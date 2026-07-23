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Student Protest : विद्यार्थ्यांचा आंदोलनात दिसला ‘अमेरिका क्या कहता था’ फेम Viral मुलगा! नेटकरी झाले हैराण, म्हणाले ‘तू इथे कसा?’

Updated On: Jul 23, 2026 | 04:19 PM IST
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सारांश

या व्हिडिओनंतर संबंधित तरुण पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्याच्या जुन्या आणि नव्या वक्तव्यांची तुलना करत अनेकजण विविध प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहेत. काहींनी त्याच्या भूमिकेतील बदलाचे स्वागत केले, तर काहींनी त्यावर टीका केली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर योग्य कारवाई करण्याची मागणीही होत आहे.
  • सवालही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात विचारला जात आहे.
  • काहींनी त्याच्या मतपरिवर्तनाचे स्वागत करत अभिनंदन केले.
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद देशभर उमटत असून मुंबईतही मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर एका मुंबई पोलीस अधिकाऱ्याचा व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. आंदोलनापूर्वी ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित अधिकाऱ्याने पुन्हा आंदोलनात दिसल्यास त्यांच्या खिशात “50 ग्रॅम पावडर” ठेवून खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कथित वक्तव्यामुळे संतापाची लाट उसळली असून पोलीस यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधितांवर योग्य कारवाई करण्याची मागणीही होत आहे.

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अशामध्ये दिल्ली येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात सोशल मीडियावर चर्चेत असलेले अनेक व्हायरल चेहरे सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनामुळे अनेकांचे मतपरिवर्तन झाल्याचेही दिसून येत आहे. काही वर्षांपूर्वी सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालेला ‘अमेरिका क्या कहता था?’ या संवादामुळे प्रसिद्ध झालेला मुलगाही या विद्यार्थी आंदोलनात सहभागी झाला आहे. या आंदोलनात त्याला पाहून अनेकजण आश्चर्यचकित झाले असून, ‘तू येथे कसा?’ असा सवालही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात विचारला जात आहे.

काही वर्षांपूर्वी हा तरुण भाजपच्या यशासंदर्भात माध्यमांसमोर भाष्य करताना व्हायरल झाला होता. त्यावेळी तो म्हणाला होता, “तब (मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी) अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अब हम अमेरिकासे कहते हैं, तू क्या है बे?”.

आता दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान तो पुन्हा एकदा माध्यमांसमोर आला. मात्र, यावेळी त्याची भूमिका बदललेली दिसून आली. तो म्हणाला, “तब अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अब भी अमेरिका वही कहता है? क्या हो तुम?”

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या विधानानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेक नेटिझन्सनी या तरुणाच्या भूमिकेतील बदलावर विनोदी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी “शेवटी डोळे उघडले!” अशी टिप्पणी केली, तर काहींनी त्याच्या मतपरिवर्तनाचे स्वागत करत अभिनंदन केले.

Web Title: America kya kehta tha viral boy joins jantar mantar student protest

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Published On: Jul 23, 2026 | 04:19 PM

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