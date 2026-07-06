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Maharashtra Rain : चिपळूणमध्ये पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्षांकडून पाहणी; अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश

Updated On: Jul 06, 2026 | 05:30 PM IST
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सारांश

चिपळूणमध्ये मुसळधार पावसामुळे पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी प्रत्यक्ष पाण्यात उतरून पाहणी केली. नागरिकांशी संवाद साधत पाण्याचा निचरा, नाले साफसफाई आणि तातडीच्या उपाययोजना राबविण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देत प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या.

चिपळूणमध्ये पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्षांकडून पाहणी; अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश

चिपळूणमध्ये पाणी साचलेल्या भागांची नगराध्यक्षांकडून पाहणी; अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश

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विस्तार
  • मुसळधार पावसात नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांची धाव
  • प्रत्यक्ष पाण्यात उतरून पाहणी
  • अधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश
चिपळूण : चिपळूण शहरात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये पाणी साचल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर चिपळूण नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी शहरातील विविध भागांची प्रत्यक्ष पाहणी करत परिस्थितीचा आढावा घेतला. नगराध्यक्षांनी पेठमाप आणि शंकरवाडी परिसराला भेट देऊन पाणी साचलेल्या भागांची पाहणी केली. यावेळी शिक्षण सभापती तथा नगरसेविका हर्षाली पवार, नगरसेवक प्रमोद बुरटे, संदीप भिसे, संजय गोताड तसेच नगरपालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रत्यक्ष पाण्यात उतरून घेतला आढावा

पाहणीदरम्यान नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी स्वतः पाण्यात उतरून परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या आणि पाण्याचा निचरा तातडीने होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. नाले आणि गटारांमध्ये अडथळे असल्यास ते तात्काळ हटवावेत, पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यान्वित करावी आणि पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर युद्धपातळीवर काम करावे, असे आदेश त्यांनी दिले.

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संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष

शहरातील संवेदनशील भागांमध्ये पाणी साचू नये, नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेण्याच्या सूचना नगराध्यक्षांनी संबंधित विभागांना दिल्या. पावसाचा जोर कायम असतानाही विविध ठिकाणी सुरू असलेल्या कामांची त्यांनी पाहणी केली.

नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन

यावेळी नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि प्रशासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये तसेच कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तात्काळ संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रशासन युद्धपातळीवर कार्यरत

चिपळूण नगर परिषदेकडून शहरातील संवेदनशील भागांवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत असून पाणी साचू नये यासाठी आवश्यक ती सर्व यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. नगराध्यक्षांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची पाहणी केल्यामुळे नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून, संकटाच्या काळात प्रशासन तत्परतेने काम करत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

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Web Title: Chiplun municipal president umesh sakpal inspects waterlogging heavy rain

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Published On: Jul 06, 2026 | 05:30 PM

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