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West Bengal politics : शुभेंदू सरकारमध्ये खात्यांचे वाटप जाहीर; शंकर घोष यांच्याकडे पर्यटन आणि संसदीय कामकाजाची धुरा

Updated On: Jun 10, 2026 | 03:01 PM IST
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सारांश

पश्चिम बंगालमध्ये शुभेंदू सरकारच्या मंत्रिमंडळातील खात्यांचे वाटप जाहीर करण्यात आले आहे. यात शंकर घोष यांच्याकडे पर्यटन आणि संसदीय कामकाज मंत्रालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. नव्या मंत्र्यांना कोणती खाती मिळाली याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले असून, या फेरबदलामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे.

शुभेंदू सरकारमध्ये खात्यांचे वाटप जाहीर; शंकर घोष यांच्याकडे पर्यटन आणि संसदीय कामकाजाची धुरा

शुभेंदू सरकारमध्ये खात्यांचे वाटप जाहीर; शंकर घोष यांच्याकडे पर्यटन आणि संसदीय कामकाजाची धुरा

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विस्तार

West Bengal Cabinet Portfolios: पश्चिम बंगालमधील सुवेंदू सरकारमध्ये मंत्र्यांमध्ये खात्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. दूध कुमार मंडल यांची कृषी मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर जगन्नाथ चट्टोपाध्याय यांच्याकडे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दीपक बर्मन यांच्याकडे शालेय शिक्षणाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. शंकर घोष यांची पर्यटन आणि संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अर्जुन सिंग यांच्याकडे कामगार आणि वाहतूक विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नवीन मंत्र्यांना खाती मिळाल्याने, सरकार विविध क्षेत्रांतील आपल्या योजना आणि धोरणे पुढे नेण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

कोणाला कोणती खाती मिळाली?

दूध कुमार मंडल यांची कृषी मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर जगन्नाथ चट्टोपाध्याय यांच्याकडे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दीपक बर्मन यांच्याकडे शालेय शिक्षणाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. शंकर घोष यांची पर्यटन आणि संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अर्जुन सिंग यांच्याकडे कामगार आणि वाहतूक विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नवीन मंत्र्यांना खाती मिळाल्याने, सरकार विविध क्षेत्रांतील आपल्या योजना आणि धोरणे पुढे नेण्यावर लक्ष केंद्रित करेल.

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मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील पश्चिम बंगालमधील नवीन भाजप सरकारने अखेर आपल्या मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप केले आहे. १ जून रोजी झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर दहा दिवसांनी, राज्य सरकारने ३५ नवीन मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या खातेवाटपांची अधिकृत घोषणा केली, ज्यामुळे दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या अटकळांना पूर्णविराम मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी महत्त्वाची खाती कायम

मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी गृह, डोंगराळ भागातील व्यवहार, माहिती आणि संस्कृती, ऊर्जा, भूमी आणि भूमी महसूल, आणि कार्मिक व प्रशासकीय सुधारणा यासह अनेक महत्त्वाची खाती कायम ठेवली आहेत. स्वपन दासगुप्ता यांना अर्थ, तर तापस रॉय यांना उद्योग खाते देण्यात आले आहे.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते स्वपन दासगुप्ता यांना अर्थ खाते देण्यात आले आहे. तृणमूल काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये सामील झालेले ज्येष्ठ आमदार तापस रॉय यांच्याकडे उद्योग आणि वाणिज्य खात्याचा कार्यभार देण्यात आला आहे.

आरोग्य विभाग डॉ. शरदवत मुखर्जी यांच्याकडे बिधाननगरचे ज्येष्ठ वैद्य आणि प्रथमच आमदार झालेले डॉ. शरदवत मुखर्जी यांच्याकडे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दरम्यान, नोआपाराचे आमदार अर्जुन सिंह यांच्याकडे परिवहन आणि कामगार विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

शिक्षण विभागाची विभागणी

शासनाने पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाची दोन भागांत विभागणी केली आहे. उच्च शिक्षण, तंत्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास विभाग जगन्नाथ चॅटर्जी यांच्याकडे, तर शालेय शिक्षण विभाग दीपक बर्मन यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. दीपक बर्मन यांच्याकडे गृहनिर्माण आणि एमएसएमई विभागांची जबाबदारीही देण्यात आली आहे.

कृषी, पर्यटन आणि वन विभागांमध्ये नवीन जबाबदाऱ्या

दुध कुमार मंडल यांच्याकडे कृषी विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. शंकर घोष यांच्याकडे संसदीय कामकाज आणि पर्यटन विभागांची, तर मनोज ओराओन यांच्याकडे वन आणि पर्यावरण विभागांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी (PHE), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि इतर विभागांचेही वाटप झाले आहे. डॉ. अजय कुमार पोद्दार यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी (PHE) आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) विभाग सोपवण्यात आले आहेत. गौरीशंकर घोष यांच्याकडे मागास कल्याण, सार्वजनिक शिक्षण विस्तार आणि ग्रंथालय सेवा विभाग सोपवण्यात आले आहेत, तर अरूप कुमार दास यांच्याकडे सिंचन आणि जलसंपदा विभाग सोपवण्यात आला आहे.

महिला आणि बाल विकास विभाग मालती रावा राय यांच्याकडे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) डॉ. इंद्रनील खान यांच्याकडे क्रीडा आणि युवा विभाग देण्यात आला आहे. दरम्यान, महिला आणि बाल विकास आणि सामाजिक कल्याण विभाग कॅबिनेट मंत्री अग्निमित्र पाल यांच्याकडून काढून मालती रावा राय यांना देण्यात आला आहे. मालती रावा राय यांच्याकडे स्वयं-सहायता गट, स्वयंरोजगार आणि कार्यक्रम देखरेख विभागही देण्यात आले आहेत.

१० दिवसांनंतर खातेवाटपाबाबतच्या चर्चांना पूर्णविराम

४ मे रोजी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत २९४ पैकी २०७ जागा जिंकून भाजपने सरकार स्थापन केले. ९ मे रोजी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्यासह पाच मंत्र्यांनी शपथ घेतली, तर १ जून रोजी पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ३५ नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला. या अधिकृत घोषणेमुळे खातेवाटपाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

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Web Title: Shubhendu government ministry allocation shankar ghosh tourism parliamentary affairs news in marathi

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Published On: Jun 10, 2026 | 03:01 PM

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