War Updates : ‘UAEला मातीत गाडू’, इराणच्या रडारवर आता अबू धाबी; अरब राष्ट्रांमध्ये फूट पाडण्याचे भयावह इराणी षडयंत्र

Iran’s secret plan against Abu Dhabi : मध्यपूर्वेतील राजकारण आता एका अत्यंत धोकादायक वळणावर येऊन पोहोचले आहे. अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या दरम्यान, इराणने आता आपला मोर्चा शेजारील अरब राष्ट्रांकडे वळवला आहे. ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ने प्रसिद्ध केलेल्या एका धक्कादायक अहवालानुसार, इराणने सौदी अरेबिया आणि ओमानला स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ते संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) आक्रमकपणे लक्ष्य करणार आहेत. इराणच्या या विधानामुळे संपूर्ण आखाती प्रदेशात भीतीचे आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सौदी समकक्षांशी संवाद साधताना अत्यंत आक्रमक भाषा वापरली. “आमची अमिरातीला चिरडून टाकण्याची पूर्ण तयारी आहे,” असे विधान तेहरानकडून करण्यात आले. इराणचा हा पवित्रा केवळ लष्करी धमकी नसून, सौदी अरेबिया आणि युएई यांच्यातील वाढत्या मतभेदांचा फायदा घेण्याचा एक कुटिल प्रयत्न आहे. इराणला ठाऊक आहे की, रियाध आणि अबू धाबी यांच्यात येमेन आणि सुदानमधील वर्चस्वावरून सुप्त संघर्ष सुरू आहे, आणि याच संधीचा फायदा घेऊन इराण या दोन शक्तींना एकमेकांपासून दूर नेऊ पाहत आहे.
सौदी अरेबिया आणि युएई हे दोन्ही अमेरिकेचे मित्र देश असले, तरी गेल्या काही काळापासून त्यांच्यात सत्तेच्या वर्चस्वावरून स्पर्धा सुरू आहे. सुदानमधील गृहयुद्ध असो किंवा लिबियातील संघर्ष, हे दोन्ही देश परस्परविरोधी गटांना लष्करी आणि आर्थिक रसद पुरवत आहेत. इराणने नेमकी हीच नस पकडली आहे. इराणला असे वाटते की, जर त्यांनी युएईवर हल्ला केला किंवा त्यांना धमकावले, तर सौदी अरेबिया कदाचित तटस्थ राहील. मात्र, सौदी अधिकाऱ्यांनी इराणच्या या प्रक्षोभक भाषेला कोणताही पाठिंबा दिलेला नाही, ही एक दिलासादायक बाब आहे.
Iran told Saudi Arabia and Oman that it planned to “heavily target” the UAE in response to the US-Israeli war on the Islamic Republic, in an apparent move to drive a wedge between Abu Dhabi and its Gulf neighbours, a report sayshttps://t.co/F0TjacCBNe — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 2, 2026
आखाती प्रदेशातील हे दोन दिग्गज देश केवळ स्वतःच्या सीमांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. ‘मिडल ईस्ट आय’च्या अहवालानुसार, सौदी अरेबियाने लिबियातील खलिफा हफ्तार यांच्या सैन्याला युएईपासून तोडण्यासाठी पाकिस्तानमार्फत शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा सुरू केला आहे. येमेनमध्येही या दोन्ही देशांच्या मित्र राष्ट्रांमध्ये वारंवार चकमकी होत आहेत. इराण याच ‘छुप्या युद्धाचा’ (Proxy War) फायदा घेऊन अरब जगातील ऐक्य उद्ध्वस्त करू पाहत आहे, जेणेकरून इस्रायल आणि अमेरिकेविरोधात त्यांना मोकळे रान मिळेल.
Ans: इराणच्या मते युएई हे अमेरिका आणि इस्रायलचे जवळचे मित्र असून, त्यांना लक्ष्य करून इराणला आखाती प्रदेशातील अमेरिकेचा प्रभाव कमी करायचा आहे.
Ans: हे दोन्ही देश येमेन, सुदान आणि लिबियामध्ये स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळ्या बंडखोर गटांना पाठिंबा देत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यात तणाव आहे.
Ans: अहवालानुसार, इराणने सौदी अरेबियाला युएईविरुद्धच्या आपल्या आक्रमक प्लॅनची माहिती देऊन अरब देशांमधील फूट उघड करण्याचा प्रयत्न केला आहे.