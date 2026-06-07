बारामतीतील वादळग्रस्त भागातील जनजीवन तातडीने पूर्ववत करा; DCM सुनेत्रा पवारांचे निर्देश

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार या बारामतीतील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. तसेच प्रशासनाशी सातत्याने संपर्कात असून, नागरिकांचे जनजीवन लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (फोटो- सोशल मीडिया )
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मुळासकट उन्मळून पडलेल्या झाडांचे पुनर्रोपण करा – सुनेत्रा अजित पवार वादळी वाऱ्यामुळे बारामती शहरातील अनेक झाडे पडली उन्मळून उन्मळून पडलेल्या मोठ्या वृक्षांचे संवर्धन करण्यावर भर
मुंबई:बारामतीशहर आणि परिसरात झालेल्या मान्सूनपूर्व पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवारयांनी दूरध्वनीद्वारे माहिती घेत तातडीने आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
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वादळी वाऱ्यामुळे बारामती शहरातील अनेक झाडे उन्मळून पडली असून काही झाडांच्या फांद्या तुटल्याने वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून सर्व पडलेली झाडे तातडीने हटवून वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी त्यांनी विशेषतः मुळासकट उन्मळून पडलेल्या मोठ्या वृक्षांचे संवर्धन करण्यावर भर देत, अशा झाडांचे मोठ्या क्रेनच्या सहाय्याने स्थलांतर करून आवश्यक ती छाटणी केल्यानंतर त्यांचे पुनर्रोपण करण्याची कार्यवाही तातडीने हाती घेण्यास सांगितले. तसेच आगामी काळात वादळी वाऱ्याची शक्यता लक्षात घेता रस्त्यालगतच्या मोठ्या वृक्षांची आवश्यक ती छाटणी करून संभाव्य दुर्घटना टाळाव्यात, अशाही सूचना दिल्या.
शहरातील तसेच तालुक्यातील विविध भागांत वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तात्काळ करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. बारामती तालुक्यातील नुकसानग्रस्त भागांचा आढावा घेत तहसीलदारांनाही त्वरित पंचनामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार या बारामतीतील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. तसेच प्रशासनाशी सातत्याने संपर्कात असून, नागरिकांचे जनजीवन लवकरात लवकर पूर्ववत करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
बारामती परिसरात वादळी पावसाने मोठे नुकसान
बारामती शहरासह तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे अनेक झाडे कोसळली आहेत. या वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने तालुक्यातील अनेक ठिकाणी केळी, ऊस यासह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पर्यावरण दिन दिवशीच अनेक झाडे कोसळल्याने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह पर्यावरण प्रेमींनी हळहळ व्यक्त केली. दरम्यान वादळी वाऱ्यासह बहुतांश भागात चांगला पाऊस झाला. मात्र यामध्ये नुकसानच अधिक झाले. बारामती शहरात शुक्रवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास वादळी वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली. बारामती शहरातील सातव चौक शेजारील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समोरील अनेक झाडे कोसळली, यामध्ये काही वाहनांवर झाड कोसळल्याने वाहनांचे नुकसान झाले.
Web Title: Dcm sunetra pawar said immediately restore normalcy in the stormaffected areas of baramati