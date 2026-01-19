Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nitin Nabin: मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष; बिनविरोध निवडीनंतर उद्या घेणार पदभार

भाजप संघटनेचे राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण यांनी सोमवारी एक प्रेस विज्ञप्ती जारी करून पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी नितीन नबीन हे एकमेव प्रस्तावित उमेदवार असल्याचे जाहीर केले.

Updated On: Jan 19, 2026 | 08:08 PM
मोठी बातमी! नितीन नबीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष (Photo Credit- X)

  • भाजपमध्ये ‘नितीन नवीन’ पर्व सुरू!
  • बिनविरोध निवडीनंतर उद्या होणार शपथविधी
  • अमित शहा, गडकरींच्या उपस्थितीत शिक्कामोर्तब
Nitin Nabin New President of BJP: भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) आपला नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळाला आहे. सोमवारी नामांकन प्रक्रिया संपल्यानंतर काही वेळातच, कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांची भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड झाली. भाजप संघटनेचे राष्ट्रीय निवडणूक अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण यांनी सोमवारी एक प्रेस विज्ञप्ती जारी करून पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी नितीन नबीन हे एकमेव प्रस्तावित उमेदवार असल्याचे जाहीर केले.


नामांकन प्रक्रिया दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत चालली. सोमवारी दुपारी २ ते ४ वाजेपर्यंत चाललेल्या नामांकन प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या बाजूने ३७ नामांकन पत्रे सादर करण्यात आली आणि छाननीत सर्व वैध आढळले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आणि नितीन गडकरी या प्रक्रियेदरम्यान उपस्थित होते, ज्यांनी पक्षाची एकता दर्शविली. ३६ राज्यांमधील ३० राज्याध्यक्षांची निवड पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली, जी किमान ५० टक्के आवश्यकतेपेक्षा खूपच जास्त होती.

भाजप पक्षामध्ये लोकशाही की हुकूमशाही? कशी होते पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची निवड, जाणून घ्या पूर्ण प्रक्रिया

मंगळवारी शपथ घेणार

१६ जानेवारी रोजी निवडणूक वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर आणि मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, नामांकन अर्जांचा अंतिम टप्पा आज, सोमवारी संपला. अर्ज मागे घेण्याच्या कालावधीनंतर, नितीन नबीन हे एकमेव उमेदवार राहिले, ज्यामुळे त्यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. पक्षाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की नबीन उद्या, २० जानेवारी रोजी शपथ घेतील. भाजपच्या अंतर्गत लोकशाही प्रक्रियेला बळकटी देण्याच्या दिशेने हा बदल एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिला जात आहे आणि नितीन नबीन यांना अनेक वरिष्ठ नेत्यांचा पाठिंबा देखील आहे.

नितीन नबीन कोण आहेत?

नितीन नबीन यांचा जन्म २३ मे १९८० रोजी झारखंडमधील रांची येथे झाला. त्यांचे वडील नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा हे देखील आमदार होते आणि जेपी चळवळीशी संबंधित होते. ते भाजपच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक होते. वडिलांच्या निधनानंतर नितीन यांनी राजकारणात प्रवेश केला. २००६ मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार झाले. त्यानंतर, ते बांकीपूरमधून निवडणूक जिंकत राहिले. २०१०, २०१५, २०२० आणि २०२५ मध्ये ते बांकीपूर येथून सलग विजयी झाले. त्यांनी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय सरचिटणीस अशी पदेही भूषवली आहेत.

Rahul Gandhi: “भाजप आणि आरएसएस सत्तेचे केंद्रीकरण करतात…”, राहुल गांधींचा सरकारवर निशाणा

Web Title: Nitin nabin bjp national president unopposed election news

Published On: Jan 19, 2026 | 08:08 PM

