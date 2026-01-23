Mock Drill : ‘या’ जिल्ह्यात संध्याकाळी 6 वाजता होणार ब्लॅकऑट; सरकारची नेमकी काय आहे योजना?

भारत आणि पाकिस्तानमधील सध्याच्या तणावादरम्यान ही मॉक ड्रिल यापूर्वी घेण्यात आली होती. पोलिस, वीज आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारची संयुक्त सराव करण्याची ही दुसरी वेळ असेल. हवाई हल्ल्यासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी तयारी मजबूत करण्यासाठी ही मॉक ड्रिल आयोजित केली जाईल.
या काळात, उत्तर प्रदेशातील सर्व ७५ जिल्हे संध्याकाळी ६ वाजता १० मिनिटांसाठी अंधारात बुडाले जातील. मोठ्या आवाजात सायरन वाजेल आणि मॉक ड्रिलमध्ये सहभागी होणारे अधिकारी आणि कर्मचारी आपत्कालीन परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी सज्ज असतील. नागरी संरक्षण विभागाच्या नेतृत्वाखाली हा सराव आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये नागरी संरक्षण, पोलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अग्निशमन आणि आरोग्य विभाग यांच्यातील समन्वयाची चाचणी घेतली जाईल. या संदर्भात, उत्तर प्रदेशचे गृह सचिव संजय प्रसाद यांनी डीजीपी, यूपीपीसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मदत आयुक्तांसह सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस प्रमुखांना मॉक ड्रिल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२३ जानेवारी रोजी राज्यातील सर्व ७५ जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त सराव आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये पोलिस, नागरी संरक्षण, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ आणि आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, अधिकारी आणि कर्मचारी आपत्कालीन परिस्थितीची तयारी करण्यासाठी मॉक ड्रिल करतील. वेळापत्रकानुसार, २३ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ६:०० वाजता दोन मिनिटांसाठी हवाई हल्ल्याचा इशारा देणारा सायरन वाजेल. त्यानंतर वीज खंडित केली जाईल. राज्यभरातील अधिकाऱ्यांना मॉक ड्रिल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी, भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ७ मे २०२५ रोजी एक मॉक ड्रिल घेण्यात आली होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून, केंद्र सरकारने देशभरात अभूतपूर्व नागरी संरक्षण मॉक ड्रिल आयोजित केले होते. ७ मे रोजी, देशभरातील २४४ जिल्ह्यांमध्ये नागरी संरक्षण मॉक ड्रिल आयोजित करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेशातील एकोणीस जिल्हे ओळखले गेले जिथे युद्धसदृश परिस्थितीत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आपत्कालीन प्रतिसादासाठी तयारीची चाचणी घेण्यात आली.