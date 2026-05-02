Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

CBSE 12th Board Result 2026 Expected Date: मे महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात निकाल? यंदा मुलीच मारणार का बाजी?

सीबीएसई १२ वीच्या लाखो विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा आता संपणार आहे का? मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात १२ वीचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. नवीन डिजिटल मूल्यमापन पद्धतीमुळे निकाल लवकर जाहीर होणार असून सविस्तर माहिती वाचा.

Updated On: May 02, 2026 | 11:56 AM
cbse

फोटो सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:
  • खाजगी शाळांच्या तुलनेत सरकारी शिक्षण संस्थानी बाजी मारली.
  • देशात विजयवाडा शहर ९९.६० टक्क्यांनी अव्वल
  • डिजिटल मुल्यमापन प्रक्रियेद्वारे मुल्यांकनामुळे निकालास वेग
CBSE 12th Board Result 2026 Expected Date:  यंदा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE)  बोर्डाच्या परीक्षा  १७ फेब्रुवारीपासुन ते १० एप्रिलपर्यत चालल्या होत्या. आता लवकरच मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निकाल लागण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी बोर्डाने १३ मे रोजी निकाल जाहीर केला होता. यावेळी बोर्डाच्या ऑनलाइन मूल्यमापन प्रणालीमुळे निकाल लवकर जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.

परदेशात एमबीए करण्याचे स्वप्न पाहताय? जाणून घ्या जगातील प्रथम क्रमांकाच्या बिझनेस स्कूलमधील प्रवेशाची नेमकी प्रक्रिया?

मुलांपेक्षा मुली आघाडीवर

गेल्या शैक्षणिक वर्षात (२०२५) सीबीएसईने परीक्षा केंद्रावर १२ वीच्या परीक्षा घेतल्या होत्या. ज्यामध्ये देश-विदेशातील १९,२९९ शाळा सहभागी होत्या. गेल्या वर्षी एकूण ८८.३९ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते, जे २०२४ च्या ०.४१ टक्क्यांनी जास्त होते. तसेच तेव्हा मुलींनी बाजी मारली होती. मुलींच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण हे मुलांपेक्षा ५.९४ टक्क्यांनी जास्त होते. सुमारे १,२९,०९५ विद्यार्थी कम्पार्टमेंट श्रेणीत ठेवण्यात आले असून त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली होती.

देशात विजयवाडा शहर ९९.६० टक्क्यांनी अव्वल

जेव्हा भौगोलिकदृष्ट्या कामगिरीचा विचार केला जातो, तेव्हा बोर्डाच्या निकालावर भारताच्या दक्षिणेकडील शहरांचे वर्चस्व अधिक दिसून येते. देशात विजयवाडा शहर ९९.६० टक्क्यांनी अव्वल ठरले होते. तर तर त्रिवेंद्रम ९९.३२ टक्क्यांसह दुसऱ्या स्थानावर होते. टॉप १० च्या यादीत चेन्नई, बेंगळुरु आणि दिल्लीच्या पश्चिम भागाची उत्कृष्ट कामगिरी होती. तर दिल्लीचा पूर्व भाग, चंदीगड, पंचकुला, पुणे, अजमेर यांनीही पहिल्या १० मध्ये आपले स्थान निश्चित केले होते. गेल्या वर्षीची आकडेवारी पाहता दक्षिण भारतातील शहरे आपले अस्तित्व कायम राखतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सरकारी शिक्षण संस्थानी बाजी मारली.

गेल्या वर्षी सीबीएसईच्या निकालात नेहमीप्रमाणे सरकारी अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शिक्षण संस्थानी बाजी मारली होती. जवाहर नवोद्य विद्यालय (JNV)  आणि केंद्रीय विद्यालय (KV) यांची कामगिरी सर्वोत्कृष्ट राहिली होती. जेएनव्हीने ९९.२९ टक्क्यांच्या शानदार निकालासह सर्व संस्थांना मागे टाकले होते तर केंद्रीय विद्यालयांचा निकाल ९९.०५ टक्के लागला होता. इतर खाजगी शाळांच्या तुलनेत या संस्थेचा निकाल नेहमीच बोर्डासाठी अभिमानाचा विषय राहिला आहे.

