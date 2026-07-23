Student Protest : विद्यार्थ्यांचा आंदोलनात दिसला ‘अमेरिका क्या कहता था’ फेम Viral मुलगा! नेटकरी झाले हैराण, म्हणाले ‘तू इथे कसा?’

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अशामध्ये दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात सोशल मीडियावर चर्चेत असलेले अनेक व्हायरल चेहरे सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनामुळे अनेकांचे मतपरिवर्तन झाल्याचेही दिसून येत आहे. काही वर्षांपूर्वी सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालेला ‘अमेरिका क्या कहता था?’ या संवादामुळे प्रसिद्ध झालेला मुलगाही या विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाला आहे. या आंदोलनात त्याला पाहून अनेकजण आश्चर्यचकित झाले असून, ‘तू येथे कसा?’ असा सवालही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात विचारला जात आहे.
काही वर्षांपूर्वी हा तरुण भाजपच्या यशासंदर्भात माध्यमांसमोर भाष्य करताना व्हायरल झाला होता. त्यावेळी तो म्हणाला होता, “तब (मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी) अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अब हम अमेरिकासे कहते हैं, तू क्या है बे?”.
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आता दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान तो पुन्हा एकदा माध्यमांसमोर आला. मात्र, यावेळी त्याची भूमिका बदललेली दिसून आली. तो म्हणाला, “तब अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अब भी अमेरिका वही कहता है? क्या हो तुम?”
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या विधानानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक नेटिझन्सनी या तरुणाच्या भूमिकेतील बदलावर विनोदी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी “शेवटी डोळे उघडले!” अशी टिप्पणी केली, तर काहींनी त्याच्या मतपरिवर्तनाचे स्वागत करत अभिनंदन केले.