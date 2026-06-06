Cockroach Janta Party Protest: कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवारी (6जून) सकाळी अमेरिकेतून दिल्लीत दाखल झाले. त्यानंतर त्यांनी दिल्लीतील पार्लमेंट रोड पोलीस स्टेशनमध्ये जात जंतरमंतर मैदानात शांतता पूर्ण आंदोलन करण्याची विनंती केली. पोलिसांच्या परवानगीनंतर कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन सुरू झाले.
अभिजीत दीपके जंतर मंतरवर पोहोचल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, “गेल्या पाच ते दहा दिवसांपासून लोक मला विचारते होते की सोशल मीडिया पेज चालवण्याच्या उपयोग काय आहे. पण आज कॅमेरे फिरवा आणि त्यांना दाखवा की आज किती कॉकरोचेस जंतरमंतरवर जमली आहेत.”
त्यांनी दावा केला, “फक्त एक-दोन दिवसांत लाखो विद्यार्थी आमच्यासोबत असतील. ही कॉकरोच जनता पार्टी कोणताही नियोजित पक्ष नाही. हा सरकारवर नाराज असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आवाज आहे. १०-१२ वर्षांपासून या लोकांनी आम्हाला हिंदू-मुस्लिम राजकारणात अडकवून ठेवले आहे. पण याचा फायदा कोणाला झाला, हिंदू-मुस्लिम खेळून देशात कोणाला नोकरी मिळाली का?” असा सवालही अभिजीत दिपके यांनी यावेळी केला.
कॉकरोच जनता पार्टी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. सरन्यायाधीशांनी समर्थकांना “प्रेम आणि शांततेने आंदोलन चालू ठेवा” असे सांगितले आहे, असंही त्यांनी नमुद केलं.
लडाखस्थित पर्यावरण कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी अशी भीती व्यक्त केली होती की, सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांना विमानतळावर अटक होऊ शकते. मात्र, सीजेपीने आपल्या एक्स हँडलवर एक फोटो पोस्ट केला आहे, ज्यामध्ये अभिजित दीपके कारमधून विमानतळाबाहेर जाताना दिसत आहेत. दीपके यांच्या हातात बाबासाहेब आंबेडकरांचे चरित्रही दिसत आहे.
दरम्यान, जंतर मंतरवर कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. पण त्यातही जंतरमंतरवर मोठ्या संख्येने तरुणांची गर्दी जमली आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या मात्र, तिथे तरुणांची गर्दीही जमली असून, त्यांची संख्या वाढत असल्याचे दिसते.अभिजीत दिपके यांनी उपस्थित तरुणांना शांततेत आंदोनल करण्याचे आवाहन केले.
जंतर मंतरवर मोठ्या संख्येने माध्यम प्रतिनिधी आणि पत्रकारही दिसले. संतापजनक बाब म्हणजे, सीजेपीच्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी भाजप समर्थकही जंतर मंतरवर पोहोचले होते. मात्र, पोलिसांनी त्यांना आंदोलन करण्यापासून रोखले आणि तेथून हाकलून लावले. इन्स्टाग्राम, ट्विटर एक्स वर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओनुसार, जंतरमंरवर मोठ्या प्रमाणात तरुणांची गर्दी जमली आहे. इन्कलाब जिंदाबाद, जय भीम या घोषणांना संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला आहे.