CBSE 12th Board Exam Result 2026: निकाल मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात? गुणांच्या चिंतेत पालकांनी काय करावे?

 डिजिटल मुल्यमापन प्रक्रियेद्वारे मुल्यांकनामुळे निकालास वेग

यंदाच्या निकालाबाबत विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये मोठा उत्साह आहे. कारण यावर्षी डिजिटल मुल्यमापन प्रक्रियेद्वारे मुल्यांकन केले जाणार आहे. १७ फेब्रुवारी ते १० एप्रिल दरम्यान झालेल्या परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांचे नशीब आता लवकरच बोर्डाच्या वेबसाईटवर दिसणार आहे. तज्ञांच्या मते, यंदा विद्यार्थ्यांच्या उत्तीर्णतेचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आणखी सुधारल्याचे दिसू शकते. आता विद्यार्थ्यांनी रोल नंबर आणि प्रवेशपत्र तयार ठेवावे कारण निकालाचा दिवस आता जवळ येत आहे.

Web Title: Cbse 12th board result 2026 expected date online evaluation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 02, 2026 | 11:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..
1

CBSE 12th Result 2026: आता केव्हा होणार १२ वीच्या सप्लीमेंट्री परीक्षा;तारीख आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर..

CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?
2

CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!
3

CBSE 12th Result 2026: सीबीएसई १२वीचा निकाल आज जाहीर होणार? ‘या’ लिंकवर पाहा तुमचे गुण!

General Knowledge : तुमचा ‘जीके’ (GK) वाढवण्यासाठी ‘हे’ प्रश्न नक्की वाचा!
4

General Knowledge : तुमचा ‘जीके’ (GK) वाढवण्यासाठी ‘हे’ प्रश्न नक्की वाचा!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND Vs AFG: विश्रांती द्यायचीच नाही! IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात; ‘या’ खेळाडूंना संधी मिळणार?

IND Vs AFG: विश्रांती द्यायचीच नाही! IPL संपताच टीम इंडिया पुन्हा मैदानात; ‘या’ खेळाडूंना संधी मिळणार?

May 13, 2026 | 07:40 PM
Mouni Roy : अभिनेत्री नवऱ्याला देणार घटस्फोट? Media ला कंटाळली मौनी! हात जोडत म्हणाली “कृपया करून…”

Mouni Roy : अभिनेत्री नवऱ्याला देणार घटस्फोट? Media ला कंटाळली मौनी! हात जोडत म्हणाली “कृपया करून…”

May 13, 2026 | 07:33 PM
Jaslok Hospital : श्वास घेणंही झालं कठीण; प्रचंड हर्नियाग्रस्त महिलेवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून दिलं नवजीवन

Jaslok Hospital : श्वास घेणंही झालं कठीण; प्रचंड हर्नियाग्रस्त महिलेवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून दिलं नवजीवन

May 13, 2026 | 07:13 PM
Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

Credit Score चांगला तरीही Loan रिजेक्ट? मोठं कारण ठरु शकते ‘ही’ गोष्ट, चुकूनही दुर्लक्ष करु नका

May 13, 2026 | 07:13 PM
RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?

RCB Vs KKR Live: रायपूरमध्ये जोरदार पाऊस, खेळपट्टी झाकली; मॅच होणार की नाही?

May 13, 2026 | 07:06 PM
झेडपी सीईओंचा कडक इशारा; शाळा-अंगणवाडीत अस्वच्छता आढळल्यास जागेवरच होणार निलंबन!

झेडपी सीईओंचा कडक इशारा; शाळा-अंगणवाडीत अस्वच्छता आढळल्यास जागेवरच होणार निलंबन!

May 13, 2026 | 07:00 PM
Dollar च्या तुलनेत रुपया शंभरीच्या उंबरठ्यावर, RBI मार्कटच्या भरोश्यावर? आता काय होणार?

Dollar च्या तुलनेत रुपया शंभरीच्या उंबरठ्यावर, RBI मार्कटच्या भरोश्यावर? आता काय होणार?

May 13, 2026 | 06:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM