितीन यांनी राजकारणात प्रवेश केला. २००६ मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यानंतर, ते बांकीपूरमधून निवडणूक जिंकत राहिले. २०१०, २०१५, २०२० आणि २०२५ मध्ये ते बांकीपूर येथून सलग विजयी झाले. त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस अशी पदेही भूषवली आहेत.
